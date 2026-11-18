Osiptel ordenará en septiembre el bloqueo de 300.000 equipos móviles que no figuran en la lista blanca del Renteseg. (Crédito: Agencia Andina) (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Si compraste un celular en Perú y recibiste un mensaje de advertencia de bloqueo, la causa más probable es que tu equipo no figure en la lista blanca del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg). El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) advirtió que esta situación puede derivar en el bloqueo definitivo del dispositivo y recomendó a los usuarios verificar el estado de su celular antes de que eso ocurra.

La lista blanca es el registro oficial de equipos móviles autorizados para operar en las redes del país. Su propósito es combatir la circulación de celulares robados, adulterados o de procedencia ilegal, mediante la identificación y el bloqueo de aquellos que no cumplen con los requisitos legales establecidos. Un equipo que no aparece en ese registro no puede funcionar con normalidad en ninguna operadora peruana.

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OSIPTEL habilitó la herramienta Checa si tu cel no está registrado para que cualquier usuario pueda consultar, de forma gratuita y en línea, si su dispositivo integra esa lista. El organismo supervisor recomienda realizar esta verificación especialmente ante cualquier mensaje de advertencia recibido en el teléfono.

De acuerdo con la herramienta digital PUNKU del Osiptel, el consumo promedio mensual de datos por teléfono celular fue de 23,74 GB durante el primer trimestre de 2026. Foto: Osiptel

Para los equipos comercializados dentro de Perú, la responsabilidad de gestionar el registro en la lista blanca recae exclusivamente en los importadores, distribuidores y comercializadores. Estos deben completar ese procedimiento antes de poner el producto a la venta. Si un usuario adquiere un celular que no figura en el Renteseg, primero recibirá una notificación de advertencia y, de no regularizarse la situación, el equipo quedará bloqueado de forma permanente.

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El usuario debe reclamar al comercio donde compró el equipo

Ante una alerta de bloqueo, el primer paso es acudir al establecimiento donde se realizó la compra y solicitar la inscripción del equipo en el Renteseg. La gestión es responsabilidad del vendedor, no del comprador, y el comercio está obligado a resolverla sin costo adicional para el consumidor.

Si la adquisición se realizó a través de internet, el usuario debe comunicarse con la tienda en línea o el marketplace correspondiente y exigir la regularización. Una vez completado el procedimiento, el celular podrá ser incorporado a la lista blanca, siempre que cumpla con los requisitos técnicos y legales vigentes.

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Indecopi puede intervenir si el vendedor se niega a registrar el celular

Si el establecimiento rechaza regularizar la situación del equipo o alega que esa gestión corresponde al usuario, el consumidor tiene el derecho de presentar un reclamo o denuncia ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). La negativa del vendedor constituye una afectación directa a los derechos del consumidor, dado que implica entregar un producto que no está legalmente habilitado para su uso.

No recibir un producto conforme y operativo es una infracción a la normativa de protección al consumidor, según el marco legal vigente en Perú. Indecopi cuenta con canales de atención presenciales y virtuales para recibir estas denuncias y puede imponer sanciones al comercio infractor.

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OSIPTEL recomienda cuatro pasos para comprar un celular sin riesgos

Para evitar este tipo de inconvenientes desde el inicio, OSIPTEL sugiere a los ciudadanos seguir cuatro recomendaciones al momento de adquirir un equipo móvil: comprar únicamente en tiendas y distribuidores formales; verificar que el dispositivo no esté bloqueado por robo, pérdida, IMEI clonado o IMEI inválido; consultar la procedencia del equipo y su registro en la lista blanca del Renteseg; y conservar siempre los comprobantes de compra.

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Estas precauciones cobran especial relevancia en un contexto en el que el mercado informal de celulares sigue siendo una fuente frecuente de problemas para los consumidores peruanos. Un comprobante de compra en regla puede ser determinante tanto para exigir el registro del equipo como para respaldar una denuncia ante Indecopi.

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