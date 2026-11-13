Comitiva del ministro de Salud Luis Dyer sufre accidente de tránsito durante supervisión en Amazonas

Grabación captada desde el interior de un vehículo que muestra las consecuencias de un choque por alcance en una carretera. En las imágenes se aprecian varios automóviles y camionetas con daños visibles en la carrocería tras colisionar en cadena, mientras conductores y ocupantes permanecen de pie a un costado de la vía evaluando la situación.

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El Ministerio de Salud (Minsa) informó que la comitiva oficial del ministro Luis Dyer sufrió un accidente de tránsito la mañana de este viernes 13 de noviembre, mientras se desplazaba por una carretera de la región Amazonas.

De acuerdo con el comunicado difundido por el sector, el hecho ocurrió alrededor de las 9:00 a. m. en la carretera Fernando Belaúnde Terry, en el tramo Bagua Grande-Pedro Ruiz, donde el titular de Salud cumplía una jornada de supervisión.

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¿Qué se sabe del accidente de la comitiva de Luis Dyer?

El Minsa precisó que el accidente dejó únicamente daños materiales y lesiones leves en algunos integrantes del equipo que acompañaba al ministro. Los afectados fueron trasladados a un hospital de la región, donde recibieron atención médica.

Según el pronunciamiento oficial, todos se encuentran fuera de peligro. El sector no detalló las circunstancias en las que ocurrió el siniestro ni precisó cuántas personas resultaron lesionadas.

La sede del Ministerio de Salud y un retrato oficial representan las investigaciones en torno a contrataciones vinculadas a Luis Dyer en Perú. (Minsa)

Videos grabados por ciudadanos muestran que se trató de una colisión múltiple que involucró a seis camionetas de la comitiva que acompañaba al ministro de Salud, Luis Williams Dyer Fernández, y a un grupo de parlamentarios. El accidente ocurrió en el sector El Salao, en la carretera Fernando Belaúnde Terry, provincia de Utcubamba, cuando la caravana se desplazaba desde Bagua Grande con dirección a Pedro Ruiz.

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En las imágenes se observa que las unidades chocaron una tras otra, en lo que testigos describieron como un impacto en cadena. Los comentarios registrados en el video dan cuenta de que los vehículos circulaban muy cerca unos de otros y a velocidad al momento del accidente.

Minutos antes del siniestro, el titular del Ministerio de Salud y los parlamentarios, entre ellos Royser Castro, habían visitado el Hospital Santiago Apóstol de Bagua Grande, como parte de sus actividades oficiales en la región Amazonas.

Hasta el momento, no se ha confirmado si Luis Dyer o alguno de los congresistas viajaba en las camionetas directamente involucradas en la colisión. Tampoco se han establecido las causas del accidente ni se ha precisado la magnitud de los daños materiales.

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Últimas noticias de Luis Dyer

El ministro de Salud, Luis Dyer, también fue mencionado recientemente en una investigación periodística sobre las actividades de su hijo, Allan Dyer Quiñonez, de 22 años. Un reportaje de la periodista Karla Ramírez reveló que el joven habría participado en reuniones con funcionarios de distintas entidades del Ejecutivo, presentándose como representante del Despacho Presidencial y de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Según los registros de visitas difundidos, Allan Dyer acudió a los ministerios de Economía y Finanzas, Vivienda y Energía y Minas entre el 19 de octubre y el 3 de noviembre. En total, habría realizado al menos diez visitas a dependencias del Estado durante ese periodo.

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La investigación también señaló que su nombre no figuraba en los registros de personal de las instituciones consultadas, pese a que habría integrado el equipo de cumplimiento de Palacio de Gobierno, junto con Enrique Vásquez. Hasta el momento, no se ha hecho pública una designación oficial que acredite sus funciones dentro del Ejecutivo.

Por su parte, Luis Dyer reconoció anteriormente, en una entrevista con Perú21, que su hijo colaboró en la campaña presidencial de Fuerza Popular mediante herramientas tecnológicas, mapas de calor y proyecciones electorales. El titular de Salud también afirmó que Allan se graduó de Babson College, en Estados Unidos.

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