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Recopa de la Liga 1: ¿Cuándo y quiénes jugarán el novedoso torneo en 2027?

Mientras se define al campeón de la Copa de la Liga 1 entre Sporting Cristal y Alianza Atlético, se conocieron detalles del nuevo trofeo en el fútbol nacional

¿Quiénes jugarán la Recopa de la Liga 1?
¿Quiénes jugarán la Recopa de la Liga 1?
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La creación de la Recopa de la Liga 1 será una de las novedades en 2027, un torneo que reunirá a los campeones nacionales de la temporada 2026. La medida apunta a incorporar un nuevo partido al inicio del calendario futbolístico, sería en enero.

El encuentro enfrentará al ganador de la Liga 1 2026 con el campeón de la Copa de la Liga 2026. Será un duelo único y definirá al nuevo monarca de esta competencia. El antecedente más reciente se remonta a 2020, cuando Atlético Grau de Piura obtuvo el título.

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Se conocieron detalles del novedoso torneo nacional para el 2027. (L1 Max)

¿Quiénes jugará la Recopa de la Liga 1?

La Recopa del fútbol peruano enfrentará al campeón de la Liga 1 2026 con el ganador de la Copa de la Liga 2026, en un único partido. El vencedor levantará el nuevo trofeo oficial creado por la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Si un mismo club obtiene ambos títulos durante la temporada, la plaza restante corresponderá al subcampeón de la Copa de la Liga. Esa regla garantizará la disputa del encuentro. La competencia busca reforzar la relevancia de los dos torneos nacionales dentro del calendario peruano.

Sporting Cristal y Alianza Atlético definirán al campeón de la Copa de la Liga en Trujillo este domingo 15 de noviembre. Los ‘cerveceros’ no contarán con sus seleccionados: Yoshimar Yotún y Luis Iberico.

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Sporting Cristal chocará con Alianza Atlético por la final de la Copa de la Liga 2026.
Sporting Cristal chocará con Alianza Atlético por la final de la Copa de la Liga 2026.

Detalles de la Recopa de la Liga 1

La Recopa de la Liga 1 nacional volverá al fútbol peruano en 2027, aunque el país ya tuvo una competencia de este tipo en el pasado.

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) busca recuperar el formato para elevar la competitividad y sumar un atractivo al comienzo de cada temporada. La iniciativa toma como referencia torneos similares que se juegan en países de Sudamérica y Europa.

La organización todavía no confirmó la sede ni la fecha exacta del partido. Tampoco se definieron los horarios y otros aspectos logísticos del encuentro.

Cómo se jugará la Liga 1 2026: formato y definición del campeón del torneo peruano
Cómo se jugará la Liga 1 2026: formato y definición del campeón del torneo peruano

Dónde ver Sporting Cristal vs Alianza Atlético por la final de la Copa de la Liga 2026

La final de la Copa de la Liga 2026 se transmitirá en señal abierta por América TV, a través de los canales 4 y 704 HD. El partido también podrá verse por la plataforma gratuita América TVGO.

La señal Bicolor+ Premium ofrecerá otra alternativa mediante TV360 by Bitel. A diferencia de buena parte de la temporada, esta emisión requerirá una suscripción.

El acceso al servicio tendrá un costo de S/ 6,99. Para registrarse, los usuarios deberán enviar la palabra BICOLOR al número 6363, según las indicaciones de la plataforma.

Sporting Cristal y Alianza Atlético irán por el título de la Copa de la Liga 2026.
Sporting Cristal y Alianza Atlético irán por el título de la Copa de la Liga 2026. Crédito: ITEA

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