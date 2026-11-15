Perú

Machu Picchu reduce tarifas de ingreso hasta fin de año, ¿cuánto pagarán ahora los visitantes?

El SERNANP dispuso una tarifa de S/ 0 para el ingreso al Santuario Histórico hasta el 31 de diciembre, una medida que reduce el costo final de la visita, aunque no elimina el boleto de la ciudadela

La tarifa promocional de cero soles excluye a los visitantes que acceden mediante la Red de Caminos Inka.
La tarifa promocional de cero soles excluye a los visitantes que acceden mediante la Red de Caminos Inka.
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El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) eliminó hasta el 31 de diciembre de 2026 el cobro por ingresar al Santuario Histórico de Machu Picchu.

La medida reduce entre S/ 3 y S/ 11 el pago total de los visitantes, según su edad y procedencia, pero no modifica el precio del boleto para entrar a la llaqta o ciudadela incano aplica a quienes accedan por la Red de Caminos Inka, cuyo ingreso se rige por disposiciones propias., administrada por el Ministerio de Cultura.

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La Resolución de Jefatura ANP N.° 000017-2026-SERNANP/SHMPI fija una tarifa de S/ 0 para extranjeros, ciudadanos de Bolivia, Colombia y Ecuador, peruanos, residentes extranjeros y pobladores locales.

La promoción entró en vigencia el 14 de noviembre y

El cobro que se elimina corresponde al ingreso al Santuario Histórico

Desde el 1 de mayo, el SERNANP cobraba un derecho de ingreso al área natural protegida que se sumaba al precio de acceso a la llaqta.

Para los extranjeros adultos, ese concepto costaba S/ 11; para extranjeros de tres a 17 años, S/ 5. Los visitantes nacionales, residentes extranjeros y ciudadanos de la Comunidad Andina pagaban S/ 5 como adultos y S/ 3 como menores.

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Ese importe dejará de cobrarse hasta el último día de este año. Desde el 1 de enero de 2027, el SERNANP prevé restablecer las tarifas promocionales de S/ 11, S/ 5 y S/ 3, según el tipo de visitante.

La Resolución Ministerial Nº 000294-2025-MC formaliza la incorporación de la Ruta 6. (Andina)
El SERNANP restablecerá los cobros de acceso al área natural protegida desde el 1 de enero de 2027.

El boleto para ingresar a la llaqta mantiene sus tarifas

La norma no establece gratuidad para visitar la ciudadela. El boleto de ingreso a la llaqta de Machu Picchu conserva sus precios y se adquiere por medio de la plataforma TuBoleto, del Ministerio de Cultura.

Un adulto extranjero paga S/ 152 por las rutas regulares de los circuitos uno, dos y tres. Antes de la medida, el costo total ascendía a S/ 163, tras sumar los S/ 11 correspondientes al ingreso al santuario. Hasta el 31 de diciembre, ese visitante pagará S/ 152, sin el adicional del SERNANP.

Para peruanos, residentes extranjeros y ciudadanos de Bolivia, Colombia y Ecuador, las rutas regulares tienen un precio de S/ 64 para adultos y S/ 32 para estudiantes y menores de edad de tres a 17 años.

Las rutas que incluyen montaña Machu Picchu, Huayna Picchu o Gran Caverna tienen tarifas superiores: S/ 112 para adultos y S/ 80 para estudiantes y menores en estos últimos grupos.

Cusqueños tendrán acceso sin pago al santuario los domingos

La resolución mantiene el ingreso gratuito al Santuario Histórico para los residentes del departamento de Cusco todos los domingos hasta el 31 de diciembre de 2027. Para acceder al beneficio deberán presentar su Documento Nacional de Identidad con domicilio en la región.

Los extranjeros menores de tres años y los veteranos de guerra y de la pacificación nacional acreditados también tienen tarifa de S/ 0. Estas exoneraciones corresponden al área natural protegida y no reemplazan las condiciones de acceso que establezca el Ministerio de Cultura para la ciudadela.

El Santuario Histórico de Machu Picchu registró 1.542.350 visitantes durante el año 2025.
El Santuario Histórico de Machu Picchu registró 1.542.350 visitantes durante el año 2025.

Machu Picchu tendrá 1.100 cupos adicionales diarios por la visita del papa León XIV

El Ministerio de Cultura autorizó un aumento excepcional del aforo de la llaqta, de 4.500 a 5.600 visitantes diarios, entre el 16 y el 19 de noviembre. La medida habilita 1.100 entradas adicionales por día, ante la demanda prevista por la visita del papa León XIV al Perú.

Los cupos serán comercializados por TuBoleto bajo la distribución de circuitos y horarios de temporada alta. La ampliación tiene carácter temporal y no cambia el límite regular de 4.500 visitantes diarios, que volverá a regir desde el 20 de noviembre.

En 2025, el Santuario Histórico de Machu Picchu recibió 1.542.350 visitantes, una cifra inferior al récord de 1.585.262 ingresos de 2019. Durante los primeros ocho meses de 2026, el sitio acumuló 961.809 turistas.

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