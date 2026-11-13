Perú

“Él dice cosas muy importantes porque la gente sufre”: Susana Baca defendió al papa León XIV y respondió a las críticas

La intérprete respondió a los cuestionamientos que recibió tras su participación en el acto con el pontífice y destacó sus mensajes sobre el sufrimiento social, las familias y la responsabilidad de los gobernantes.

Susana Baca dijo que recibió mensajes de respaldo tras su presentación ante el papa León XIV
Susana Baca dijo que recibió mensajes de respaldo tras su presentación ante el papa León XIV
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Susana Baca respondió a los cuestionamientos que surgieron tras anunciarse que cantaría ante el papa León XIV y defendió sus mensajes sobre justicia y el sufrimiento de la población. La cantante peruana sostuvo que el jefe de la Iglesia católica se refiere a asuntos que afectan a la población y cuestionó que algunos sectores lo califiquen de “rojo”.

La cantante señaló que valora los mensajes del pontífice relacionados con la situación de las familias, el respeto a las mujeres y la responsabilidad de las autoridades ante los problemas sociales. “Me encanta a mí. Me encanta”, dijo en una entrevista con Pedro Salinas. “Él dice cosas muy importantes porque la gente sufre”, sostuvo.

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Susana Baca interpretó ‘Si me quitaran totalmente todo’, poema de Alejandro Romualdo, ante el papa León XIV.
Susana Baca interpretó ‘Si me quitaran totalmente todo’, poema de Alejandro Romualdo, ante el papa León XIV.

La artista consideró que los llamados del Papa no deberían ser objeto de etiquetas políticas. “Un hombre como el Papa que reclama por la justicia, ¿le dicen rojo? ¿Qué es esto?”, expresó durante la entrevista.

“Se han alocado”, su respuesta a las críticas

La artista también se refirió a los ataques que aparecieron luego de que se conociera su participación ante el Papa. Baca dijo que la calificaron con términos como “caviar”, “comunista” y “atea”, y que algunas publicaciones incluso buscaron vincularla con el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

“Se han alocado, pobrecitos”, respondió. La cantante sostuvo que esos señalamientos convivieron con los mensajes de apoyo que recibió de personas del ámbito cultural.

En la conversación agradeció a quienes se pronunciaron en defensa de su trayectoria. “Todos se han expresado sobre lo que soy en realidad, porque me describen como soy”, dijo.

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Baca se definió en términos cotidianos: “Soy una mujer que le gusta cocinar, le gusta cantar y bailar. Eso soy yo”. También reconoció que expresa sus posiciones ante temas políticos y sociales.

Tras su presentación, la artista se acercó al papa León XIV, le dirigió unas palabras y realizó una reverencia.
Tras su presentación, la artista se acercó al papa León XIV, le dirigió unas palabras y realizó una reverencia.

La cantante señaló que ha cuestionado a la expresidenta Dina Boluarte y que, en sus conciertos, acostumbra dedicar ‘Hasta la raíz’ a los jóvenes que murieron durante las protestas. “No puedes estar ajeno a eso. No puedes”, manifestó.

Baca recibió mensajes de respaldo tras su participación

La cantante relató que su presencia en la ceremonia generó reacciones de distinto tipo. Desde críticas hasta halagos que aprecia mucho. Aseguró que recibió muestras de afecto de personas que se sintieron identificadas con las canciones elegidas y con el mensaje de su presentación.

“Por otro lado, gente ha hablado tan bonito, me han dicho cosas tan lindas”, señaló.

Baca cantó ante el papa León XIV una pieza de Manuel Acosta Ojeda y una versión musicalizada de “Si me quitaran totalmente todo”, texto de Romualdo. Según contó, el obispo Guillermo Elías sugirió su nombre para el evento y el pontífice aceptó la propuesta.

Susana Baca interpretó 'Canción de fe' y 'Si me quitaran' ante el papa León XIV en la Plaza Mayor de Lima.
Susana Baca interpretó 'Canción de fe' y 'Si me quitaran' ante el papa León XIV en la Plaza Mayor de Lima.

La ceremonia reunió a personas provenientes de barrios y comunidades que compartieron testimonios sobre la familia. En ese marco, destacó las palabras del Papa sobre el cuidado de ese núcleo, las dificultades económicas que enfrentan los hogares y la necesidad de que las parejas se escuchen.

La artista respaldó los llamados del pontífice a los gobernantes

Baca consideró que las críticas al Papa parten de una descalificación automática de los reclamos por la justicia. Durante la entrevista, dijo que algunas personas acusan a León XIV de ser “rojo” por abordar el sufrimiento de la población o dirigirse a los gobernantes.

La artista aludió a intervenciones que el pontífice realizó sobre el presidente argentino Javier Milei y la dirigente Keiko Fujimori. “Lo que le ha dicho a Milei ha sido muy fuerte. Lo que le ha dicho a la misma Keiko”, afirmó.

La cantante volvió a recalcar que el mensaje del Papa debe analizarse por su contenido y no por las etiquetas con que algunos sectores buscan desacreditarlo. Para Baca, León XIV habla de la realidad de quienes atraviesan dificultades y recuerda a las autoridades su deber frente a ellas.

Susana Baca frente al Santo Padre tras su interpretación. REUTERS/Yara Nardi
Susana Baca frente al Santo Padre tras su interpretación. REUTERS/Yara Nardi

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