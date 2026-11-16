“Ayer misionero agustino en el Perú, hoy pastor de todas las iglesias”: El homenaje al Papa León XIV en la Nunciatura

Su Santidad León XIV develó una placa conmemorativa previo a su despedida del Perú

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El papa León XIV protagonizó una emotiva despedida en los exteriores de la Nunciatura Apostólica de Lima, la residencia que lo acogió durante los seis días de su histórica visita al Perú. Antes de abandonar el recinto, el pontífice develó una placa conmemorativa que registra su paso por el país y deja constancia de su regreso a la tierra donde desarrolló buena parte de su labor misionera como sacerdote agustino.

Rodeado de cientos de fieles que llegaron hasta los exteriores de la sede diplomática para verlo por última vez, el Santo Padre descubrió la placa que recuerda su visita apostólica, realizada entre el 11 y el 16 de noviembre de 2026. El momento estuvo cargado de simbolismo: León XIV dejaba atrás el lugar que fue su residencia durante casi una semana para continuar con las últimas actividades de su agenda antes de emprender el regreso a Roma.

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La placa develada lleva una inscripción especial que recuerda su vínculo con el país: “León XIV, obispo de Roma. Ayer misionero agustino en el Perú, hoy pastor de todas las iglesias, retornó en viaje apostólico a su patria por adopción”. También consigna las ciudades que formaron parte de su recorrido: Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, además de las fechas de su visita.

La frase resume el significado particular que tuvo este viaje para Robert Prevost, quien desarrolló una extensa trayectoria pastoral en el Perú antes de convertirse en el máximo representante de la Iglesia católica.

El papa León XIV asiste a una ceremonia en la Nunciatura Apostólica de Lima en el marco de su despedida del Perú.

León XIV devela placa conmemorativa que recuerda su histórica visita al Perú

Uno de los momentos más significativos de la salida del pontífice fue la develación de una placa instalada en la Nunciatura Apostólica. La inscripción reconoce su trayectoria en el país y su posterior elección como papa, un acontecimiento que convirtió su regreso al territorio peruano en una visita de especial significado.

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El mensaje grabado en la piedra destaca la transformación de su misión: de sacerdote y misionero agustino en el Perú a obispo de Roma y pastor de la Iglesia universal.

La placa también incluye las cuatro ciudades que formaron parte de su recorrido apostólico: Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. Cada una representó un capítulo diferente de su encuentro con los peruanos, desde los lugares vinculados a su historia personal y religiosa hasta las comunidades que esperaron su llegada para recibir su bendición.

La fecha consignada, del 11 al 16 de noviembre de 2026, deja un registro permanente de los días en los que el pontífice regresó al país que considera su patria por adopción.

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Una placa conmemorativa en la Nunciatura Apostólica de Lima recuerda el viaje apostólico del papa León XIV por diversas ciudades de Perú.

Cientos de fieles despidieron al papa León XIV entre aplausos y emoción

Mientras se desarrollaba la ceremonia de develación, decenas de personas permanecían congregadas en los alrededores de la Nunciatura Apostólica. Muchos habían llegado desde temprano con la esperanza de ver al Santo Padre antes de que abandonara definitivamente la residencia.

La salida de León XIV generó una nueva concentración de cámaras, teléfonos celulares y personas que buscaban registrar el momento. Entre aplausos y saludos, los presentes intentaron llamar la atención del pontífice, quien respondió a las muestras de cariño mientras se preparaba para continuar con su agenda.

El vehículo oficial que trasladó al papa estuvo rodeado por personal de seguridad y representantes de la organización. Desde el interior, el Santo Padre pudo observar a los fieles que se habían acercado para despedirlo y acompañarlo en sus últimos minutos frente a la residencia.

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La escena reflejó el vínculo que se construyó durante estos seis días entre el pontífice y la población peruana. Desde su llegada, miles de personas habían esperado en calles, plazas y recintos religiosos para saludarlo, recibir su bendición y demostrarle el afecto que le tienen por su pasado pastoral en el país.

Para muchos de los asistentes, esta era la última oportunidad de verlo de cerca antes de su partida.

Papa León XIV se despidió de la Nunciatura de Lima y recibe emotivo adiós de cientos de fieles que lo acompañaron todos los días de su estancia en Perú

La Nunciatura Apostólica, el hogar del papa durante seis días en Lima

La residencia diplomática tuvo un protagonismo especial durante la visita de León XIV. Desde su llegada al Perú, el 11 de noviembre, la Nunciatura Apostólica se convirtió en el lugar que lo acogió durante su permanencia en Lima.

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Sus exteriores fueron escenario de constantes muestras de devoción. Cada aparición del pontífice desde el balcón despertaba la emoción de quienes se congregaban para saludarlo, cantar y acompañarlo con oraciones.

Uno de los episodios más comentados ocurrió el domingo, cuando una falla en el sistema de sonido interrumpió momentáneamente una de sus intervenciones. El papa volvió a salir al balcón después del inconveniente y protagonizó una escena espontánea que provocó sonrisas entre los presentes.

El santo padre agradeció la acogida de los ciudadanos que acudieron para expresarle su cariño (Canal N)

Este lunes, sin embargo, la despedida tuvo un significado diferente. Ya no se trataba de un saludo desde la residencia, sino del cierre de su permanencia en el lugar que lo albergó durante toda su estadía en la capital.

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La develación de la placa quedó como testimonio de ese vínculo y de una visita que también estuvo marcada por su historia personal con el Perú.

El papa León XIV asiste a la develación de una placa en la Nunciatura Apostólica de Lima durante su despedida del Perú.

¿A dónde se dirige el papa León XIV después de dejar la Nunciatura?

Tras abandonar la Nunciatura Apostólica, el papa León XIV continuará su agenda de despedida con una visita a una casa de acogida para adultos mayores en el Callao.

Este encuentro forma parte de las últimas actividades pastorales programadas para su jornada del lunes. El pontífice tendrá la oportunidad de compartir con las personas mayores y con quienes trabajan en el cuidado de esta población, antes de trasladarse a Santiago de Surco.

Posteriormente, León XIV llegará a la Base Aérea Las Palmas, donde presidirá una multitudinaria Santa Misa. La celebración reunirá a miles de fieles que esperan acompañarlo en su último encuentro público en el Perú.

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La ceremonia religiosa será uno de los momentos centrales de esta jornada, pues marcará el cierre de su visita apostólica y permitirá que los católicos peruanos escuchen un último mensaje del Santo Padre antes de su partida.

El papa León XIV se despide en la Nunciatura Apostólica de Lima durante la develación de una placa conmemorativa.

León XIV se prepara para despedirse del Perú y regresar a Roma

Después de la misa en Las Palmas, el papa se trasladará a la Base Aeronaval del Callao para participar en la ceremonia oficial de despedida. Desde allí emprenderá su viaje de regreso a Roma, donde retomará sus responsabilidades como líder de la Iglesia católica.

Su salida pondrá fin a seis días de actividades que lo llevaron por Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. Durante este recorrido, el pontífice se encontró con comunidades religiosas, autoridades, jóvenes, familias, misioneros y miles de personas que expresaron su alegría por recibirlo.

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La placa develada en la Nunciatura Apostólica quedará como recuerdo material de esta visita histórica. Su inscripción recoge una historia que comenzó con la labor misionera de Robert Prevost en el Perú y que continuó con su regreso como papa León XIV.

Antes de partir, el Santo Padre dejó atrás la residencia que lo acogió durante seis días, pero se llevó las muestras de cariño de cientos de fieles que quisieron acompañarlo hasta el último momento de su estadía en Lima.