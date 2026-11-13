Susana Baca explicó por qué cantó un poema de Alejandro Romualdo ante el papa León XIV y no ‘Hasta la raíz’

Susana Baca interpretó ‘Si me quitaran totalmente todo’, poema de Alejandro Romualdo, ante el papa León XIV.

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Susana Baca explicó que eligió interpretar un poema de Alejandro Romualdo ante el papa León XIV porque asocia sus versos con el sufrimiento en Gaza y con la persistencia del amor frente a la pérdida. La cantante peruana contó que, antes de su presentación, algunas personas creían que cantaría ‘Hasta la raíz’, tema de Natalia Lafourcade que suele incluir en sus conciertos y que dedica a los jóvenes fallecidos durante las protestas en defensa de la democracia.

En una conversación con Pedro Salinas en el programa Después de Todo, de La Mula, Baca relató los detalles de su participación en el acto papal, donde presentó dos piezas en un tiempo limitado. La primera fue una obra de Manuel Acosta Ojeda, ‘Canción de fe’, y la segunda, una versión musicalizada de ‘Si me quitaran totalmente todo’, poema de Alejandro Romualdo.

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La artista contó que el texto del poeta peruano ocupa un lugar especial en su repertorio. “Yo lo conocí a Romualdo. Me acuerdo que iba a su casa y veía sus poemas”, afirmó. Según recordó, aquel poema “le llegó al alma” y decidió llevarlo a la música junto con el pianista y compositor Arturo Ruiz del Pozo.

La melodía nació de la idea de “un mar tormentoso”

Baca explicó que acudió a Ruiz del Pozo con una imagen específica para construir la pieza. “Le dije: ‘¿Tú puedes tocar un mar tormentoso?’”, recordó. El músico comenzó a ejecutar una melodía a partir de esa propuesta y ambos desarrollaron la composición que luego incorporó a sus presentaciones.

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Para la cantante, el poema no se limita a la experiencia individual de una persona que pierde partes de su cuerpo o sus facultades. La obra plantea que, incluso después del despojo, permanece una posibilidad de seguir adelante, de abrazar, sembrar y nombrar a quien se ama.

“Ese poema tiene que ver, para mí, con Gaza, con lo que ha ocurrido en Gaza”, sostuvo Susana Baca. La intérprete vinculó los versos de Romualdo con “ese dolor que tenemos de gente mutilada”, aunque remarcó que el mensaje final del texto propone que el afecto puede imponerse ante la destrucción.

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La cantante Susana Baca estrecha las manos del papa León XIV en la Plaza Mayor de Lima luego de interpretar la pieza Canción de fe.

Durante la entrevista, citó parte de la letra: “Si me quitaran un ojo, lloraría en un ojo. Si me quitaran un brazo, me quedaría el otro para abrazar a mis hermanos, para sembrar los surcos de la tierra”. El cierre de la obra, según recordó, concluye con una referencia a escribir el nombre de la persona amada en las playas del mundo.

El poema ‘Si me quitaran totalmente todo’ fue publicado en Edición extraordinaria, libro de Romualdo aparecido en 1958. Baca señaló que la versión que interpreta surgió de ese texto y del trabajo compartido con Ruiz del Pozo.

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La artista tuvo 4 minutos y medio para presentar dos obras

La participación de Baca ante el papa León XIV tuvo una restricción de tiempo. La cantante relató que la organización le indicó que disponía de 4 minutos y medio y que debía presentar una sola canción. Sin embargo, ella y su equipo buscaron una alternativa para incluir ambos números.

“Nos dijeron: ‘Los minutos son contados’”, explicó. “Tienes cuatro minutos y medio. Entonces, tiene que ser una sola canción, Susana”, le dijeron. La decisión no convenció a Baca ni a su mánager, esposo y productor, Ricardo Pereira, quien insistió en que podían interpretar las dos piezas dentro del margen asignado.

La cantante sostuvo que finalmente lograron hacerlo con el acompañamiento del pianista y que su intervención no se extendió más allá de lo acordado. Tras el cierre, el pontífice se puso de pie y aplaudió, contó emocionada.

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Baca también recordó que, después de bajar del escenario, tuvo que salir por un acceso lateral debido a que varios asistentes la esperaban para saludarla. “Por las calles me decían: ‘Qué poema más lindo que has cantado’”, relató.

La cantante Susana Baca saluda al papa en un estrado instalado en la Plaza Mayor de Lima ante la presencia de dos autoridades eclesiásticas.

Por qué no eligió ‘Hasta la raíz’

La artista dijo que varias personas esperaban que interpretara ‘Hasta la raíz’, una canción de Natalia Lafourcade que ha adaptado con un ritmo distinto al de la versión original. Baca afirmó que esa expectativa llegó incluso antes de su participación en el acto papal.

“Ahora va a cantar ‘Hasta la raíz’”, recordó que comentaban algunos asistentes. La elección, sin embargo, fue otra: un repertorio ligado a la música criolla y a la poesía peruana, con una obra de Manuel Acosta Ojeda y el poema de Romualdo.

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Baca explicó que suele dedicar ‘Hasta la raíz’ a los jóvenes que murieron durante las movilizaciones. “Cada vez que canto ‘Hasta la raíz’ lo dedico a los jóvenes que perdieron la vida defendiendo la democracia”, expresó. Según afirmó, ha repetido ese gesto en actuaciones en Nueva York, Lima y otros escenarios.

La intérprete contó que recientemente cantó el tema ante cerca de 900 jóvenes en un concierto de un rapero peruano. La audiencia, dijo, acompañó la canción desde el inicio. “Todos los chicos cantaban ‘Hasta la raíz’. Novecientas boquitas”, señaló.

Para la ceremonia ante León XIV, no obstante, Baca optó por el poema de Romualdo y por su mensaje de resistencia.

La cantante estuvo acompañada por el pianista Francisco Haya de la Torre durante el encuentro con jóvenes, autoridades y representantes religiosos.

Letra de ‘Si me quitaran totalmente todo’

Si me quitaran totalmente todo

si, por ejemplo, me quitaran el saludo

de los pájaros, o de los buenos días

del sol sobre la tierra

me quedaría

aún

una palabra. Aún me quedaría una palabra

donde apoyar la voz.

Si me quitaran las palabras

o la lengua

hablaría con el corazón

en la mano,

o con las manos en el corazón.

Si quitaran una pierna

bailaría en un pie.

Si me quitaran un ojo

lloraría en uno ojo.

Si me quitaran un brazo

me quedaría el otro,

para saludar a mis hermanos,

para sembrar los surcos de la tierra,

para escribir todas las playas del mundo, con tu nombre

amor mío.

Cobertura de la interpretación musical de la artista peruana Susana Baca frente al papa Francisco y representantes eclesiásticos durante un acto oficial en Perú. La cantante realiza su intervención acompañada por un piano ante las autoridades ubicadas en el estrado.