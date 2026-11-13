Así recibió cerca de un millón de fieles al papa León XIV en las Pampas de Pimentel para la misa en Chiclayo

Un vehículo blanco acondicionado como papamóvil avanza por un camino de tierra flanqueado por vallas metálicas y agentes policiales. En la parte superior del vehículo, el pontífice vestido con sotana blanca saluda con la mano a las personas congregadas a ambos lados del trayecto, mientras personal de seguridad y escoltas acompañan el desplazamiento hacia la estructura principal del evento.

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El papa León XIV ingresó este viernes a las Pampas de Pimentel y recorrió en papamóvil los cuadrantes de la explanada ante cerca de un millón de fieles que aguardaban su bendición. El desplazamiento hasta el altar, de más de 20 metros de longitud, tomó más de diez minutos bajo una temperatura cercana a los 28 ℃.

El pontífice aterrizó alrededor de las 9:15 a. m. en la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo, en Chiclayo. Allí participó en una recepción protocolar antes de iniciar el traslado hacia Pimentel, escenario de la misa multitudinaria de su visita a la región Lambayeque.

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Miles de personas asisten a la misa celebrada en las Pampas de Pimentel, en Chiclayo, en el marco de la visita del papa León XIV.

Tras la bienvenida, un vehículo cerrado llevó al Papa por zonas de La Victoria, Monsefú y Santa Rosa, además de la avenida Mariscal Castilla. La comitiva avanzó bajo un operativo de seguridad dispuesto para el desplazamiento entre la base aérea y el recinto de la celebración.

Un grupo de asistentes a una misa en las Pampas de Pimentel sostiene carteles ilustrados con mensajes de bienvenida para el pontífice.

El primer tramo no se realizó en papamóvil. Ese vehículo quedó reservado para el ingreso a las Pampas de Pimentel, donde se concentraron los fieles que habían llegado desde Chiclayo, otras localidades de Lambayeque y distintas regiones del país.

Un grupo de asistentes sostiene una banderola durante la espera previa a la misa en las Pampas de Pimentel en Chiclayo.

El papamóvil atravesó los cuadrantes de una explanada colmada

Una vez dentro de la explanada, León XIV subió al papamóvil y comenzó un recorrido por los sectores habilitados para los asistentes. La extensión del lugar hizo que el trayecto desde el ingreso hasta el altar superara los diez minutos.

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Un grupo de asistentes sostiene un cartel alusivo a la ciudad durante la concentración previa a la misa del papa León XIV en las Pampas de Pimentel en Chiclayo.

A ambos lados del paso del pontífice, la multitud levantaba las manos, saltaba y sostenía carteles. Varias familias elevaron a sus niños para que pudieran ver al Papa y recibir su saludo durante el recorrido.

El pontífice correspondió las muestras de afecto desde el vehículo. También saludó al personal de limpieza, agentes de la Policía, voluntarios y trabajadores de prensa que formaban parte del operativo en las Pampas de Pimentel.

El papa León XIV saluda a los fieles desde el papamóvil durante la misa celebrada en las Pampas de Pimentel, en Chiclayo.

El encuentro tiene un significado especial para la población de Chiclayo. Antes de asumir el pontificado, León XIV fue obispo de esa diócesis entre 2015 y 2023, periodo en el que acompañó a parroquias y comunidades de la región.

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El papa León XIV avanza en el papamóvil entre los fieles congregados para la misa en las Pampas de Pimentel en Chiclayo.

El calor acompañó la espera de miles de peregrinos

La llegada del Papa se produjo en una mañana calurosa. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) había previsto una temperatura cercana a los 28 ℃ (82,4 ℉) en la zona durante las primeras horas del día, una condición que acompañó la concentración de fieles en el recinto abierto.

El papa León XIV recorre en un vehículo descubierto las Pampas de Pimentel ante una multitud congregada para la celebración de una misa.

Miles de personas ingresaron a la explanada desde la noche anterior para asegurar un lugar en la misa. Algunos llevaron mantas, sillas, agua y alimentos para permanecer durante la madrugada y las primeras horas de la jornada.

El papa León XIV saluda a los asistentes desde el papamóvil durante su llegada a las Pampas de Pimentel para presidir una misa multitudinaria.

La organización dividió el espacio en cuadrantes y habilitó pantallas para que los asistentes ubicados en las zonas más alejadas pudieran seguir la ceremonia. Además, se desplegaron equipos de seguridad, salud y voluntariado para ordenar el ingreso y la permanencia de los peregrinos.

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El papa León XIV recorre en el papamóvil las Pampas de Pimentel entre una multitud de asistentes antes del inicio de la misa.

La misa en Pimentel es una de las actividades centrales del retorno de León XIV a Chiclayo. La jornada continuará con una visita privada a la capilla San Óscar A. Romero, en La Victoria, y encuentros con representantes de la Iglesia y de la comunidad universitaria de la ciudad.