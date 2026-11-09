Casi 3 mil familias recibirán una vivienda en el norte del país gracias a un bono que cubre el 75% de su valor, ¿cómo funciona?

Un total de 417 familias de Lambayeque recibieron las llaves de sus viviendas en la primera etapa de Palma Real II.

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Un total de 417 familias de Lambayeque recibieron las llaves de sus nuevas viviendas tras la culminación de la primera etapa de Palma Real II, una habilitación urbana ubicada en el kilómetro 3,8 de la carretera hacia Puerto Eten.

El proyecto contempla la construcción de 2.880 Viviendas de Interés Social (VIS), con una proyección de beneficio para más de 10 mil personas.

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La iniciativa fue promovida por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) mediante el programa Techo Propio. Las familias de esta etapa accedieron al Bono Familiar Habitacional, subsidio que cubre el 75% del valor de cada inmueble.

Las casas se construyeron en lotes de entre 60 y 132 metros cuadrados. Cada unidad tiene un ambiente de uso múltiple, un dormitorio, baño, ducha, área de lavandería y conexiones de agua potable, alcantarillado y electricidad.

El proyecto incorpora pistas, veredas, iluminación y áreas verdes

Además de las viviendas, Palma Real II prevé obras de habilitación urbana como pistas, veredas, alumbrado público y áreas verdes. La intervención busca dotar al conjunto residencial de servicios básicos y espacios comunes para las familias que se instalarán en la zona.

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El proyecto se ubica en Puerto Eten, en la región Lambayeque, que se encuentra entre los territorios con mayor disponibilidad de Vivienda de Interés Social en el país. Según datos del Ministerio de Vivienda, Lambayeque registra una oferta de 10.107 unidades.

La Libertad concentra la mayor disponibilidad, con 14.974 viviendas, seguida por Lima y Callao, con 13.208, y Piura, con 10.142. Ica figura después con 8.601 unidades. El 80% de la oferta de VIS se encuentra fuera de Lima y Callao, donde existen 52.766 viviendas disponibles, frente a 13.208 en la capital y el primer puerto.

El subsidio del Bono Familiar Habitacional de Techo Propio cubre el 75% del valor de los inmuebles entregados.

Fondo MiVivienda cuenta con respaldo de S/ 27,2 millones para la obra

El Fondo MiVivienda cuenta con el respaldo de Avla Perú para asegurar la continuidad de Palma Real II. La empresa participa como proveedora de afianzamiento y mantiene una garantía vigente de S/ 27.251.784 para proteger los recursos vinculados con los beneficiarios de Techo Propio.

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La jefa comercial de Fondo MiVivienda de Avla Perú, Verónica Ortiz, indicó que el respaldo busca asegurar la ejecución del proyecto y el cumplimiento de las condiciones exigidas para la entrega de las viviendas.

Avla Perú informó que acumula más de S/ 140 millones en garantías para proyectos de Vivienda de Interés Social en Puerto Eten. La entidad señaló, además, que ha contribuido a garantizar 806 bonos de Techo Propio en Lambayeque.

Las viviendas de Palma Real II se edificaron en lotes de entre 60 y 132 metros cuadrados con conexiones a servicios básicos.

Los fondos para nuevos bonos de compra de vivienda se agotaron en octubre

La entrega de las viviendas ocurre mientras el sector privado alerta por la falta de recursos para nuevos beneficiarios de Techo Propio. La Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (CODIP) informó en octubre que los fondos del BFH para la modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva se agotaron antes del cierre de 2026.

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El gremio estimó que 7.530 familias podrían quedar sin subsidio entre octubre y diciembre si no se aprueba una ampliación presupuestal. CODIP calculó que se requieren cerca de S/ 379 millones para cubrir la demanda pendiente durante el último trimestre del año.

En 2026, el BFH para adquirir una vivienda nueva alcanzó S/ 52.250 en el caso de casas unifamiliares y S/ 47.850 para viviendas multifamiliares. El Ministerio de Vivienda propuso elevar esos montos para jóvenes estudiantes con carga familiar, aunque la medida se encontraba en consulta pública.