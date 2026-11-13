Perú

Fotos y videos de la multitudinaria bienvenida al Papa León XIV en Chiclayo y las Pampas de Pimentel

El pontífice saludó a los asistentes congregados frente al estrado principal, mientras las ovaciones acompañaron su trayecto hacia el altar instalado para la ceremonia religiosa en Chiclayo durante una jornada multitudinaria

Multitudinaria y espectacular bienvenida al Papa León XIV en las Pampas de Pimentel. Miles de personas saludan al Santo Padre en el papamóvil
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Una multitud recibió al papa León XIV en las Pampas de Pimentel, en Chiclayo, donde el pontífice subió al papamóvil para recorrer el espacio dispuesto para la misa y saludar a los fieles congregados frente al estrado principal.

El paso del Santo Padre por el lugar estuvo acompañado por aplausos, vítores y muestras de afecto de los asistentes. Desde distintos puntos de las pampas, los fieles siguieron el trayecto del vehículo preparado para la visita papal a Chiclayo.

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La transmisión mostró al sumo pontífice avanzar entre la multitud antes de dirigirse al altar instalado para la ceremonia. El público respondió con ovaciones durante el recorrido, en una jornada marcada por la presencia de personas procedentes de diversas regiones del Perú y de otros países de Sudamérica.

El papa León XIV saludó a los fieles desde el papamóvil en su recorrido por las Pampas de Pimentel. (REUTERS/Pilar Olivares)
El papa León XIV saludó a los fieles desde el papamóvil en su recorrido por las Pampas de Pimentel. (REUTERS/Pilar Olivares)

Cientos de miles

Las estimaciones difundidas durante la cobertura situaron la asistencia entre 600 mil y 700 mil personas en las Pampas de Pimentel, ubicadas a aproximadamente 20 kilómetros de la ciudad de Chiclayo.

Entre los asistentes hubo fieles llegados desde Ecuador, Colombia, Brasil y Bolivia. La concentración se produjo pese a las altas temperaturas registradas en la zona, con una sensación térmica cercana a los 32 °C.

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El calor no redujo la expectativa de quienes acudieron para ver nuevamente a León XIV en una ciudad con la que mantiene un vínculo desde su etapa pastoral. Robert Prevost desarrolló una parte de su labor religiosa en la diócesis de Chiclayo, donde recorrió distintas localidades y mantuvo contacto con comunidades, sacerdotes y pobladores.

En los exteriores del Grupo Aéreo N.° 6, donde aterrizó el avión que trasladó al papa, numerosos fieles también se congregaron para recibirlo antes de su traslado a las Pampas de Pimentel.

La concentración de personas en las Pampas de Pimentel congregó entre 600 mil y 700 mil asistentes. (ERNESTO BENAVIDES / AFP)
La concentración de personas en las Pampas de Pimentel congregó entre 600 mil y 700 mil asistentes. (ERNESTO BENAVIDES / AFP)

El papa llegó a Chiclayo

León XIV arribó este viernes a Lambayeque a bordo de un avión de LATAM. Tras el aterrizaje, se instaló una alfombra roja al pie de la aeronave, de la que también descendieron integrantes de la Guardia Suiza antes de la aparición del pontífice.

Dos niños le entregaron un ramo de flores como parte de la ceremonia de recepción. En el Grupo Aéreo N.° 6 estuvieron presentes autoridades locales y regionales, representantes de las Fuerzas Armadas y miembros de la Iglesia católica.

La alcaldesa de Chiclayo y el gobernador de Lambayeque formaron parte de la recepción oficial. La banda musical del colegio Nuestra Señora del Rosario interpretó melodías durante la llegada del papa, mientras los fieles que esperaban fuera de la base aérea expresaban su emoción por su regreso a la ciudad.

El pontífice saludó a las autoridades y a los representantes eclesiásticos que acudieron a recibirlo. Luego se dirigió hacia las Pampas de Pimentel, donde se había organizado la misa con la participación de cientos de miles de personas.

Vista aérea de personas distribuidas en cuadrantes sobre un terreno árido frente a un estrado techado y senderos de paso
Miles de fieles se congregan en las Pampas de Pimentel en Chiclayo ante un escenario techado para la celebración de una misa papal.

Un altar con símbolos religiosos

El altar preparado para la misa contó con una estructura que integró elementos culturales y religiosos del norte del Perú. Su instalación demandó varias semanas e incluso meses de preparación, de acuerdo con la narración de la cobertura.

Entre los objetos llevados al lugar estuvo la cruz de Motupe, venerada por miles de peregrinos que recorren varios kilómetros durante las celebraciones vinculadas a esa imagen religiosa. También fue trasladada la imagen del Señor de los Milagros de Chiclayo desde su santuario para recibir la bendición del papa León XIV.

Un vehículo blanco acondicionado como papamóvil avanza por un camino de tierra flanqueado por vallas metálicas y agentes policiales. En la parte superior del vehículo, el pontífice vestido con sotana blanca saluda con la mano a las personas congregadas a ambos lados del trayecto, mientras personal de seguridad y escoltas acompañan el desplazamiento hacia la estructura principal del evento.

La presencia de ambas imágenes formó parte de la ceremonia prevista en las Pampas de Pimentel, donde los fieles aguardaron el inicio de la misa tras el recorrido del papamóvil.

La visita del pontífice a Lambayeque incluyó esta celebración multitudinaria como uno de los actos centrales de su agenda en la región. En Chiclayo, autoridades, representantes eclesiásticos y pobladores recordaron su vínculo con la ciudad durante los años en que Robert Prevost cumplió labores pastorales en la diócesis.

Más imágenes del papa León XIV

Personas con camisetas rojas y gorras blancas sostienen carteles con la imagen del pontífice y textos de bienvenida bajo la luz del día
Un grupo de asistentes sostiene pancartas de bienvenida para el papa León XIV durante una misa en las Pampas de Pimentel, en Chiclayo.
Tribuna cubierta con personas uniformadas frente a una explanada con asistentes, vallas metálicas e imágenes religiosas en andas
Feligreses y miembros del coro se reúnen en las Pampas de Pimentel en Chiclayo para la misa oficiada por el papa León XIV.
Grupo de personas con gorras tras una barandilla metálica que sostienen una tela azul frente a un escenario al aire libre
Un grupo de asistentes con una pancarta espera el paso del pontífice antes de la misa en las Pampas de Pimentel, en Chiclayo.
Cuatro niños con gorras sostienen banderas de la Ciudad del Vaticano y un abanico plegable frente a una barandilla metálica
Un grupo de niños sostiene banderas del Vaticano durante la espera de la misa del papa León XIV en las Pampas de Pimentel, en Chiclayo.
Personas con sombreros y gorras detrás de una valla, entre las cuales una mujer sostiene una pequeña bandera amarilla y blanca
Varios asistentes protegidos con gorras y sombreros esperan la llegada del papamóvil en las Pampas de Pimentel, en Chiclayo.
Multitud de personas sentadas en sillas blancas frente a un estrado techado, con torres de sonido y pantallas en una explanada
Fieles asisten a la misa oficiada por el papa León XIV frente a un estrado instalado en las Pampas de Pimentel, en Chiclayo.
Personas con camisetas rojas y gorras blancas sostienen un cartel blanco con letras negras y la ilustración de un pontífice
Un grupo de asistentes a la misa en las Pampas de Pimentel sostiene un cartel con la frase «El Papa es chiclayano» durante la visita papal en Chiclayo.
Vista aérea de una multitud en un terreno llano dividida por caminos donde circulan camionetas blancas, con un estrado al fondo
El papa León XIV recorre en un vehículo descubierto las Pampas de Pimentel ante una multitud congregada para la celebración de una misa.
Una caravana de vehículos blancos avanza por un camino de arena entre vallas metálicas, agentes de policía y una multitud que saluda
El papa León XIV recorre en el papamóvil las Pampas de Pimentel entre una multitud de asistentes antes del inicio de la misa.
Fotografía aérea que muestra a personas caminando para asistir a la misa que el papa León XIV celebrará en la explanada de las Pampas de Pimentel, este viernes en Chiclayo (Perú). EFE/ Renato Pajuelo
Fotografía aérea que muestra a personas caminando para asistir a la misa que el papa León XIV celebrará en la explanada de las Pampas de Pimentel, este viernes en Chiclayo (Perú). EFE/ Renato Pajuelo
Un pontífice vestido de blanco saluda de pie desde un vehículo descubierto rodeado por una multitud de personas que levantan las manos
El papa León XIV saluda a los fieles desde el papamóvil en las Pampas de Pimentel antes de la misa en Chiclayo.
Fieles con teléfonos móviles rodean un vehículo blanco abierto donde viaja una persona vestida de blanco que saluda con el brazo extendido
El papa León XIV saluda a los asistentes desde el papamóvil antes del inicio de la misa en las Pampas de Pimentel en Chiclayo.

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