ONPE confirma multa de 198 mil soles a Renovación Popular por uso indebido de fondos públicos

Nuevo revés para López Aliaga.

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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) declaró infundado el recurso de reconsideración presentado por Renovación Popular, partido liderado por Rafael López Aliaga, y confirmó así la multa de 198 mil soles por el uso indebido del financiamiento público directo.

Con este pronunciamiento, a Renovación Popular solo le queda interponer un recurso de apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para intentar la sanción.

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La sanción consiste en una multa de 36 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalente a 198 mil soles según el valor de 5.500 soles fijado para la UIT en 2026, y la pérdida del 60% del financiamiento público directo (FPD) asignado al partido. La organización política había sido hallada responsable de la infracción muy grave tipificada en el numeral 7 del literal c) del artículo 36 de la Ley de Organizaciones Políticas, que prohíbe destinar el FPD a fines distintos de los establecidos por ley.

Un documento oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú declara infundado el recurso de reconsideración presentado por la organización política Renovación Popular.

Reconsideración desestimada

La ONPE descartó el argumento de caducidad planteado por Renovación Popular. El organismo precisó que la imputación de cargos se notificó el 10 de enero de 2026, por lo que el plazo legal de nueve meses para resolver procedimientos sancionadores vencía el 10 de octubre. Como la resolución de sanción fue notificada el 1 de octubre, la decisión se emitió dentro del plazo establecido.

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Respecto al pedido de recálculo del monto, el ente electoral sostuvo que el partido “no cuestiona gastos y/o montos determinados, brinda meras alegaciones generales de revisión o recálculo, no señala cuál sería el error en el cálculo de la multa y tampoco agrega algún elemento que genere dudas sobre lo consignado en la resolución jefatural de sanción”. La ONPE remarcó que la resolución original ya contenía un análisis completo por cada uno de los siete grupos de gastos observados.

Gastos considerados personales

El organismo reiteró los criterios que sustentaron la sanción original. Entre los desembolsos cuestionados figuran compras atribuidas al representante legal del partido, que incluyeron alimentos, bebidas, medicamentos, hospedaje, viajes y transporte privado. Según la ONPE, “comprar alimentos, bebidas, medicamentos, hospedarse, viajar y tomar transporte privado, entre otros, no son gastos que en sí mismos sean necesarios de ser pagados con recursos públicos, pues lejos de contribuir a la OP y sus actividades ordinarias o de funcionamiento, satisfacen necesidades personales”.

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El exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, habla por un micrófono durante una actividad pública realizada frente a una ladera urbana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También se mantuvo la observación sobre un servicio contratado como “administración de redes sociales”, que en la práctica consistió en el análisis de la cuenta de TikTok del presidente del partido, Rafael López Aliaga. La ONPE había determinado previamente que esa discrepancia entre lo contratado y lo ejecutado constituía un uso indebido de los fondos públicos.

Sobre el servicio de conferencias contratado con la Asociación Cristiana de Asesores Políticos (ACAP), el organismo recordó que el monto de 47.320 soles usado indebidamente para pagar esas actividades ya había sido explicado en detalle en la resolución original, con un cuadro que detalla las diez actividades de capacitación realizadas por el proveedor y el pago adicional considerado injustificado.

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En cuanto a los intereses moratorios pagados por depósitos de AFP fuera de plazo, Renovación Popular no presentó defensa alguna, sino un reconocimiento expreso de responsabilidad por “un error administrativo involuntario en el cronograma de pagos”. Pese a la devolución voluntaria del monto, la ONPE mantuvo la infracción, al considerar que el gasto se originó por una conducta negligente del partido y que la subsanación ocurrió después del inicio del procedimiento sancionador, por lo que no cumplía los requisitos para eximir responsabilidad.

Así, se declaró infundado el recurso de reconsideración del partido de López Aliaga, que la única vía para cuestionar la sanción es ante el Jurado Nacional de Elecciones.

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