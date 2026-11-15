Ministerio de Vivienda: familias afectadas por proyectos de Techo Propio tendrán cuatro años para usar otra vez el bono

El Gobierno proyecta una asignación inicial de S/ 500 millones para el presupuesto de vivienda social al inicio de 2027.

Guardar

Las familias que se quedaron sin vivienda porque el proyecto inmobiliario de Techo Propio no se terminó, no fue entregado o tuvo problemas con su respaldo financiero tendrán hasta cuatro años para volver a usar el Bono Familiar Habitacional (BFH).

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento amplió de dos a cuatro años la vigencia de la elegibilidad restituida para estos casos, siempre que ningún integrante del grupo familiar tenga otra propiedad inscrita a su nombre.

PUBLICIDAD

El BFH es un apoyo económico del Estado que no se devuelve. En términos simples, funciona como una parte del precio de la vivienda que el Estado paga para ayudar a una familia de menores ingresos a comprar una casa o departamento nuevo. La familia debe aportar un ahorro mínimo y, si el precio del inmueble supera la suma de ese ahorro y el bono, puede completar la diferencia con un crédito de un banco, caja u otra entidad financiera.

Para 2026, el subsidio regular de Techo Propio en la modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva llega a S/ 52.250 para viviendas unifamiliares y a S/ 47.850 para viviendas multifamiliares.

PUBLICIDAD

El beneficio alcanza a familias afectadas por obras inconclusas o sin entrega

La restitución de la elegibilidad se activa en situaciones específicas: cuando se inicia un proceso judicial para recuperar el bono por incumplimiento del desarrollador, promotor, entidad técnica o garante; cuando entra en liquidación la entidad financiera que respaldó el proyecto; o cuando se ejecuta el patrimonio fideicometido.

El Fondo Mivivienda restituye la condición de elegible si el desarrollador inmobiliario incumple la entrega o entra en liquidación.

En la práctica, la medida busca evitar que una familia pierda la posibilidad de acceder a un subsidio por problemas ajenos a ella. Si la inmobiliaria no culmina la obra, no entrega la vivienda o no cumple las condiciones del proyecto, el Fondo Mivivienda puede restituir la condición de elegible para que el grupo familiar postule nuevamente a otra vivienda social.

PUBLICIDAD

Desde 2025, este grupo de beneficiarios puede recibir un bono excepcional de S/ 57.245, superior al subsidio regular, bajo la denominación de Bono Justo. El objetivo fue compensar a quienes quedaron afectados por proyectos inconclusos o no entregados y debieron iniciar una nueva búsqueda de vivienda.

Fondo Mivivienda concluyó que dos años no bastaban para encontrar otra vivienda

La Resolución Ministerial N.° 432-2026-VIVIENDA responde a un pedido del Fondo Mivivienda, que consideró insuficiente el plazo anterior de dos años. La entidad sostuvo que las familias necesitaban más tiempo para buscar un proyecto que se ajuste a sus ingresos, cumplir las condiciones de financiamiento y volver a postular al subsidio.

La ampliación rige para los grupos familiares cuya elegibilidad sea restituida bajo las reglas vigentes de Adquisición de Vivienda Nueva. La condición se mantiene por una sola vez y vence antes si la familia recibe un nuevo BFH. Para quienes recuperaron su elegibilidad bajo el reglamento anterior, aprobado en 2020, se mantiene un plazo de dos años desde la publicación de la nueva resolución.

PUBLICIDAD

El valor del subsidio regular de Techo Propio asciende a S/ 52.250 para casas y a S/ 47.850 para departamentos durante 2026.

Techo Propio agotó fondos para vivienda nueva y el MEF anunció recursos adicionales

La medida llega en medio de restricciones presupuestarias para la modalidad de compra de vivienda nueva. La Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (CODIP) alertó en octubre que los recursos del BFH se agotaron antes de terminar 2026 y calculó que 7.530 familias requerían el subsidio durante el último trimestre. El gremio estimó una necesidad adicional de S/ 379 millones.

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, anunció después que el Gobierno prevé transferir S/ 150 millones al Fondo Mivivienda para lo que resta de 2026. También señaló que se asignarán S/ 500 millones al inicio de 2027 y que el monto podría elevarse a S/ 1.000 millones a mitad de año.

PUBLICIDAD