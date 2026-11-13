Hoy termina plazo para postular a las becas de postgrado en el extranjero ofrecidas por Pronabec

Beca 18 - Pronabec

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El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) cierra esta noche las postulaciones a las 11:59 p. m. para la convocatoria extraordinaria 2026 de la Beca Generación del Bicentenario, que ofrece 20 becas integrales a profesionales peruanos con alto rendimiento académico y recursos económicos insuficientes para cursar maestrías y doctorados en el extranjero.

La beca cubre matrícula, pensiones, obtención del grado, investigación, transporte internacional, alojamiento, alimentación, movilidad local y seguro médico. Los postulantes que deseen ser parte de estos beneficios deben recordar que el programa que elijan deben comenzar entre el 1 de julio de 2026 y el 31 de diciembre de 2027, mientras que los beneficios económicos se otorgarán desde el 1 de enero de 2027.

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17 becas corresponden a maestrías y tres a doctorados. Los postulantes deben ingresar a este LINK acreditar el grado requerido, haber pertenecido al tercio superior, contar con una carta de aceptación definitiva de una institución extranjera elegible y demostrar al menos dos años de experiencia profesional.

Los postulantes también deben acreditar que el ingreso bruto promedio mensual por integrante de su hogar no supera los S/ 7.910, no tener una calificación crediticia negativa. La convocatoria no establece límite de edad para postular.

Conoce las ofertas educativas. (Foto: Minedu)

El proceso es virtual y gratuito. Los interesados deben revisar las bases y completar el registro en el Módulo de Postulación del Sistema Integrado de Becas (SIBEC). Los resultados de la selección se publicarán el 15 de diciembre de 2026 y la lista final de becarios, desde el 22 de diciembre. Desde su creación, la Beca Generación del Bicentenario ha beneficiado a 2.385 profesionales peruanos en áreas como agronegocios, ingenierías y gestión sostenible.

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Lista de estudiantes aptos para Beca 18

Los postulantes que buscan acceder a una de las 6.000 becas que ofrece el concurso Beca 18-2027 ya pueden conocer si cumplieron con las condiciones para continuar en el proceso. El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) dio a conocer el 11 de noviembre la lista de participantes que cumplieron los requisitos para rendir el Examen Nacional de Preselección.

En total, la entidad evaluó la documentación de 62.841 personas que completaron su inscripción. La verificación, que se extendió hasta el 6 de noviembre, permitió determinar quiénes cumplen los requisitos establecidos y quiénes presentan alguna observación que les impide avanzar.

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La lista difundida por Pronabec permite identificar a quienes superaron la revisión de requisitos y están habilitados para participar en la siguiente evaluación. También incluye a los postulantes declarados no aptos, a quienes se les indicará qué requisito incumplieron o qué documento presentó observaciones durante la verificación.

Los postulantes de la modalidad Ordinaria deberán obtener al menos 84 puntos, mientras que los de modalidades especiales necesitarán 66 puntos, sobre un máximo de 120. Difusión

Los resultados serán comunicados a través del buzón de notificaciones del Sistema Integrado de Becas (Sibec), plataforma utilizada para completar la inscripción al concurso.

En ese mismo espacio, los participantes aptos recibirán información sobre el local de evaluación asignado, su dirección y el horario en el que deberán presentarse para rendir la prueba. Los centros estarán ubicados cerca del domicilio registrado por cada postulante.

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¿Cuándo será el examen para postulantes aptos?

Los participantes que superaron la revisión documental deberán presentarse el 22 de noviembre de 2026 para rendir el Examen Nacional de Preselección (ENP).

La evaluación tendrá 60 preguntas: 30 de competencia matemática y 30 de competencia lectora. Cada respuesta correcta otorgará dos puntos, por lo que la calificación máxima será de 120 puntos.

Además, Pronabec estableció puntajes mínimos para continuar en competencia:

Modalidad Ordinaria: 84 puntos.

Modalidades especiales: 66 puntos.

Los participantes que obtengan una calificación inferior al mínimo correspondiente no podrán avanzar a la siguiente etapa.