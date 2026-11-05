Las lluvias intensas inundan Tumbes, activan quebradas y afectan la circulación en tres provincias

Las precipitaciones provocaron inundaciones en la ciudad de Tumbes y afectaron la circulación en las tres provincias de la región.

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Las precipitaciones que cayeron desde la noche del miércoles 4 de noviembre provocaron inundaciones en la ciudad de Tumbes, activación de quebradas y el aislamiento de caseríos en distintas zonas de la región.

La lluvia, acompañada por descargas eléctricas y ráfagas de viento, afectó la circulación vehicular y peatonal en las tres provincias del departamento.

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Un reporte de Canal N mostró calles convertidas en canales por el volumen de agua acumulada. En algunos sectores, las motocicletas avanzaban con el agua a la altura de las llantas, mientras que otros vehículos evitaban cruzar por zonas donde la corriente aumentó el riesgo de accidentes.

Las precipitaciones registradas en Tumbes dejaron 324 damnificados y 625 personas afectadas en zonas urbanas y rurales. (Ministerio de Defensa)

Interrumpió el tránsito

En la ciudad de Tumbes, las aguas inundaron el Mercado Principal y las avenidas Mariscal Castilla, La Marina, Arica y Tumbes. La precipitación dificultó el desplazamiento de trabajadores y comerciantes que intentaban llegar al mercado con sus productos.

La lluvia se mantuvo durante al menos tres horas y que el agua corrió hacia el río Tumbes a través de quebradas y canales. “Estamos en medio del río en este momento, o de la quebrada, con una fuerte corriente que nos genera bastante problema”, señaló el corresponsal de Canal N durante una transmisión desde la zona afectada.

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) había advertido sobre lluvias de intensidad alta y bajas temperaturas en la región. La institución emitió el Aviso Meteorológico N.° 451, de nivel rojo para la costa norte, vigente desde el mediodía del miércoles 4 de noviembre hasta las 23:59 del viernes 6.

ACTIVACIÓN DE QUEBRADA FAICAL Y RÍO LAJAS ELEVA EL CAUDAL DEL RÍO ZARUMILLA . Tumbes De Miercoles

Casitas quedó aislado

La tormenta también golpeó zonas rurales. En el distrito de Casitas, la crecida de los arroyos Casitas-Bocapán, Panales, Gramadal, El Ciénago y Tapotal dejó aislado al 70% de la población de 14 caseríos.

En la provincia de Zarumilla, los vientos desprendieron techos de calamina de unas 50 viviendas. La activación de seis quebradas en el distrito de San Jacinto interrumpió el tránsito terrestre, mientras que las lluvias en las zonas media y alta de la región agravaron las condiciones en diversos sectores.

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Las tormentas eléctricas fueron visibles en varios puntos de la capital regional durante la noche y videos difundidos en redes sociales registraron los rayos que acompañaron las precipitaciones. Ante el escenario de emergencia, la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Tumbes suspendió las clases presenciales en colegios públicos y privados, que pasaron a modalidad virtual.

El Ministerio de Defensa desplegó militares en puntos críticos de la ciudad de Tumbes ante lluvias intensas asociadas al Fenómeno El Niño. (Mindef)

112,5 milímetros de lluvia

El Senamhi comunicó que la estación Rica Playa registró 112,5 milímetros de lluvia acumulada. Otros puntos de observación reportaron 90 milímetros en Cabo Inga, 88,9 milímetros en Cañaveral, 82 milímetros en Huasimo, 75 milímetros en La Cruz y 68,7 milímetros en El Salto.

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El pronóstico oficial contemplaba acumulados de entre cinco y 55 milímetros por día entre el miércoles 4 y el jueves 5 de noviembre, además de descargas eléctricas y vientos cercanos a los 40 km/h. El reporte televisivo señaló que las evaluaciones de daños enfrentaban dificultades por la continuidad de la lluvia.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) envió dos Grupos de Intervención Rápida para Emergencias y Desastres (Gired) a Tumbes para acciones de evaluación, coordinación y asistencia técnica con autoridades regionales y locales. Los equipos deberán identificar daños y necesidades de la población afectada.

El jefe del Indeci, general de brigada EP Luis Vásquez Guerrero, supervisó albergues temporales en Aguas Verdes. En la losa deportiva del asentamiento humano Villa Primavera se instalaron 15 carpas. También fueron inspeccionados el colegio Gran Chilimasa, la losa deportiva de La Curva y el complejo deportivo Alberto Terranova como posibles espacios de atención.

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