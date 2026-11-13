¿Cuánto gana un animador digital en Perú? Estos son los sueldos que reciben en 2026

Cibertec revela cómo ganan los animadores digitales en Perú, una disciplina que aún es joven en el país. - Crédito Cibertec

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Hay una nueva disciplina que ha hecho su camino en Perú y que se inserta en ese cruce de lo artístico y comercial: la animación digital.

Así como la música y la fotografía, el arte de la animación digital también ha encontrado lugar en el campo de lo mercantil, y ahora hay carreras y puestos de trabajo dirigidos a usar estas capacidades.

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En la publicidad, los videojuegos y hasta el cine, la animación digital ha encontrado lugar para aportar. ¿Pero cómo están los sueldos que promete este sector? Según Daniel Oviedo, docente de la carrera de Animación Digital de Cibertec, los estimados revelan que estos pueden ir desde los S/1.500 hasta los S/5.000, dependiendo del nivel del animador.

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El mercado de la animación digital

Dar vida a un personaje, construir los escenarios de un videojuego o transformar una idea en una historia animada combina creatividad, observación y conocimientos técnicos. Estas habilidades encuentran aplicaciones en el cine, la publicidad, los videojuegos y los contenidos educativos. Según proyecciones de Mordor Intelligence actualizadas a 2026, el mercado mundial de animación y efectos visuales alcanzaría los US$ 220.690 millones este año y los US$ 386.340 millones en 2031, con un crecimiento promedio anual del 11,86 %.

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Así, en este contexto, Daniel Oviedo, docente de la carrera de Animación Digital de Cibertec, explica que la formación permite explorar especialidades como animación 2D y 3D, modelado, diseño de personajes y efectos visuales.

En cuanto a las oportunidades económicas, un profesional junior podría percibir entre S/1.500 y S/2.500 mensuales, mientras que uno con perfil senior alcanzaría ingresos de entre S/3.500 y S/5.000. Estos montos son estimaciones referenciales que pueden variar según el dominio técnico, la especialización, las funciones y el grado de responsabilidad, así como la complejidad de los proyectos.

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“Quien empieza en animación debe aprender a tomar decisiones: qué siente un personaje, cómo lo expresa y qué necesita ver el público para entenderlo. Un programa permite ejecutar una idea; el criterio creativo le da intención a cada movimiento. Esa capacidad se construye observando, practicando y aprendiendo a contar historias”, señala el docente.

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Consejos si quieres ser animador digital

Asimismo, el especialista comparte cinco primeros pasos para convertir el interés por esta disciplina en proyectos con una orientación profesional:

Entrena tu capacidad de observación. Mira cómo caminan las personas, cómo cambia su postura al sorprenderse o cómo cae un objeto. Practica con ejercicios sencillos, como una pelota que rebota, para comprender el peso, el ritmo y la intención del movimiento.

Empieza con una historia breve. Define qué sucede, quién protagoniza la escena y cómo termina. Antes de animar, organiza la secuencia en un storyboard o guion visual. Una idea clara y realizable facilita completar tu primer proyecto.

Elige una herramienta y aprende sus bases. Puedes explorar Blender para proyectos 3D o Krita para animación 2D. Concéntrate en entender el proceso y terminar ejercicios pequeños antes de intentar dominar varios programas a la vez.

Explora una especialidad. Prueba crear personajes, modelar objetos, animar movimientos o diseñar gráficos animados. Identificar qué actividad disfrutas más te ayudará a orientar tu aprendizaje y reconocer qué habilidades necesitas fortalecer.

Construye un portafolio con tus mejores trabajos.Selecciona piezas breves y terminadas que demuestren lo que sabes hacer. Explica cuál fue tu aporte y muestra parte del proceso. Pide retroalimentación y mejora cada proyecto antes de incorporarlo.

La industria de videojuegos mueve millones en todo el mundo y ahora los profesionales peruanos tienen la oportunidad de incursionar a partir de ciertos requisitos, enumerados por Cibertec. Créditos: difusión

“El portafolio debe mostrar qué puedes aportar a una producción. Una escena de diez segundos puede demostrar cómo manejas el peso, el ritmo y las emociones de un personaje. Por eso, la recomendación es empezar con proyectos pequeños y terminarlos con rigor: ese cuidado permite que una primera oportunidad se convierta en una relación de trabajo”, añade Oviedo.

Asimismo, la práctica constante, la formación y el intercambio con otras personas creadoras ayudan a desarrollar una mirada propia. Para quienes buscan dedicarse a la animación digital, cada proyecto terminado representa una oportunidad para mejorar sus habilidades y demostrar cómo pueden convertir una idea en contenido que comunique y conecte con una audiencia.

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