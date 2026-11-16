Perú

Misa del papa León XIV en Las Palmas: ¿Cuál es el pronóstico de la temperatura para hoy 16 de noviembre, según Senamhi?

La capital tendrá cielo parcialmente nublado durante la mañana y la tarde, mientras que por la noche se espera nubosidad

Papa León XIV - Papa León XIV en Perú - Ucayali – Pucallpa – Perú – actualidad – 14 noviembre
Miles de fieles se congregarán en Santiago de Surco para acompañar al santo padre en su despedida del territorio peruano. (Andina)
Guardar

El papa León XIV celebrará este lunes 16 de noviembre la última actividad de su visita apostólica al Perú con una santa misa en la base aérea Las Palmas, ubicada en el distrito de Santiago de Surco. La ceremonia congregará a miles de fieles que llegarán desde diferentes puntos de Lima y otras regiones para acompañar al santo padre antes de su retorno al Vaticano. Ante la asistencia prevista, resulta importante conocer las condiciones meteorológicas que se presentarán durante la jornada.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), la capital registrará una temperatura máxima de 30 °C y una mínima de 24 °C. Estas condiciones marcarán el desarrollo de las actividades programadas en el recinto militar, donde los asistentes permanecerán durante varias horas para participar en la celebración religiosa.

PUBLICIDAD

El reporte meteorológico contempla cielo parcialmente nublado durante la mañana y la tarde. Para la noche, en cambio, se prevé un panorama nublado en Lima. Esta información permite a los ciudadanos organizar su desplazamiento y tomar precauciones antes de acudir al encuentro con el pontífice.

El papa León XIV culminará este lunes 16 de noviembre su visita apostólica al Perú. (Photo by Tiziana FABI / AFP)
El papa León XIV culminará este lunes 16 de noviembre su visita apostólica al Perú. (Photo by Tiziana FABI / AFP)

La entidad meteorológica también habilitó una plataforma digital denominada “Pronóstico del SENAMHI: Papa León XIV en Perú” (https://observatorio.senamhi.gob.pe/evento), mediante la cual los usuarios pueden consultar información actualizada sobre el comportamiento del tiempo en los lugares donde se desarrollan las actividades del líder de la Iglesia católica.

El servicio está dirigido a quienes tienen previsto participar en los actos públicos de esta visita apostólica y buscan anticiparse a las condiciones ambientales. La herramienta permite acceder a los reportes correspondientes a la jornada y conocer las previsiones meteorológicas para el lugar de la celebración.

PUBLICIDAD

Recomendaciones para asistir a la misa del papa León XIV en Las Palmas

Debido a que la ceremonia se realizará en un espacio abierto y está prevista la concentración de numerosos ciudadanos, es recomendable adoptar algunas medidas para evitar inconvenientes durante la permanencia en la base aérea. La planificación previa permitirá que los asistentes disfruten de esta última actividad del pontífice en territorio peruano sin descuidar su bienestar, especialmente ante las condiciones meteorológicas previstas para la capital.

Conoce todos los detalles sobre la próxima visita del Papa León XIV a Perú. Infórmate sobre la misa multitudinaria en la Base Aérea Las Palmas, cómo adquirir tus entradas y el cronograma de actividades.

En primer lugar, los asistentes deben considerar las temperaturas previstas para Lima. Con una máxima de 30 °C, la exposición prolongada al calor podría generar molestias, especialmente entre adultos mayores, niños y personas que presentan mayor sensibilidad a las condiciones ambientales. Por ello, resulta conveniente utilizar ropa ligera, de preferencia prendas de colores claros, que permitan una mejor ventilación. También se aconseja elegir calzado cómodo, considerando que algunos participantes podrían tener que caminar o permanecer de pie durante varias horas.

Asimismo, se recomienda llevar agua para mantener una hidratación adecuada durante la jornada. El consumo de líquidos cobra especial importancia cuando las personas deben permanecer durante varias horas en espacios con exposición al ambiente. También es aconsejable evitar la exposición solar directa durante periodos prolongados. En caso de acudir acompañado de menores de edad o personas de la tercera edad, es importante prestar atención a posibles señales de agotamiento, sed intensa o malestar físico.

Otro aspecto que debe tomarse en cuenta es la protección de la piel. El uso de bloqueador solar, lentes de sol y sombreros o gorros puede contribuir a reducir los efectos de la radiación ultravioleta. Estas medidas deben considerarse incluso cuando el cielo presente nubosidad, puesto que las nubes no impiden completamente el paso de los rayos solares. Se recomienda, además, aplicar nuevamente el protector solar de acuerdo con las indicaciones del producto, sobre todo si la permanencia en el lugar será prolongada.

Por otro lado, quienes tengan previsto trasladarse hasta Santiago de Surco deben organizar su salida con anticipación y revisar las indicaciones de las autoridades encargadas del operativo de seguridad y transporte. La llegada de miles de personas podría generar restricciones vehiculares y una mayor demanda de los servicios de movilidad en los alrededores del recinto. También es conveniente establecer un punto de encuentro con los familiares o acompañantes en caso de que alguien se separe del grupo durante el desplazamiento.

Finalmente, se aconseja revisar las actualizaciones meteorológicas (https://observatorio.senamhi.gob.pe/evento) antes de salir de casa. El pronóstico puede presentar variaciones durante el día, por lo que consultar los reportes oficiales permitirá contar con información más precisa para organizar la asistencia. De esta manera, los fieles podrán tomar las precauciones necesarias y prepararse para participar en la última celebración eucarística del papa León XIV antes de su despedida del Perú.

Temas Relacionados

Papa León XIVLeón XIVLas Palmasperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Grupo 5 ante el papa León XIV: los ensayos del mix de música cristiana en cumbia para despedir al santo padre

Videos difundidos en redes sociales mostraron a los integrantes durante las pruebas de sonido para su actuación posterior a la eucaristía en Surco

Grupo 5 ante el papa León XIV: los ensayos del mix de música cristiana en cumbia para despedir al santo padre

Caos en el Metropolitano por falta de buses para trasladarse a la misa en Las Palmas genera reclamos y gritos

La coincidencia de la homilía del papa León XIV con la jornada de oficina generó extensas filas en paraderos como Naranjal, donde decenas de pasajeros expresaron su malestar por la reducida disponibilidad de vehículos desde la madrugada de este lunes 16 de noviembre

Caos en el Metropolitano por falta de buses para trasladarse a la misa en Las Palmas genera reclamos y gritos

Fernanda Tomé vuelve con éxito a la Liga Peruana de Vóley y se ilusiona con Deportivo Soan: “Podemos hacer historia”

Tras aportar 16 puntos en la victoria ante Rebaza Acosta, ‘Tomezinha’ contó cómo vivió su rápida adaptación al equipo, destacó el potencial de sus compañeras y aseguró que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera

Fernanda Tomé vuelve con éxito a la Liga Peruana de Vóley y se ilusiona con Deportivo Soan: “Podemos hacer historia”

Último día del Papa León XIV en Perú EN VIVO: Santo Padre dejó la Nunciatura y se dirige al Callao para visita a casa de acogida de ancianos

El papa León XIV culmina su histórica visita al Perú este lunes 16 de noviembre con una multitudinaria misa en la Base Aérea Las Palmas, en Surco. Después de una intensa jornada que lo llevó por Cusco y Pucallpa, el pontífice se despedirá de millones de fieles y emprenderá su viaje de retorno a Roma. Sigue aquí todas las incidencias y los detalles de su último día en territorio peruano

Último día del Papa León XIV en Perú EN VIVO: Santo Padre dejó la Nunciatura y se dirige al Callao para visita a casa de acogida de ancianos

Precio del dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 16 de noviembre

<p>Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada </p>

Precio del dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 16 de noviembre
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ministerio de Justicia será reorganizado durante 120 días: Gobierno plantea reformas y evaluará duplicidad de funciones

Ministerio de Justicia será reorganizado durante 120 días: Gobierno plantea reformas y evaluará duplicidad de funciones

“Jurado de porquería”: López Aliaga arremete contra el JNE y acusa a Roberto Burneo de ser “cómplice de una mafia”

López Aliaga insiste en que volverá a la alcaldía de Lima: “No me interesa que me metan juicios”

La contadora de López Aliaga que ganará S/10.000 como alcaldesa de Lima: tiene tres departamentos, dos terrenos y tres vehículos

Keiko Fujimori viajará a China y Japón: estas son las reuniones bilaterales que tendrá durante la cumbre APEC 2026

ENTRETENIMIENTO

Grupo 5 ante el papa León XIV: los ensayos del mix de música cristiana en cumbia para despedir al santo padre

Grupo 5 ante el papa León XIV: los ensayos del mix de música cristiana en cumbia para despedir al santo padre

Piura: van con pasajeros vuelca en quebrada Río Seco pese a las alertas y crece la preocupación en Morropón

Susan Villanueva revela supuesto embarazo de Monserrat Seminario y lanza indirecta sobre la paternidad: ¿Melcochita tendrá otra hija?

Aldo Miyashiro abre la puerta a trabajar otra vez con Érika Villalobos tras 'Perdóname'

Carlos Alcántara explica por qué quiere revisar la medicación de su hijo Lorenzo: “Ver quién es sin nada de medicina”

DEPORTES

Fernanda Tomé vuelve con éxito a la Liga Peruana de Vóley y se ilusiona con Deportivo Soan: “Podemos hacer historia”

Fernanda Tomé vuelve con éxito a la Liga Peruana de Vóley y se ilusiona con Deportivo Soan: “Podemos hacer historia”

Hernán Barcos celebró la Copa de la Liga con Sporting Cristal, pero ambiciona el título nacional: “Estamos peleando por todo”

Pelea por el descenso en Liga 1 Perú 2026 EN VIVO HOY: ADT, CD Moquegua y FC Cajamarca luchan por la permanencia

DT de San Martín explica el mérito de vencer a Alianza Lima y revela la clave: “Era una presión jugar”

Partidos de hoy, lunes 16 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo