La Sunass aprobó medidas temporales de fiscalización para las empresas de saneamiento ante el pronóstico de El Niño hasta febrero de 2027.

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La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) aprobó medidas temporales de fiscalización para las empresas de agua potable y saneamiento afectadas por el fenómeno de El Niño.

La norma permite excluir algunas metas de gestión anual y suspender plazos para aplicar medidas correctivas, con el objetivo de que las prestadoras concentren recursos en la atención de emergencias.

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La Resolución N.° 048-2026-SUNASS-CD se aplica a las empresas que operen en zonas declaradas en emergencia por El Niño, incluidas lluvias intensas, déficit hídrico o desastres. También compromete a Servicios de Saneamiento de Tumbes.

La medida no significa que las empresas puedan dejar de brindar agua potable o reducir la atención a los usuarios. La excepción recae sobre indicadores que Sunass evalúa al cierre del año para medir el desempeño de cada prestadora.

Qué metas podrá excluir Sunass de su evaluación anual

Las empresas deberán continuar entregando información sobre todos sus indicadores. Sin embargo, si operan en zonas afectadas por El Niño, Sunass podrá no considerar algunas metas al calcular su cumplimiento anual.

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En el caso de déficit hídrico, podrán quedar excluidas estas metas:

Continuidad del servicio.

Relación de trabajo.

Presión del agua.

Agua no facturada.

Cuando existan lluvias intensas, podrán excluirse esas cuatro metas y dos adicionales:

Porcentaje de ejecución de reservas.

Porcentaje de avance financiero de programas de inversión en agua, saneamiento y aguas subterráneas.

Sunass. La flexibilización regulatoria no autoriza la interrupción del abastecimiento de agua potable ni la reducción de la atención al usuario.

El Niño obliga a Sunass a relajar sus exámenes

La diferencia responde al tipo de emergencia. La falta de agua puede afectar las horas de abastecimiento y la presión de las redes. Las precipitaciones e inundaciones, a su vez, pueden dañar infraestructura, obligar al uso de fondos de reserva y retrasar obras e inversiones.

Si una empresa considera que El Niño afectó otro indicador, podrá pedir a Sunass que también lo excluya. Deberá acreditar que el fenómeno tuvo un impacto directo y que el cumplimiento de la meta resultó afectado en términos materiales, técnicos o financieros.

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Vale precisar que Sunass es un organismo adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), mientras que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) diseña y ejecuta la política nacional del sector.

No se suspenden los controles de calidad ni los cobros indebidos

La disposición también detiene los plazos para que las empresas implementen medidas correctivas en zonas declaradas en emergencia. La suspensión durará mientras esté vigente la declaratoria, incluidas prórrogas, y hasta 30 días hábiles después de su culminación.

El ENFEN prevé lluvias superiores a lo normal durante el verano en la costa norte y central del país.

Pero hay obligaciones que se mantienen. Las empresas deberán cumplir las medidas destinadas a garantizar la calidad del agua potable para consumo humano. Tampoco podrán postergar las devoluciones por cobros indebidos a los usuarios ni dejar sin efecto las órdenes vinculadas con esos pagos.

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Si las metas excluidas impiden calcular el Índice de Cumplimiento Global (ICG) de una empresa, Sunass podrá archivar la acción de fiscalización de ese año. La entidad no quedará liberada de presentar los datos requeridos.

La aplicación dependerá de cada zona declarada en emergencia

La norma no identifica qué empresas accederán a estas excepciones. Su aplicación dependerá de que el área de servicio esté incluida en una declaratoria de emergencia o de que la empresa pruebe el impacto del fenómeno.

Bajo el ámbito de Sunass operan prestadoras como Sedapal, EPS Grau, Sedalib, Sedapar, Sedacusco, Emapa San Martín, Seda Chimbote y Agua Tumbes. No todas quedarán automáticamente excluidas de metas, pues la evaluación será caso por caso.

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La resolución se emite ante el pronóstico de un fenómeno de El Niño Costero de magnitud extraordinaria hasta febrero de 2027. El ENFEN prevé lluvias por encima de lo normal durante el verano en la costa norte y central, con mayor intensidad y frecuencia en el norte del país.