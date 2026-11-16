Misa del papa León XIV en Las Palmas: ¿Cuál es el pronóstico de la temperatura para hoy 16 de noviembre, según Senamhi?

Miles de fieles se congregarán en Santiago de Surco para acompañar al santo padre en su despedida del territorio peruano. (Andina)

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El papa León XIV celebrará este lunes 16 de noviembre la última actividad de su visita apostólica al Perú con una santa misa en la base aérea Las Palmas, ubicada en el distrito de Santiago de Surco. La ceremonia congregará a miles de fieles que llegarán desde diferentes puntos de Lima y otras regiones para acompañar al santo padre antes de su retorno al Vaticano. Ante la asistencia prevista, resulta importante conocer las condiciones meteorológicas que se presentarán durante la jornada.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), la capital registrará una temperatura máxima de 30 °C y una mínima de 24 °C. Estas condiciones marcarán el desarrollo de las actividades programadas en el recinto militar, donde los asistentes permanecerán durante varias horas para participar en la celebración religiosa.

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El reporte meteorológico contempla cielo parcialmente nublado durante la mañana y la tarde. Para la noche, en cambio, se prevé un panorama nublado en Lima. Esta información permite a los ciudadanos organizar su desplazamiento y tomar precauciones antes de acudir al encuentro con el pontífice.

El papa León XIV culminará este lunes 16 de noviembre su visita apostólica al Perú. (Photo by Tiziana FABI / AFP)

La entidad meteorológica también habilitó una plataforma digital denominada “Pronóstico del SENAMHI: Papa León XIV en Perú” (https://observatorio.senamhi.gob.pe/evento), mediante la cual los usuarios pueden consultar información actualizada sobre el comportamiento del tiempo en los lugares donde se desarrollan las actividades del líder de la Iglesia católica.

El servicio está dirigido a quienes tienen previsto participar en los actos públicos de esta visita apostólica y buscan anticiparse a las condiciones ambientales. La herramienta permite acceder a los reportes correspondientes a la jornada y conocer las previsiones meteorológicas para el lugar de la celebración.

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Recomendaciones para asistir a la misa del papa León XIV en Las Palmas

Debido a que la ceremonia se realizará en un espacio abierto y está prevista la concentración de numerosos ciudadanos, es recomendable adoptar algunas medidas para evitar inconvenientes durante la permanencia en la base aérea. La planificación previa permitirá que los asistentes disfruten de esta última actividad del pontífice en territorio peruano sin descuidar su bienestar, especialmente ante las condiciones meteorológicas previstas para la capital.

Conoce todos los detalles sobre la próxima visita del Papa León XIV a Perú. Infórmate sobre la misa multitudinaria en la Base Aérea Las Palmas, cómo adquirir tus entradas y el cronograma de actividades.

En primer lugar, los asistentes deben considerar las temperaturas previstas para Lima. Con una máxima de 30 °C, la exposición prolongada al calor podría generar molestias, especialmente entre adultos mayores, niños y personas que presentan mayor sensibilidad a las condiciones ambientales. Por ello, resulta conveniente utilizar ropa ligera, de preferencia prendas de colores claros, que permitan una mejor ventilación. También se aconseja elegir calzado cómodo, considerando que algunos participantes podrían tener que caminar o permanecer de pie durante varias horas.

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Asimismo, se recomienda llevar agua para mantener una hidratación adecuada durante la jornada. El consumo de líquidos cobra especial importancia cuando las personas deben permanecer durante varias horas en espacios con exposición al ambiente. También es aconsejable evitar la exposición solar directa durante periodos prolongados. En caso de acudir acompañado de menores de edad o personas de la tercera edad, es importante prestar atención a posibles señales de agotamiento, sed intensa o malestar físico.

Otro aspecto que debe tomarse en cuenta es la protección de la piel. El uso de bloqueador solar, lentes de sol y sombreros o gorros puede contribuir a reducir los efectos de la radiación ultravioleta. Estas medidas deben considerarse incluso cuando el cielo presente nubosidad, puesto que las nubes no impiden completamente el paso de los rayos solares. Se recomienda, además, aplicar nuevamente el protector solar de acuerdo con las indicaciones del producto, sobre todo si la permanencia en el lugar será prolongada.

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Por otro lado, quienes tengan previsto trasladarse hasta Santiago de Surco deben organizar su salida con anticipación y revisar las indicaciones de las autoridades encargadas del operativo de seguridad y transporte. La llegada de miles de personas podría generar restricciones vehiculares y una mayor demanda de los servicios de movilidad en los alrededores del recinto. También es conveniente establecer un punto de encuentro con los familiares o acompañantes en caso de que alguien se separe del grupo durante el desplazamiento.

Finalmente, se aconseja revisar las actualizaciones meteorológicas (https://observatorio.senamhi.gob.pe/evento) antes de salir de casa. El pronóstico puede presentar variaciones durante el día, por lo que consultar los reportes oficiales permitirá contar con información más precisa para organizar la asistencia. De esta manera, los fieles podrán tomar las precauciones necesarias y prepararse para participar en la última celebración eucarística del papa León XIV antes de su despedida del Perú.

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