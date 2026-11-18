Guanay. La Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras protege la biodiversidad marina en veintidós islas y once puntas desde 2009.

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El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) autorizó, mediante Resolución Directoral N.° 000085-2026-SERNANP/DUSRN, el cobro de una tarifa por el ingreso turístico a las islas Huampanú y Mazorca, ubicadas frente a las costas de Huacho, en la región Lima.

La medida rige desde el 18 de noviembre e incorpora a este sector de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras al esquema de pago que ya se aplica en otros destinos administrados por la entidad.

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Para el visitante, el cambio implica que los recorridos turísticos que ya se realizaban alrededor de ambas islas tendrán un derecho de ingreso formal.

El Sernanp concluyó que Huampanú y Mazorca cuentan con condiciones básicas de recursos, infraestructura y servicios para la atención de turistas. Sin embargo, la resolución no indica el monto específico que pagarán los visitantes ni el punto oficial de embarque de las excursiones.

Las islas ya recibían turistas por avistamiento de fauna marina

La medida no abre por primera vez las islas al turismo. Huampanú y Mazorca ya eran visitadas desde hace varios años por recorridos ofrecidos por operadores locales, principalmente para observar fauna marina y conocer vestigios de la extracción de guano.

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En enero de 2025, la jefatura de la reserva aprobó planes de habilitación turística para ordenar estas visitas durante dos años. El proceso incluyó reuniones con autoridades y empresas turísticas de Huacho y Végueta, distritos de la provincia de Huaura vinculados con el acceso a la zona.

La isla Mazorca se localiza a catorce kilómetros de Punta Salinas y conforma el territorio más extenso del grupo de Huaura. FOTO RETOCADA CON IA

Las islas forman parte del grupo de Huaura, frente a la costa norte de la región Lima. Huampanú se encuentra a unos siete kilómetros de Punta Salinas y Mazorca, la mayor isla del grupo, está a unos 14 kilómetros de ese punto.

Ambas integran el sistema de áreas protegidas que conserva ecosistemas marino-costeros y espacios de reproducción de aves guaneras, de acuerdo con datos de Sernanp.

Pingüinos de Humboldt, lobos marinos y aves guaneras entre las especies de la zona

Los recorridos alrededor de las islas permiten observar lobos marinos, además de aves asociadas al ecosistema de la corriente de Humboldt. Entre las especies registradas en el grupo de Huaura figuran el guanay, el piquero peruano, el pelícano peruano, el zarcillo y la chuita.

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También se han documentado poblaciones de pingüino de Humboldt, especie que utiliza estos ambientes para alimentarse, descansar y reproducirse.

El ecosistema de estas islas alberga poblaciones de pingüino de Humboldt, lobos marinos chuscos y diversas aves guaneras.

En el ámbito marino se registran peces e invertebrados como pejerrey, lorna, cabinza, choros, calamares y cangrejos jaiva. La reserva también comprende espacios vinculados con la conservación de la nutria marina.

La Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras fue creada en 2009 y está conformada por 22 islas, islotes y grupos de islas, además de 11 puntas distribuidas desde Piura hasta Tacna. Su objetivo es proteger la biodiversidad marina y costera, así como promover el uso sostenible de recursos como el guano, la pesca y el turismo.

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Sernanp aún no detalla cuánto costará la entrada

La resolución autoriza aplicar la estructura de tarifas aprobada por el Sernanp en 2016 para áreas naturales protegidas, pero no establece el precio que regirá de forma específica para Huampanú y Mazorca. La entidad deberá definir también qué pobladores locales podrán acceder a una tarifa social y aprobar ese alcance mediante una resolución posterior.

En otros sectores de la misma reserva, como Cavinzas e Islotes Palomino, el ingreso cuesta S/11 para adultos nacionales, S/5 para menores y S/30 para extranjeros. No obstante, esos montos no han sido confirmados para las islas de Huacho.

La jefatura de la reserva deberá comunicar la implementación del cobro a las comunidades y a los operadores turísticos vinculados con las visitas. El Sernanp sostiene que los ingresos por turismo contribuyen a cubrir costos de conservación, manejo de visitantes y mantenimiento de los servicios dentro de las áreas protegidas.

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