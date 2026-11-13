Perú

Una impactante marea de fieles recibió a León XIV en el desierto peruano: “¡Qué alegría volver a Chiclayo!”

El pontífice presidió una misa ante una multitud en las Pampas de Pimentel y agradeció públicamente las oraciones recibidas durante su recuperación

Un vehículo blanco acondicionado como papamóvil avanza por un camino de tierra flanqueado por vallas metálicas y agentes policiales. En la parte superior del vehículo, el pontífice vestido con sotana blanca saluda con la mano a las personas congregadas a ambos lados del trayecto, mientras personal de seguridad y escoltas acompañan el desplazamiento hacia la estructura principal del evento.
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Una multitud recibió a León XIV a su llegada a Chiclayo, con banderas, pancartas y gritos de bienvenida a quien fue obispo de la diócesis. El fervor se trasladó luego a las Pampas de Pimentel, una extensa zona árida a unos 15 kilómetros de la ciudad, donde cientos de miles de peregrinos colmaron bajo el sol la explanada de la misa. Los bomberos incluso lanzaron chorros de agua desde sus vehículos para aliviar el calor entre los asistentes.

Allí, en medio del desierto, el Papa celebró la misa ante los fieles reunidos a cielo abierto, en lo que constituye una visita de profundo arraigo personal: Robert Francis Prevost gobernó esta diócesis del norte peruano durante ocho años antes de ser elegido sucesor de Pedro.

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Desde el inicio de su homilía, el papa reconoció la dimensión emocional del regreso. “¡Qué alegría volver a Chiclayo! Es una bendición para mí estar de nuevo con ustedes”, dijo ante la multitud.

León XIV volvió a Chiclayo, la diócesis peruana que encabezó entre 2015 y 2023, para presidir una misa ante miles de personas. (Reuters)
León XIV volvió a Chiclayo, la diócesis peruana que encabezó entre 2015 y 2023, para presidir una misa ante miles de personas. (Reuters)

León XIV agradeció de manera explícita el cariño, apoyo y oraciones: “En particular por mi salud en estos momentos de prueba que, con la ayuda de Dios, estoy superando”, en referencia al adenocarcinoma de pulmón diagnosticado en octubre, cuando fue operado en el Hospital Gemelli de Roma y los cirujanos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho. La intervención fue exitosa y los médicos descartaron tratamiento adicional.

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El vínculo de Prevost con esta región norteña del Perú no es protocolar. Fue nombrado administrador apostólico de la diócesis de Chiclayo en noviembre de 2014 y recibió la ordenación episcopal el 12 de diciembre de ese mismo año. En septiembre de 2015 asumió como obispo titular, cargo que ejerció hasta 2023, año en que fue llamado a Roma para presidir el Dicasterio para los Obispos. Dos años después, el 8 de mayo de 2025, fue elegido papa.

El pontífice convocó a los fieles a ser “discípulos misioneros” en el mundo contemporáneo

León XIV agradeció las oraciones por su recuperación tras la cirugía de pulmón a la que fue sometido en octubre. (Reuters)
León XIV agradeció las oraciones por su recuperación tras la cirugía de pulmón a la que fue sometido en octubre. (Reuters)

El núcleo teológico de la homilía giró en torno al deber de la evangelización como tarea ineludible de todo bautizado, independientemente de su función dentro de la Iglesia. León XIV citó la exhortación apostólica Evangelii nuntiandi del papa Pablo VI para subrayar que “ningún bautizado puede ser indiferente a la tarea de la evangelización, porque esta constituye la misión esencial de la Iglesia”.

Frente al desafío de cómo anunciar a Jesucristo en el siglo XXI, el Papa propuso dos ejes: “poner a Jesucristo en el centro, tanto del anuncio como de la existencia”, y la coherencia de vida, que describió no solo como resultado del esfuerzo personal sino también como “una gracia que hemos de implorar al Señor”. Advirtió que la evangelización no pasa por “imponer doctrinas ni confiar en estructuras eficaces, sino dar testimonio de ese encuentro real con Jesucristo”.

El pontífice pidió a los católicos peruanos que lleven “la alegría del Evangelio” a sus comunidades, familias y lugares de trabajo. (Reuters)
El pontífice pidió a los católicos peruanos que lleven “la alegría del Evangelio” a sus comunidades, familias y lugares de trabajo. (Reuters)

En un pasaje de notable densidad doctrinal, el Papa vinculó la proclamación de la fe con la caridad hacia los más necesitados, apoyándose en la segunda carta de Juan. Para sostener ese lazo, citó su propia encíclica Magnifica humanitas —“el vínculo indisoluble entre el anuncio evangélico y la búsqueda de la transformación de las estructuras de la convivencia humana”— y recuperó la fórmula de Benedicto XVI: “sin verdad, el amor cae en mero sentimentalismo, y la verdad sin amor se vuelve rígida y fría”, según la encíclica Caritas in veritate.

El pontífice también alertó sobre los desafíos concretos que enfrenta la transmisión de la fe en el mundo actual: la indiferencia religiosa, el materialismo y el egoísmo. En algunas regiones, señaló, “esta transmisión se ha interrumpido casi por completo”.

La misa en Pimentel es la primera de cuatro jornadas que el papa cumplirá en el norte y sur del país

La celebración en las Pampas de Pimentel fue el primer gran acto público de la etapa chiclayano en el viaje apostólico de León XIV a Uruguay, Argentina y Perú, iniciado el 6 de noviembre. El programa del viernes incluyó también una visita privada a la capilla “San Óscar A. Romero”, un encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y consejos pastorales en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz, y una reunión con la comunidad universitaria en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.

La jornada concluyó con una cena con los sacerdotes de la diócesis en el colegio del mismo nombre. El sábado 14 de noviembre, el Papa presidirá la coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María y celebrará una misa en Santa Cruz de Succhabamba, en las alturas de Cajamarca. El viaje apostólico se extenderá hasta el 17 de noviembre, con escalas en Cusco, Pucallpa y una misa de despedida en la Base Aérea de Las Palmas, en Lima.

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