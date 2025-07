Sedapal es acusado de cobros excesivos a usuarios de Lima Sur, con recibos de más de S/8 mil: “¡Son unos ladrones!"

Usuarios de Sedapal denuncian cobros excesivos en recibos de agua| Video: ATV

La situación es alarmante y ha dejado a los vecinos de Villa María del Triunfo y otras zonas de Lima Sur completamente pasmados y preocupados. Recibos de agua con montos que superan los 8,000 soles han llegado a algunos hogares cuyo promedio mensual de consumo es de solo 300 soles. Este hecho ha generado quejas y reclamos por parte de los usuarios del servicio de Sedapal, quienes no logran encontrar una explicación lógica para los cobros desmesurados.

Wanda Castro, una de las afectadas, relata con indignación su experiencia. Durante años, pagaba un promedio de 320 soles al mes por el servicio de agua en su vivienda de tres pisos. Sin embargo, un día recibió dos recibos de más de 8,000 soles, unos montos que afirma no haber consumido.

“Mandaron a los de Sedapal a revisar, pero no hay fuga ni nada. Y aún así me exigen pagar más de 8,000 soles”, señala Wanda a ATV Noticias. La mujer además menciona que, a pesar de los intentos por encontrar una solución, la empresa le ha informado que debe acudir a un juicio, mientras que su servicio podría ser cortado en cualquier momento.

Usuarios de Sedapal denuncian cobro excesivo del servicio de más de 8 mil soles en Lima Sur - Crédito Composición Infobae/Andina

El reclamo de Wanda no es aislado. Un equipo periodístico que acudió a la sede de Sedapal en Villa El Salvador encontró a otros vecinos en la misma situación. Una mujer expresó su frustración, señalando que le llegó un recibo de 6,700 soles, y otra vecina añadió que el recibo que le habían emitido era de 3,500 soles, pero no obtenía ninguna respuesta clara de la empresa. “Se hacen los locos. Son unos ladrones”, comentó la afectada.

Ante esta situación, Wanda se dirigió a la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), donde descubrió una irregularidad aún mayor. Al solicitar una descripción de su vivienda, un funcionario de SUNASS le mostró una foto de una casa que, según Sedapal, era la que había generado los recibos excesivos. Sin embargo, Wanda señaló que esa no era su casa, y tras una corrección, le indicaron que la vivienda referida era completamente diferente.

La angustia de los usuarios de Sedapal crece al ver cómo las empresas de servicios públicos no dan respuestas claras y continúan amenazando con cortarles el suministro de agua si no pagan los montos desmesurados. “¿Y si me cortan el agua?”, pregunta Wanda, a lo que un funcionario de Sedapal responde: “Si tiene todas las pruebas en sus manos, póngalo vía judicial”.

Sedapal tiene nuevas modalidades de pago para que los usuarios puedan pagar sus recibos sin salir de casa. Foto: Andina

Este problema no es exclusivo de Wanda. Cada vez más limeños se ven obligados a hacer largas colas en las oficinas de Sedapal y otras empresas de servicios públicos para presentar sus reclamos. Sin embargo, muchos de estos ciudadanos deben pagar las deudas cuestionadas antes de que se pueda gestionar una respuesta formal a sus reclamaciones, lo que genera aún más frustración y desconfianza en el sistema.

¿Cómo denunciar irregularidades en el cobro de Sedapal?

Para denunciar irregularidades con el cobro de Sedapal, puedes presentar una queja ante SUNASS, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento. Puedes hacerlo a través de su página web www.sunass.gob.pe o de manera presencial en sus oficinas.

Sedapal emite comunicado

Tras la difusión del caso, la empresa emitió un comunicado señalando que tras una inspección ha determinado que los altos consumos registrados en febrero y marzo fueron reales y que no hubo fallas en la lectura del medidor, por lo que la usuaria Wanda Castro deberá hacer el pago correspondiente a Sedapal.

Sedapal responde a acusaciones por cobros excesivos en recibos.