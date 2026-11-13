Fotos y videos de la multitudinaria bienvenida al Papa León XIV en Chiclayo y las Pampas de Pimentel

Una multitud recibió al papa León XIV en las Pampas de Pimentel, en Chiclayo, donde el pontífice subió al papamóvil para recorrer el espacio dispuesto para la misa y saludar a los fieles congregados frente al estrado principal.
El paso del Santo Padre por el lugar estuvo acompañado por aplausos, vítores y muestras de afecto de los asistentes. Desde distintos puntos de las pampas, los fieles siguieron el trayecto del vehículo preparado para la visita papal a Chiclayo.
PUBLICIDAD
La transmisión mostró al sumo pontífice avanzar entre la multitud antes de dirigirse al altar instalado para la ceremonia. El público respondió con ovaciones durante el recorrido, en una jornada marcada por la presencia de personas procedentes de diversas regiones del Perú y de otros países de Sudamérica.
Cientos de miles
Las estimaciones difundidas durante la cobertura situaron la asistencia entre 600 mil y 700 mil personas en las Pampas de Pimentel, ubicadas a aproximadamente 20 kilómetros de la ciudad de Chiclayo.
Entre los asistentes hubo fieles llegados desde Ecuador, Colombia, Brasil y Bolivia. La concentración se produjo pese a las altas temperaturas registradas en la zona, con una sensación térmica cercana a los 32 °C.
PUBLICIDAD
El calor no redujo la expectativa de quienes acudieron para ver nuevamente a León XIV en una ciudad con la que mantiene un vínculo desde su etapa pastoral. Robert Prevost desarrolló una parte de su labor religiosa en la diócesis de Chiclayo, donde recorrió distintas localidades y mantuvo contacto con comunidades, sacerdotes y pobladores.
En los exteriores del Grupo Aéreo N.° 6, donde aterrizó el avión que trasladó al papa, numerosos fieles también se congregaron para recibirlo antes de su traslado a las Pampas de Pimentel.
El papa llegó a Chiclayo
León XIV arribó este viernes a Lambayeque a bordo de un avión de LATAM. Tras el aterrizaje, se instaló una alfombra roja al pie de la aeronave, de la que también descendieron integrantes de la Guardia Suiza antes de la aparición del pontífice.
PUBLICIDAD
Dos niños le entregaron un ramo de flores como parte de la ceremonia de recepción. En el Grupo Aéreo N.° 6 estuvieron presentes autoridades locales y regionales, representantes de las Fuerzas Armadas y miembros de la Iglesia católica.
La alcaldesa de Chiclayo y el gobernador de Lambayeque formaron parte de la recepción oficial. La banda musical del colegio Nuestra Señora del Rosario interpretó melodías durante la llegada del papa, mientras los fieles que esperaban fuera de la base aérea expresaban su emoción por su regreso a la ciudad.
El pontífice saludó a las autoridades y a los representantes eclesiásticos que acudieron a recibirlo. Luego se dirigió hacia las Pampas de Pimentel, donde se había organizado la misa con la participación de cientos de miles de personas.
PUBLICIDAD
Un altar con símbolos religiosos
El altar preparado para la misa contó con una estructura que integró elementos culturales y religiosos del norte del Perú. Su instalación demandó varias semanas e incluso meses de preparación, de acuerdo con la narración de la cobertura.
Entre los objetos llevados al lugar estuvo la cruz de Motupe, venerada por miles de peregrinos que recorren varios kilómetros durante las celebraciones vinculadas a esa imagen religiosa. También fue trasladada la imagen del Señor de los Milagros de Chiclayo desde su santuario para recibir la bendición del papa León XIV.
La presencia de ambas imágenes formó parte de la ceremonia prevista en las Pampas de Pimentel, donde los fieles aguardaron el inicio de la misa tras el recorrido del papamóvil.
PUBLICIDAD
La visita del pontífice a Lambayeque incluyó esta celebración multitudinaria como uno de los actos centrales de su agenda en la región. En Chiclayo, autoridades, representantes eclesiásticos y pobladores recordaron su vínculo con la ciudad durante los años en que Robert Prevost cumplió labores pastorales en la diócesis.
Más imágenes del papa León XIV
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD