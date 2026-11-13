Alerta roja: Senamhi advierte que Chiclayo podría registrar temperaturas de hasta 32 °C durante la visita del papa León XIV

El papa León XIV encontrará diferentes escenarios climáticos durante su recorrido por la costa, la sierra y la selva peruana (Créditos: Canal N)

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La visita del papa León XIV a Chiclayo estará acompañada de altas temperaturas. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) pronosticó que la ciudad podría alcanzar los 32 °C durante este viernes 13 de noviembre, jornada en la que el santo padre desarrollará una serie de actividades pastorales y encuentros con la comunidad católica de Lambayeque. Las condiciones meteorológicas también podrían incrementar la sensación de calor entre los miles de fieles que esperan acompañarlo.

El ingeniero Matt Nieto, especialista del organismo meteorológico, explicó que los 32 °C corresponden a un valor máximo previsto bajo sombra. Esta precisión resulta importante para quienes tienen previsto permanecer en espacios abiertos durante las celebraciones religiosas, debido a que la exposición directa a los rayos solares podría elevar la sensación térmica hasta aproximadamente los 35 °C.

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“En Chiclayo se espera una máxima de 32 grados, temperatura superalta. Es importante aclarar que esta temperatura esperada es una temperatura bajo sombra, así que las actividades al aire libre podrían registrar sensación térmica próxima a los 35 grados”, señaló durante una entrevista a Canal N.

El pronóstico adquiere especial relevancia por la concentración de personas que se espera en los alrededores de los lugares donde el pontífice cumplirá sus compromisos. La presencia de visitantes y ciudadanos de distintas localidades de la región podría coincidir con las horas de mayor intensidad del calor, por lo que resulta importante que los asistentes consideren las condiciones del tiempo antes de acudir a las actividades programadas.

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Las altas temperaturas podrían afectar a los miles de fieles que se congregarán en Chiclayo para acompañar al pontífice durante su visita. Créditos: EFE/ John Reyes Mejía.

¿Qué temperaturas encontrará el papa León XIV durante su visita al Perú?

El especialista del Senamhi también explicó que el recorrido del papa León XIV por el territorio nacional contempla diferentes escenarios meteorológicos. Su agenda comprende desplazamientos por localidades de la costa, la sierra y la selva, donde encontrará condiciones particulares según las características geográficas de cada destino.

De acuerdo con la explicación del ingeniero, la cobertura nubosa matinal continuaría predominando en distintos sectores de Lima. Aunque durante la tarde podría aparecer brillo solar, este se presentaría de manera parcial e intermitente. Asimismo, existía una ligera probabilidad de lloviznas, principalmente en los distritos de Lima sur.

Estas condiciones muestran las diferencias meteorológicas que acompañan el desplazamiento del pontífice por el país. Mientras la capital tendría una jornada con predominio de cielo cubierto, Chiclayo afrontaría temperaturas considerablemente más elevadas, con valores que podrían resultar exigentes para quienes participen en actividades al aire libre.

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Pope Leo XIV waves to the faithful from the popemobile as he arrives for a prayer vigil with young people and university students at the National Stadium in Lima on November 12, 2026. (Photo by Luis ACOSTA / AFP)

¿Dónde consultar el pronóstico del Senamhi?

Ante las condiciones previstas, los ciudadanos pueden consultar la información meteorológica oficial mediante las plataformas digitales del Senamhi. El organismo pone a disposición del público sus reportes y avisos para conocer los escenarios pronosticados en diferentes localidades del territorio nacional.

Los interesados pueden ingresar al Observatorio de Gestión del Riesgo de Desastres, donde encontrarán información sobre los avisos meteorológicos vigentes y las condiciones que podrían presentarse en sus respectivas jurisdicciones.

La consulta resulta útil para quienes viajarán a Chiclayo o acudirán a las actividades programadas por la visita papal. Conocer anticipadamente las temperaturas previstas permitirá organizar sus desplazamientos y tomar previsiones frente a las condiciones ambientales.

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El reporte puede revisarse directamente en el siguiente enlace: https://observatorio.senamhi.gob.pe/gestion-riesgo-desastres/avisos-meteorologicos/29362.

<b>Agenda del papa León XIV en Chiclayo: viernes 13 de noviembre</b>

El papa León XIV cumplirá este viernes una jornada de compromisos pastorales en Chiclayo, ciudad en la que ejerció como obispo durante ocho años. Su programación contempla una celebración eucarística, visitas religiosas y reuniones con representantes de la Iglesia católica y del ámbito universitario de Lambayeque. Este es el itinerario previsto:

7:40 a. m.: salida desde la Base Aérea del Callao rumbo a Chiclayo.

9:10 a. m.: llegada a la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo.

10:30 a. m.: celebración de una misa en la explanada de las Pampas de Pimentel.

12:40 p. m.: visita de carácter privado a la capilla San Óscar A. Romero.

4:30 p. m.: encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos y agentes pastorales en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz.

5:45 p. m.: reunión con integrantes de la comunidad universitaria en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.

7 p. m.: cena junto a sacerdotes de la diócesis de Chiclayo en el Colegio Santo Toribio de Mogrovejo.

<b>Agenda del papa León XIV en Chiclayo: sábado 14 de noviembre</b>

Las actividades del pontífice proseguirán el sábado con ceremonias religiosas y encuentros con comunidades católicas de Lambayeque y Cajamarca. El itinerario contempla desplazamientos entre Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba y Zaña, donde participará en celebraciones vinculadas con la devoción mariana y la tradición de la Iglesia católica.

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8 a. m.: ceremonia de coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María, en Chiclayo.

9:10 a. m.: traslado en helicóptero desde la Base Aérea de Chiclayo hacia Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca.

9:50 a. m.: aterrizaje en el helipuerto de Santa Cruz de Succhabamba.

11 a. m.: misa en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba.

1:15 p. m.: inicio del vuelo de retorno hacia Chiclayo.

2 p. m.: arribo a la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo.

5:30 p. m.: encuentro de oración con miembros de la comunidad católica en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, en Zaña, como parte de la clausura del Año Jubilar dedicado al santo.