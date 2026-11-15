Pucallpa recibirá por primera vez a un papa: León XIV llegará a la Amazonía para un encuentro histórico con sus pueblos

Pucallpa recibirá al papa León XIV este domingo 15 de noviembre, en una visita inédita para la Amazonía peruana: el pontífice dialogará con pueblos indígenas y presidirá una misa en La Videnita. (Andina)

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Pucallpa vivirá este domingo una jornada sin precedentes con la llegada del papa León XIV, el primer pontífice que celebrará una misa en la Amazonía peruana.

Su paso por Ucayali durará menos de cinco horas, pero concentrará un encuentro con misioneros y representantes indígenas, un gesto simbólico de cuidado ambiental y una eucaristía ante miles de fieles.

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La ciudad se alista para recibir delegaciones procedentes de distintas zonas de la selva y visitantes de otras regiones, mientras autoridades, organizaciones religiosas y vecinos ultiman preparativos en las rutas previstas. La visita también colocará a la capital ucayalina en el centro de una agenda vinculada con los pueblos originarios, sus lenguas, sus tradiciones y la protección de los bosques amazónicos.

Por qué la llegada de León XIV representa un acontecimiento histórico para Ucayali

León XIV protagonizará un hecho inédito al presidir la primera misa papal en la Amazonía peruana. La ceremonia reunirá en Pucallpa a fieles y representantes de comunidades indígenas. (Andina)

La presencia de León XIV marcará la primera vez que un papa oficie una misa en la selva peruana. La ceremonia tendrá lugar en la Villa Deportiva Regional de Ucayali, conocida como La Videnita, en el distrito de Manantay, y reunirá a fieles de Pucallpa y de otras localidades.

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Antes de esta visita, Juan Pablo II estuvo en Iquitos en 1985 y Francisco llegó a Puerto Maldonado en 2018. Ambos pontífices visitaron territorios amazónicos y mantuvieron contacto con la población, pero ninguno presidió una celebración litúrgica multitudinaria en esta región del país.

La jornada tendrá además un significado especial para la Iglesia local. El programa incorporará expresiones culturales amazónicas y prevé la participación de un coro en lengua shipiba durante la misa. La presencia de representantes de comunidades indígenas buscará reflejar una Iglesia vinculada con las realidades de la selva y sus habitantes.

El encuentro previsto en Yarinacocha reunirá a misioneros y delegaciones de pueblos como los shipibo-konibo, asháninka y kukama. También asistirán representantes de los 21 pueblos originarios de Ucayali y de otras etnias de la Amazonía peruana, algunos de los cuales viajaron durante días por vías fluviales y terrestres.

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La agenda incluirá la bendición y el riego de un ejemplar de shihuahuaco, árbol asociado a los bosques amazónicos. El acto buscará poner atención sobre la conservación ambiental y sobre los desafíos que enfrentan las comunidades de la región frente a actividades ilegales y a la violencia contra defensores del territorio.

Qué hará el papa en las cinco horas que estará en Ucayali

León XIV comenzará su recorrido en Yarinacocha, donde dialogará con misioneros y representantes indígenas. Después bendecirá un shihuahuaco, visitará la Catedral de Pucallpa y presidirá una misa en La Videnita. (Andina)

El avión que transportará al papa aterrizará a las 14.30 en el Aeropuerto Internacional Capitán FAP David Abensur Rengifo de Pucallpa. Allí recibirá el saludo de bienvenida antes de iniciar el traslado hacia el distrito de Yarinacocha.

A las 15.00, León XIV participará en un encuentro con misioneros y delegaciones de pueblos indígenas amazónicos en el Malecón Puerto Callao, junto a la laguna de Yarinacocha. La actividad tendrá un aforo aproximado de 3.000 personas y permitirá la exposición de testimonios de representantes de las comunidades.

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Durante esa ceremonia, el pontífice bendecirá y regará un shihuahuaco junto a niños y adultos mayores. El gesto formará parte de una actividad dedicada a la protección de la Amazonía y a la relación de los pueblos originarios con el entorno natural.

Después del acto en Yarinacocha, la comitiva recorrerá avenidas de Pucallpa. El itinerario contempla una parada privada en la Catedral de Pucallpa antes del desplazamiento hacia La Videnita, donde se concentrará la actividad principal de la visita.

A las 16.45, León XIV ingresará en papamóvil al recinto deportivo de Manantay para saludar a los asistentes. Luego presidirá la misa, que incluirá una homilía y cantos litúrgicos acompañados por un coro en lengua shipiba.

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La salida hacia Lima está programada para las 19.05. Tras la eucaristía, la comitiva regresará al aeropuerto de Pucallpa para abordar el vuelo con destino a la Base Aeronaval del Callao, con lo que concluirá su estadía en Ucayali.

Cuánta gente se espera que reciba al Papa

Pucallpa se prepara para recibir entre 100.000 y 150.000 personas durante la visita de León XIV. La proyección incluye a peregrinos, vecinos y visitantes que acompañarán las actividades y el recorrido papal. (Andina)

La visita movilizará a miles de personas dentro y fuera de los espacios oficiales. La misa en La Videnita contará con un aforo establecido en 70.000 fieles, quienes accederán con entradas gratuitas registradas mediante códigos QR.

El encuentro amazónico en el Malecón Puerto Callao tendrá una capacidad menor. Las 3.000 plazas previstas para esa ceremonia ya fueron asignadas, debido a que la actividad reunirá a misioneros, delegaciones indígenas y otros participantes acreditados.

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Las estimaciones regionales contemplan una asistencia total de entre 100.000 y 150.000 personas en calles, avenidas, exteriores de los recintos y rutas de desplazamiento. Esa proyección considera a vecinos que buscarán observar el paso de la caravana papal y a peregrinos que llegarán para participar de la jornada.

La Cámara de Comercio y Turismo de Ucayali proyectó el arribo de entre 15.000 y 17.000 visitantes procedentes de fuera de la región. El flujo incluirá delegaciones indígenas de distintas zonas de la selva peruana y más de 400 representantes de otros países amazónicos, entre ellos Brasil, Colombia y Argentina.

La llegada de visitantes ya elevó la demanda de hospedaje en Pucallpa. Ante la ocupación de la capacidad hotelera, el Gobierno Regional y el Vicariato Apostólico habilitaron 12 colegios y el Instituto Suiza para alojar entre 2.000 y 2.500 integrantes de delegaciones.

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La preparación de la ciudad también comprende acciones de organización en los alrededores del aeropuerto, Yarinacocha y La Videnita. Pucallpa se convertirá durante varias horas en punto de encuentro para fieles, comunidades indígenas y visitantes que asistirán a la primera misa de un papa en la Amazonía peruana.