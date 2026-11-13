Perú

Así recibió cerca de un millón de fieles al papa León XIV en las Pampas de Pimentel para la misa en Chiclayo

El pontífice aterrizó en Chiclayo y atravesó varios distritos antes de ingresar en papamóvil a la explanada, donde cerca de un millón de fieles aguardó su bendición bajo el calor de la mañana

Un vehículo blanco acondicionado como papamóvil avanza por un camino de tierra flanqueado por vallas metálicas y agentes policiales. En la parte superior del vehículo, el pontífice vestido con sotana blanca saluda con la mano a las personas congregadas a ambos lados del trayecto, mientras personal de seguridad y escoltas acompañan el desplazamiento hacia la estructura principal del evento.
Guardar

El papa León XIV ingresó este viernes a las Pampas de Pimentel y recorrió en papamóvil los cuadrantes de la explanada ante cerca de un millón de fieles que aguardaban su bendición. El desplazamiento hasta el altar, de más de 20 metros de longitud, tomó más de diez minutos bajo una temperatura cercana a los 28 ℃.

El pontífice aterrizó alrededor de las 9:15 a. m. en la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo, en Chiclayo. Allí participó en una recepción protocolar antes de iniciar el traslado hacia Pimentel, escenario de la misa multitudinaria de su visita a la región Lambayeque.

PUBLICIDAD

Vista aérea de una multitud distribuida en cuadrículas sobre un terreno árido frente a un escenario techado
Miles de personas asisten a la misa celebrada en las Pampas de Pimentel, en Chiclayo, en el marco de la visita del papa León XIV.

Tras la bienvenida, un vehículo cerrado llevó al Papa por zonas de La Victoria, Monsefú y Santa Rosa, además de la avenida Mariscal Castilla. La comitiva avanzó bajo un operativo de seguridad dispuesto para el desplazamiento entre la base aérea y el recinto de la celebración.

Personas con camisetas rojas y gorras blancas saludan y alzan carteles con ilustraciones y mensajes de bienvenida
Un grupo de asistentes a una misa en las Pampas de Pimentel sostiene carteles ilustrados con mensajes de bienvenida para el pontífice.

El primer tramo no se realizó en papamóvil. Ese vehículo quedó reservado para el ingreso a las Pampas de Pimentel, donde se concentraron los fieles que habían llegado desde Chiclayo, otras localidades de Lambayeque y distintas regiones del país.

Personas con sombreros y gorras blancas sentadas tras una valla metálica donde sostienen una pancarta azul con letras blancas
Un grupo de asistentes sostiene una banderola durante la espera previa a la misa en las Pampas de Pimentel en Chiclayo.

El papamóvil atravesó los cuadrantes de una explanada colmada

Una vez dentro de la explanada, León XIV subió al papamóvil y comenzó un recorrido por los sectores habilitados para los asistentes. La extensión del lugar hizo que el trayecto desde el ingreso hasta el altar superara los diez minutos.

PUBLICIDAD

Personas al aire libre con sombreros blancos sostienen un cartel con la inscripción El Papa es Chiclayano y saludan con las manos en alto
Un grupo de asistentes sostiene un cartel alusivo a la ciudad durante la concentración previa a la misa del papa León XIV en las Pampas de Pimentel en Chiclayo.

A ambos lados del paso del pontífice, la multitud levantaba las manos, saltaba y sostenía carteles. Varias familias elevaron a sus niños para que pudieran ver al Papa y recibir su saludo durante el recorrido.

El pontífice correspondió las muestras de afecto desde el vehículo. También saludó al personal de limpieza, agentes de la Policía, voluntarios y trabajadores de prensa que formaban parte del operativo en las Pampas de Pimentel.

Un hombre vestido de blanco saluda desde un vehículo descubierto rodeado de personas que levantan teléfonos móviles y banderas
El papa León XIV saluda a los fieles desde el papamóvil durante la misa celebrada en las Pampas de Pimentel, en Chiclayo.

El encuentro tiene un significado especial para la población de Chiclayo. Antes de asumir el pontificado, León XIV fue obispo de esa diócesis entre 2015 y 2023, periodo en el que acompañó a parroquias y comunidades de la región.

Vista aérea de un vehículo blanco descubierto que avanza por una vía despejada entre multitudes, camionetas y una carpa médica
El papa León XIV avanza en el papamóvil entre los fieles congregados para la misa en las Pampas de Pimentel en Chiclayo.

El calor acompañó la espera de miles de peregrinos

La llegada del Papa se produjo en una mañana calurosa. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) había previsto una temperatura cercana a los 28 ℃ (82,4 ℉) en la zona durante las primeras horas del día, una condición que acompañó la concentración de fieles en el recinto abierto.

Vista aérea de una multitud en un terreno llano dividida por caminos donde circulan camionetas blancas, con un estrado al fondo
El papa León XIV recorre en un vehículo descubierto las Pampas de Pimentel ante una multitud congregada para la celebración de una misa.

Miles de personas ingresaron a la explanada desde la noche anterior para asegurar un lugar en la misa. Algunos llevaron mantas, sillas, agua y alimentos para permanecer durante la madrugada y las primeras horas de la jornada.

Un hombre vestido con sotana blanca sobre un vehículo blanco descubierto saluda con la mano ante una multitud de personas congregadas
El papa León XIV saluda a los asistentes desde el papamóvil durante su llegada a las Pampas de Pimentel para presidir una misa multitudinaria.

La organización dividió el espacio en cuadrantes y habilitó pantallas para que los asistentes ubicados en las zonas más alejadas pudieran seguir la ceremonia. Además, se desplegaron equipos de seguridad, salud y voluntariado para ordenar el ingreso y la permanencia de los peregrinos.

Una caravana de vehículos blancos avanza por un camino de arena entre vallas metálicas, agentes de policía y una multitud que saluda
El papa León XIV recorre en el papamóvil las Pampas de Pimentel entre una multitud de asistentes antes del inicio de la misa.

La misa en Pimentel es una de las actividades centrales del retorno de León XIV a Chiclayo. La jornada continuará con una visita privada a la capilla San Óscar A. Romero, en La Victoria, y encuentros con representantes de la Iglesia y de la comunidad universitaria de la ciudad.

Temas Relacionados

Papa León XIVChiclayomisaperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Papa León XIV en Chiclayo EN VIVO: tras ser recibido por kilómetros de personas, Santo Padre llegó a Pimentel para oficiar multitudinaria misa

El papa León XIV regresó este viernes 13 de noviembre a Chiclayo, la ciudad donde ejerció su ministerio episcopal durante ocho años. Miles de fieles lo reciben en Lambayeque, en una visita marcada por el reencuentro con las comunidades que acompañaron su labor pastoral. Sigue aquí todas las incidencias del Santo Padre en el norte del Perú

Papa León XIV en Chiclayo EN VIVO: tras ser recibido por kilómetros de personas, Santo Padre llegó a Pimentel para oficiar multitudinaria misa

El deseo que el Papa León XIV le confesó a una periodista: morir en Chiclayo, junto a la gente que acompañó

La periodista estadounidense Elise Ann Allen contó que el entonces obispo de Chiclayo le habló de su deseo de morir junto a la comunidad que había acompañado durante años. Este viernes, el pontífice regresó a la ciudad que considera su hogar.

El deseo que el Papa León XIV le confesó a una periodista: morir en Chiclayo, junto a la gente que acompañó

La Embajada de Estados Unidos en Perú comunica sobre un nuevo requisito para viajeros por el brote de ébola

La medida, adoptada por los CDC ante el brote de ébola, alcanzará a quienes ingresen al país norteamericano o realicen escalas, tras confirmar una ausencia de 21 días en territorio africano

La Embajada de Estados Unidos en Perú comunica sobre un nuevo requisito para viajeros por el brote de ébola

Susana Baca explicó por qué cantó un poema de Alejandro Romualdo ante el papa León XIV y no ‘Hasta la raíz’

La cantante peruana contó que la obra de Alejandro Romualdo musicalizada por ella remite, para su interpretación, al sufrimiento de Gaza y a la resistencia frente a la pérdida. También explicó por qué dejó fuera “Hasta la raíz” en su presentación ante el pontífice.

Susana Baca explicó por qué cantó un poema de Alejandro Romualdo ante el papa León XIV y no ‘Hasta la raíz’

Receta de Espesado lambayecano

Aprende a preparar espesado lambayecano con choclo, culantro, zapallo loche y carne de res. Descubre los ingredientes y el paso a paso de este plato típico del norte peruano.

Receta de Espesado lambayecano
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Carlos Espá defiende ausencia de Keiko Fujimori en despedida de León XIV: “No hay que ser más papistas que el papa”

Carlos Espá defiende ausencia de Keiko Fujimori en despedida de León XIV: “No hay que ser más papistas que el papa”

Mirtha Vásquez revela que un proyecto minero opera en predio del fiscal de la Nación, cerca de una escuela y laguna

Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo, se moviliza en Audi de US$48.400 comprado al contado por la madre de su asesor

Papa León XIV pone el foco en la corrupción, la violencia y la pobreza que golpean al Perú: este fue su mensaje a los obispos

JNJ ratifica a fiscal que estuvo involucrada en la remoción de Bersabeth Revilla

ENTRETENIMIENTO

Susana Baca explicó por qué cantó un poema de Alejandro Romualdo ante el papa León XIV y no ‘Hasta la raíz’

Susana Baca explicó por qué cantó un poema de Alejandro Romualdo ante el papa León XIV y no ‘Hasta la raíz’

Michelle Soifer fue acusada de cancelar un show y no devolver un adelanto de 3 mil soles

‘Si me quitaran totalmente todo’: el poema de Alejandro Romualdo que Susana Baca interpretó ante el papa León XIV y reivindica el poder de la palabra

Susana Baca calificó de “hermosísimo” su encuentro con el papa León XIV y reveló qué le dijo al acercarse a él

Amanda Portales, seis décadas de música y anécdotas de una carrera que comenzó a los 3 años: “A los 5, un juez autorizó que pudiera cantar”

DEPORTES

Recopa de la Liga 1: ¿Cuándo y quiénes jugarán el novedoso torneo en 2027?

Recopa de la Liga 1: ¿Cuándo y quiénes jugarán el novedoso torneo en 2027?

Dónde ver Perú vs Bolivia HOY: canal tv online del duelo amistoso por fecha FIFA 2026

Alineaciones de Perú vs Bolivia HOY: posibles titulares del partido amistoso por fecha FIFA 2026

El gesto que alista Juan Pablo II para el papa León XIV a su llegada a Chiclayo: “Tenemos preparado hacerle entrega de una camiseta”

Dónde ver Ecuador vs Costa Rica HOY: canal tv online del duelo amistoso por fecha FIFA 2026