Perú

San Juan registra un temblor de magnitud 5.9

El movimiento comenzó a las 06:43 hora local

Perú es uno de los países de Latinoamérica en donde se registran sismos constantemente. (EFE)
Perú es uno de los países de Latinoamérica en donde se registran sismos constantemente. (EFE)
Guardar

Un sismo de magnitud 5.9 se registró este viernes 13 de noviembre en la ciudad de San Juan, en la provincia de Marcona del departamento de Nasca, informó el Centro Sismológico Nacional (Censis) del Instituto Geofísico de Perú (IGP).

El movimiento telúrico comenzó a las 06:43 (hora local) y se originó a 102 kilómetros al Oeste de Marcona con una profundidad de 32 kilómetros y latitud y longitud de -15.14, -76.09 grados. Debido a su magnitud, el rango de alerta emitido fue de color amarillo precisó en un reporte la Red Sísmica Nacional.

PUBLICIDAD

El CENSIS del GPI obtiene sus datos de la Red Sísmica Nacional, conformada e integrada por una serie de sensores de velocidad, aceleración y desplazamiento distribuidos en todo el país.

El rango de color verde se usa para los sismos de magnitudes menores a 4.4; el amarillo se asigna a los movimientos cuya magnitud oscila entre los 4.5 a 6.0; mientras que con el color rojo se designa a los terremotos mayores a 6.1.En cuanto a la intensidad, las escalas indican lo siguiente: I: se trata de un movimiento “no sentido” que no representa “ningún daño”.II-III: se trata de un movimiento “débil” que no representa “ningún daño”.IV: se trata de un movimiento “ligero” que no representa “ningún daño”.V: se trata de un movimiento “moderado” que representa “muy poco daño”.VI: se trata de un movimiento “fuerte” que representa “poco daño”.VII: se trata de un movimiento “muy fuerte” que implica un “daño moderado”.VIII: se trata de un movimiento “severo” que implica un daño “moderado o mucho daño”.IX: se trata de un movimiento “violento” que implica “mucho daño”.X+: Se trata de un movimiento “extremo” que provoca un “daño cuantioso”. El CENSIS del GPI obtiene sus datos de la Red Sísmica Nacional, conformada e integrada por una serie de sensores de velocidad, aceleración y desplazamiento distribuidos en todo el país.

PUBLICIDAD

La zona más sísmica del mundo

¿Que hacer en caso de un terremoto? (REUTERS/Luisa González)
¿Que hacer en caso de un terremoto? (REUTERS/Luisa González)

Perú se encuentra ubicado en la zona conocida como Cinturón de Fuego del Pacífico, región que concentra el 75% de los volcanes que existen en el mundo y donde suceden aproximadamente el 80% de los temblores más fuertes del mundo.

El también conocido como Anillo de Fuego del Pacífico está conformado por la zona montañosa del oeste de Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá, para luego doblar a la altura de las Islas Aleutianas y bajar por las costas e islas de Rusia, Japón Taiwán, Filipinas, Indonesia, Malasia, Timor Oriental, Brunéi, Singapur, Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, Tonga, Tuvalu y Nueva Zelanda.

En el caso de Perú, el país se encuentra en la placa tectónica sudamericana que colisiona frontalmente con la placa de Nazca, al estar en fricción generan tensión, misma que es descargada en forma de terremotos; además la región presenta actividad volcánica constante.

El Anillo de Fuego se extiende sobre 40 mil kilómetros y tiene la forma de una herradura, además, dentro de esta línea hay 452 volcanes y alberga la mayoría de los llamados “supervolcanes”, cuyas erupciones son de niveles VEI-8, clasificadas como catastróficas.

Los sismos que han azotado Perú

Terremoto en Perú en el 2016 (AFP)
Terremoto en Perú en el 2016 (AFP)

La nación sudamericana ha tenido que hacer frente a diversos eventos sísmicos que han dejado cientos de muertos, heridos e innumerables daños materiales. Aquí un recuento de los más relevantes.31 de mayo de 1970 El sismo de magnitud 7.9 se originó en el departamento de Áncash seguido de un aluvión que dejó sepultada a la ciudad de Santo Domingo de Yungay a las 15:23 horas.Este hecho es considerado como el sismo más destructivo en la historia del país, no sólo por la magnitud sino por la cantidad de víctimas mortales que causó, estimadas en 67,000, de acuerdo con el documento “El terremoto de Ancash y el alud aluvión del nevado Huascaran”, escrito por el geofísico y asesor científico del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Mateo Casaverde mientras que también hubo 150,000 heridos, afectando de igual forma a los departamentos de Huácamo, Lima y La Libertad.

Debido a esta catástrofe, en 1972 el gobierno de Perú fundó el Instituto Nacional de Defensa Civil, encargado de idear planes para hacer frente a este tipo de siniestros y elaborar simulacros nacionales cada 31 de mayo.3 de octubre de 1974Un sismo de magnitud 8.0 ocurrió en la capital, Lima, a las 09:21 horas, un movimiento que también se sintió en la costa peruana hacia el sur. El movimiento tuvo una duración de alrededor de 90 segundos y dejó como saldo 252 muertos y 3 mil 600 heridos.29 de mayo de 1990Otro terremoto de 6.4 causó la muerte de 77 personas, dejó 1.680 heridos, 58.835 damnificados y 11 mil viviendas destruidas. El movimiento, que inició a las 09:34 horas, dejó afectaciones en las ciudades de San Martín, Amazonas, Cajamarca, Rioja, Moyobamba, Chachapoyas, Jaén y Bagua.23 de junio de 2001Un temblor de magnitud 6.9 afectó al surde Perú en las regiones de Moquegua, Tacna y Arequipa y dejando como saldo 74 personas muertas, 2,689 heridos, más de 21,000 damnificados, 64 personas desaparecidas, 35,601 viviendas afectadas de las cuales 17,584 quedaron destruidas.El terremoto tuvo varias réplicas y tuvo una intensidad de VIII, lo que generó un tsunami que además provocó otras 26 defunciones. Se trató del temblor más devastador después del de 1970 de Áncash y el mayor a nivel mundial después de las Islas Rata.15 de agosto de 2007Perú fue duramente afectado por uno de los sismos más violentos en su historia moderna. Ocurrido a las 18:40 horas, el terremoto de Pisco de magnitud 8 tuvo una duración de 3 minutos 50 segundos. Fue uno de los terremotos más violentos ocurridos en Perú en los últimos años, siendo superado por el terremoto de Arequipa de 2001. Este hecho dejó 596 personas fallecidas.26 de mayo de 2019Uno de los últimos temblores registrados en Perú fue el conocido como “terremoto de Loreto”, que tuvo una magnitud de 8 y se originó a las 02:41 hora local y que dejó en consecuencia una persona muerta y más de 2,500 personas afectadas.

Temas Relacionados

Sismo en PerúSismo en Perú hoyÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Papa León XIV en Chiclayo EN VIVO: ante un mar de personas en Pimentel, Santo Padre oficia histórica misa en ‘su ciudad’

El papa León XIV regresó este viernes 13 de noviembre a Chiclayo, la ciudad donde ejerció su ministerio episcopal durante ocho años. Miles de fieles lo reciben en Lambayeque, en una visita marcada por el reencuentro con las comunidades que acompañaron su labor pastoral. Sigue aquí todas las incidencias del Santo Padre en el norte del Perú

Papa León XIV en Chiclayo EN VIVO: ante un mar de personas en Pimentel, Santo Padre oficia histórica misa en ‘su ciudad’

“¡Qué alegría volver a Chiclayo!“: Las primeras palabras de agradecimiento del papa León XIV durante la misa en las pampas de Pimentel

El santo padre pidió a los fieles que continúen rezando por él para recibir la gracia de seguir fortaleciendo a sus hermanos en la fe

“¡Qué alegría volver a Chiclayo!“: Las primeras palabras de agradecimiento del papa León XIV durante la misa en las pampas de Pimentel

“Estoy muy contento de regresar a Perú”: las primeras palabras del papa León XIV al ingresar al espacio aéreo peruano

El Santo Padre agradeció a los trabajadores de Corpac y al personal aeronáutico que participó de su bienvenida a territorio nacional. “Muchas gracias por toda la atención”, expresó durante el saludo transmitido desde la torre de control

“Estoy muy contento de regresar a Perú”: las primeras palabras del papa León XIV al ingresar al espacio aéreo peruano

¿Cuánto gana un animador digital en Perú? Estos son los sueldos que reciben en 2026

¿Sabías que en Perú existe la carrera de animación digital? Se trata de una rama del arte aplicada hacia lo comercial, que se inserta en campos como la publicidad, los videojuegos y hasta el cine

¿Cuánto gana un animador digital en Perú? Estos son los sueldos que reciben en 2026

Revés para Vladimiro Montesinos: PJ rechaza dar por cumplida condena de 19 años de prisión por caso Pativilca

A pesar de tener el respaldo de la Fiscalía, el ‘Doc’ no logra traerse abajo una de las condenas que lo mantienen recluido en la Base Naval del Callao

Revés para Vladimiro Montesinos: PJ rechaza dar por cumplida condena de 19 años de prisión por caso Pativilca
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Revés para Vladimiro Montesinos: PJ rechaza dar por cumplida condena de 19 años de prisión por caso Pativilca

Revés para Vladimiro Montesinos: PJ rechaza dar por cumplida condena de 19 años de prisión por caso Pativilca

Carlos Espá defiende ausencia de Keiko Fujimori en despedida de León XIV: “No hay que ser más papistas que el papa”

Mirtha Vásquez revela que un proyecto minero opera en predio del fiscal de la Nación, cerca de una escuela y laguna

Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo, se moviliza en Audi de US$48.400 comprado al contado por la madre de su asesor

Papa León XIV pone el foco en la corrupción, la violencia y la pobreza que golpean al Perú: este fue su mensaje a los obispos

ENTRETENIMIENTO

Grupo Niche ganó el Latin Grammy 2026 por ‘Realidad-Es’ y lo dedicó a Perú

Grupo Niche ganó el Latin Grammy 2026 por ‘Realidad-Es’ y lo dedicó a Perú

‘Si me quitaran totalmente todo’: el poema de Alejandro Romualdo que Susana Baca interpretó ante el papa León XIV y reivindica el poder de la palabra

Susana Baca calificó de “hermosísimo” su encuentro con el papa León XIV y reveló qué le dijo al acercarse a él

Susana Baca explicó por qué cantó un poema de Alejandro Romualdo ante el papa León XIV y no ‘Hasta la raíz’

“Él dice cosas muy importantes porque la gente sufre”: Susana Baca defendió al papa León XIV y respondió a las críticas

DEPORTES

Dónde ver Perú vs Bolivia HOY: canal tv online del duelo amistoso por fecha FIFA 2026

Dónde ver Perú vs Bolivia HOY: canal tv online del duelo amistoso por fecha FIFA 2026

A qué hora juega Perú vs Bolivia HOY: partido amistoso en Matute por fecha FIFA 2026

Alineaciones de Perú vs Bolivia HOY: posibles titulares del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Perú vs Bolivia EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso en Matute por fecha FIFA 2026

Recopa de la Liga 1: ¿Cuándo y quiénes jugarán el novedoso torneo en 2027?