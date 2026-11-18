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La Marina de Guerra del Perú (MGP) alertó por oleajes anómalos de nivel naranja que afectarán sectores del litoral peruano hasta el domingo 22 de noviembre. La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) informó que el mar alcanzará una intensidad fuerte en zonas de la costa norte y centro, mientras que el sur tendrá oleajes moderados.

El Aviso Especial de Oleaje N.° 49-26, emitido el 17 de noviembre, establece que el fenómeno estará presente desde el miércoles 18. La entidad pidió prestar atención a la evolución de las condiciones marítimas, sobre todo en playas abiertas o semiabiertas, donde el impacto puede ser mayor durante los días indicados.

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El reporte divide el pronóstico en tres sectores: litoral norte, litoral centro y litoral sur. Cada zona tendrá una evolución distinta, aunque la alerta naranja se concentrará en áreas comprendidas entre Tumbes, Salaverry y San Juan de Marcona durante las jornadas de mayor intensidad previstas por la autoridad marítima.

Un oleaje anómalo golpea las estructuras del malecón y las rocas en la costa del Perú bajo un cielo nublado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Oleaje fuerte se concentrará en el norte y centro desde el jueves

En el litoral norte, desde Tumbes hasta Salaverry, el oleaje ligero continuará hasta el miércoles 18 de noviembre. La DHN prevé que aumente a moderado desde la tarde del jueves 19 y que alcance intensidad fuerte durante la noche de esa misma fecha.

La condición de nivel naranja se mantendría en ese sector hasta que el oleaje empiece a disminuir. Según la proyección de la Marina, el mar regresaría a una intensidad moderada durante la tarde del sábado 21 de noviembre. Las autoridades recomendaron a la población revisar las actualizaciones oficiales antes de acudir a playas o puertos.

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Para el litoral centro, desde el sur de Salaverry hasta San Juan de Marcona, el panorama será similar. El oleaje ligero persistirá durante los primeros días del aviso, pero se elevará a moderado desde la noche del jueves 19 de noviembre.

La DHN advirtió que en esa franja se presentarán intermitencias de fuerte intensidad desde la madrugada del viernes 20. El fenómeno volvería a un nivel moderado durante la tarde del sábado 21. El mar puede comportarse como una corriente que gana fuerza por intervalos, por lo que las condiciones pueden variar durante una misma jornada.

En el litoral sur, al sur de San Juan de Marcona hasta Tacna, se espera oleaje ligero procedente del noroeste y oeste. La intensidad aumentaría a moderada desde la mañana del viernes 20 de noviembre. El pronóstico señala que el nivel bajaría nuevamente a ligero desde la mañana del sábado 21.

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Indeci pide suspender pesca, actividades portuarias y deportes en playas

Ante el aviso por oleajes anómalos en Perú, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a las autoridades regionales, locales, capitanías de puerto y empresas vinculadas a actividades acuáticas a comunicar medidas de seguridad a la población.

Entre las recomendaciones figura suspender las actividades portuarias y de pesca mientras dure el evento. Indeci también indicó que las embarcaciones pequeñas deben asegurarse o trasladarse hacia tierra firme, según las condiciones de cada zona costera y las disposiciones de las autoridades marítimas.

La institución pidió evitar deportes y actividades recreativas en el mar durante el periodo de alerta. La recomendación también alcanza a quienes planeen instalar campamentos cerca de playas, caletas o áreas expuestas al oleaje. Las zonas abiertas y semiabiertas concentran la mayor posibilidad de afectación por el ingreso de las olas.

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El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional informó que mantendrá el monitoreo de los departamentos del litoral, en coordinación con las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres y la DHN. El seguimiento busca actualizar la información para autoridades y ciudadanos.

La Marina recomendó mantenerse atentos a los avisos oficiales durante los próximos días. El periodo de mayor atención se extenderá desde la noche del jueves 19 hasta el sábado 21 de noviembre, cuando el oleaje podría alcanzar nivel naranja en parte de la costa peruana.