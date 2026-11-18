Las ventas de automóviles en las zonas sur y centro del país crecen alrededor de un 50% y superan la media nacional. (Shutterstock)

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El mercado automotor peruano cerraría 2026 con unas 270 mil unidades vendidas, más de 40% por encima de las poco más de 190 mil del año anterior. La expansión estuvo impulsada por una mayor demanda de vehículos nuevos, sobre todo SUV de entrada.

Sin embargo, esta dinámica, que enfrentará desafíos en 2027 por El Niño, el financiamiento y los combustibles, anticipa una nueva tendencia: el negocio de comprar un auto para revenderlo en pocos años podría ser menos rentable y la mayor oferta de vehículos nuevos podría presionar los precios de reventa de los usados.

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El mercado automotor cerraría el año con 270 mil unidades vendidas

David Caro, gerente de Estrategia y Operaciones Comerciales de Toyota del Perú, señaló a Infobae que el mercado automotor cerraría 2026 con unas 270 mil unidades vendidas, frente a las poco más de 190 mil registradas el año anterior. La proyección supone un crecimiento superior al 40%.

El ejecutivo indicó que la previsión inicial del sector era de alrededor de 200 mil vehículos, pero el resultado mejoró mes a mes por una mayor demanda de unidades particulares y comerciales.

Los vehículos electrificados alcanzaron una cuota del 6% del mercado tras un avance del 83% frente al periodo anterior. (Freepik)

Solo hasta octubre, según precisó, ya se había vendido más que en todo 2025, de acuerdo con los reportes retail de las marcas, que registran las operaciones comerciales y no las placas inscritas.

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“No todos los segmentos crecen más rápido o a la misma velocidad”, señaló Caro. La recuperación de la demanda abarcó vehículos particulares y comerciales, aunque la expansión fue más marcada en algunas categorías y regiones del país.

Las SUV de entrada crecen hasta el doble que el mercado

El mayor avance se concentra en las SUV de entrada. Los modelos con precios de entre USD 15 mil y USD 20 mil crecen alrededor de 80%, mientras que los vehículos del rango de USD 20 mil a cerca de USD 28 mil avanzan aproximadamente 60%.

El desempeño supera el crecimiento de las pick-up, que ronda el 30%, y confirma el cambio en las preferencias de los compradores. Hace más de una década, dijo el especialista, los sedanes representaban cerca del 40% de las ventas; hoy, las SUV superan el 55% del mercado automotor peruano.

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La mayor oferta de modelos nuevos redujo la proporción de venta de autos usados a 2,5 unidades por cada vehículo nuevo, precisó Toyota.

¿La mayor venta de vehículos nuevos redefine el mercado de usados?

El avance de los autos nuevos también comienza a cambiar la relación con el mercado de segunda mano. Antes se vendían 4 vehículos usados por cada unidad nueva; ahora la proporción se redujo a 2,5 a 1, según Caro. El ejecutivo atribuyó el cambio a una mayor oferta de modelos de entrada y a una mejora de las condiciones de compra.

La tendencia podría afectar la rentabilidad de quienes adquieren un vehículo con la expectativa de revenderlo en pocos años. Caro consideró que el mercado de usados mantendrá demanda, sobre todo para unidades de 2 o 3 años, aunque admitió que los precios y volúmenes podrían ajustarse con el tiempo. “Las personas que quieren vender su vehículo tienen un precio en mente y van a esperar hasta conseguir ese precio”, relató.

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A esto se suma que el crecimiento no avanza al mismo ritmo en todo el país. Mientras Lima registra un aumento cercano al 40%, las ventas en el sur y el centro crecen alrededor de 50%, por encima del promedio nacional.

Y os electrificados pasaron de 0,3% a 6% del mercado

¿Y qué hay de los electrificados? Su participación pasó de 0,3% del mercado hace una década a 6% en la actualidad, tras crecer 83% frente a 2025. Los híbridos convencionales y suaves concentran cerca del 80% de las ventas de este segmento, por encima de los híbridos enchufables, con 12%, y los eléctricos, con 6%.

El BCR elevó su tasa de interés a 4,50%, una medida que podría encarecer el crédito automotriz hacia 2027. REUTERS/Rick Wilking/File Photo

La expansión de esta oferta también podría endurecer la competencia para quienes buscan revender un vehículo convencional en el mercado de segunda mano.

Caro proyectó que los electrificados podrían representar entre 10% y 15% de las ventas totales del sector en los próximos 5 años, aunque aclaró que ello dependerá de los modelos que introduzcan las distintas marcas.

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A futuro, también podría ganar espacio el leasing operativo para personas naturales, una modalidad que hoy está concentrada en empresas. “Las personas en otros países no están tan enfocadas en la posesión del vehículo, sino más enfocadas en el beneficio del vehículo”, afirmó Caro, al referirse a opciones de alquiler de largo plazo que podrían modificar la forma de acceder a un auto.

Tasas, El Niño y combustibles, los riesgos para el mercado en 2027

Recientemente, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) elevó el 12 de noviembre su tasa de referencia de 4,25% a 4,50%, un incremento de 25 puntos básicos que fue el primero desde enero de 2023. Caro incluyó el encarecimiento potencial del financiamiento entre los reveses que podría sentir la industria automotriz en 2027, aunque aclaró que todavía no se percibe una caída en los créditos para la compra de vehículos.

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El ejecutivo no dio una estimación sobre una eventual subida de la mora. Señaló que un mayor costo del dinero podría elevar el precio de los créditos y reducir parte de la demanda, pero sostuvo que el ajuste ha sido mínimo hasta ahora. “Al momento, nosotros vemos que los créditos se están manteniendo”, afirmó.

El impacto del fenómeno de El Niño en el norte del país figura entre los riesgos comerciales para el sector automotor en 2027.

El fenómeno de El Niño representa otro riesgo para el primer trimestre, sobre todo en el norte del país, donde familias, empresas y autoridades podrían concentrar sus recursos en proteger personas y activos.

Caro agregó que el tipo de cambio y los combustibles también serán factores a seguir: un aumento del petróleo encarece el transporte marítimo de los autos importados y puede trasladarse al precio final. Tras un eventual impacto climático, Toyota espera una recuperación de la demanda de vehículos comerciales para trabajos de reconstrucción.

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¿Por qué no se ensamblan autos en Perú?

Pero, ¿no sería una producción local favorable para reducir los precios en Perú? Caro explicó que, en el caso de Toyota, la producción y el ensamblaje regional se concentran en Brasil y Argentina por el tamaño de esos mercados.

Brasil, por ejemplo, vende cerca de 3 millones de vehículos al año y Argentina alrededor de 1 millón, frente a las 270 mil unidades que movería Perú este año.

El ejecutivo indicó que el país dejó de ensamblar vehículos hacia fines de los años 90, cuando la apertura a la importación de usados redujo la competitividad de la producción local.

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Sin embargo, sostuvo que hoy el principal obstáculo responde a las economías de escala: Perú tiene un mercado más pequeño, aranceles de 0% para la mayor parte de los vehículos importados y no cuenta con condiciones que protejan una eventual fabricación nacional.

Caro consideró que, en el futuro, podrían surgir operaciones de ensamblaje o producción de autopartes si crece la demanda y se generan incentivos para la inversión. “Al momento, todavía no estamos en el tamaño para que eso suceda”, afirmó.

El dato

Toyota impulsa un esquema de posventa para preservar el valor del vehículo: mantenimiento prepagado, Seguro Toyota, atención en concesionarios autorizados y extensión de garantía de hasta 10 años. La meta, según Caro, es que el cliente encuentre mayor valor durante todo el periodo de uso y al momento de la reventa.

Los vehículos electrificados representan cerca del 10% de las ventas de Toyota en Perú. La empresa espera que esa participación se aproxime al 20% en los próximos 5 años.

En la Corolla Cross, cerca del 90% de las ventas corresponde a la versión híbrida. En el Yaris Cross, la distribución es de 50% híbridos y 50% a gasolina.

El 35% de las ventas de Toyota se concreta mediante financiamiento. Además, 2 de cada 3 compradores adquieren mantenimiento prepagado y Seguro Toyota.