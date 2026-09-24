Una delegación de Perú acude a Washington para dialogar sobre los aranceles de EE.UU.

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Lima, 23 sep (EFE).- El ministro de Comercio Exterior y Turismo de Perú, Rogers Valencia, se reunió este miércoles en Washington con el Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, para dialogar sobre los aranceles aplicados por la Administración del presidente Donald Trump.

Estados Unidos anunció una tasa global del 12,5 % en julio contra 60 socios comerciales, incluido Perú, para el que se ha convertido en un tema prioritario a tratar.

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Greer estuvo acompañado por el representante comercial adjunto de EE.UU., Jeffrey Goettman, en una cita a la que Valencia acudió con el objetivo de fortalecer el diálogo bilateral e intercambiar perspectivas sobre la agenda comercial entre ambos países, indicó el ministerio en una nota de prensa.

"Esta reunión reafirma la voluntad de ambos países de seguir trabajando constructivamente para avanzar hacia una relación cada vez más sólida", afirmó Valencia.

La primera ronda de negociaciones en materia de comercio recíproco entre ambos países se realizó en 2025, la cual fue seguida por intercambios intersesionales y diálogos técnicos este año.

Perú y Estados Unidos tienen un Acuerdo de Promoción Comercial vigente desde el 1 de febrero de 2009, instrumento que ha contribuido al fortalecimiento de los vínculos comerciales.

En la actualidad EE.UU. es el segundo socio comercial más importante de la nación andina, así como el principal destino de sus exportaciones no tradicionales.

A pesar de que en noviembre de 2025 un acuerdo comercial entre los dos países había logrado eliminar casi la totalidad de aranceles del 10 % de EE.UU., en las últimas tasas aplicadas de julio de 2026, Perú volvió a ser incluido con el 12,5 %.

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Sin embargo, más de 2.000 productos peruanos quedaron excluidos de esa medida, especialmente las agroexportaciones. EFE