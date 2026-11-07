Perú

Feriados se trasladarán a los lunes en 2027, reconfirma el MEF: La lista de las nuevas fechas

Otra confirmación pública de que el gobierno moverá los feriados en 2027, pero aún sin medida aprobada ni proyecto de ley presentado al Congreso

familia en feriado en la plaza de armas de Lima
Revisa la lista de feriados que cambiarán en 2027, y tendrán nuevas fechas. - Crédito Andina
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Nuevamente el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Elmer Cuba, ha confirmado que los feriados que ocurran entre martes y viernes se trasladarán a los lunes de la semana que corresponda.

Esta una medida que entrará en vigor desde el próximo año y que se ha planteado como salida para aumentar la productividad, luego de años en que el sector empresarial ha presionado por la eliminación de algunas de las nuevos días libres aprobados por el Congreso anterior.

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Según señaló el gobierno, el tener feriados que caigan en medio de la semana cortan la productividad. Con esto, para el 2027, se movería seis feriados, los cuales prácticamente cambiarían de fecha.

El ministro de Economía, Elmer Cuba, ha confirmado que se planea mover los feriados que caen entre semana al día lunes. Esta medida, que aplicaría desde 2027, busca evitar cortar la productividad y crear fines de semana largos.

Lista de feriados para 2027

Así, siguiendo la fórmula para este traslado de feriados, así quedaría el calendario nacional para 2027:

  1. Viernes 1 de enero, Año Nuevo, no se toca
  2. Jueves 25 de marzo, Semana Santa, no se toca
  3. Viernes 26 de marzo, Semana Santa, no se toca
  4. Sábado 1 de mayo, Día del trabajo no se toca
  5. Lunes 7 de junio, Día de la Bandera no se toca
  6. Lunes 28 de junio, Día de San Pedro y San Pablo. Antes habría sido martes 29 de junio
  7. Lunes 26 de julio, Día de la Fuerza Aérea del Perú. Antes habría sido viernes 23 de julio
  8. Miércoles 28 de julio, Fiestas Patrias, no se toca
  9. Jueves 29 de julio, Fiestas Patrias, no se toca
  10. Lunes 9 agosto, Batalla de Junín. Antes habría sido viernes 6 de agosto
  11. Lunes 30 de agosto no se toca, Santa Rosa de Lima
  12. Lunes 11 de octubre, Combate de Angamos. Antes habría sido viernes 8 de octubre
  13. Lunes 1 de noviembre no se toca, Día de Todos los Santos
  14. Lunes 6 de diciembre, Inmaculada Concepción. Antes habría sido miércoles 8 de diciembre. Aquí queda la duda, dado que con el criterio del MEF, este y el siguiente se moverían al mismo lunes
  15. Lunes 13 de diciembre, Batalla de Ayacucho. Antes habría sido jueves 9 de diciembre. Esto se aproxima, si es que no queda en el aire dado que el anterior ya ocupa un lunes
  16. Sábado 25 de diciembre no se toca, Navidad.
Persona en Paracas
Para 2027 habrían 10 fines de semana largo gracias a la medida de pase de feriados al lunes del Gobierno. - Crédito Andina

MEF moverá feriados

“Se ha decidido mover los feriados a los lunes. Cualquier feriado que caiga de martes a viernes se pasa al lunes para que no hagan tanto daño como un feriado a media semana”, dijo Cuba en entrevista con RPP.

Pero, como se sabe, esto ya es algo que se ha anunciado hace unos meses y cuya información estaba especificada ya, y no se ha hecho un anuncio nuevo, ni se ha dado mayores detallados que no se conocían antes.

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Se trata así de una reconfirmación, pero que aún no cuenta con medida aplicada, ni en proyecto, ni presentado ante el Congreso. Como se recuerda, esto sí estaba incluido en el pedido de facultades del Ejecutivo ante el parlamento, pero fue quitado y no se incluyó dentro de lo que sí se aprobó.

Por su lado, el ministro indicó que esta decisión se produce a partir de la introducción de tres nuevos feriados por parte del anterior Poder Ejecutivo y Congreso de la República del periodo 2021-2026.

Elmer Cuba
Infobae Perú verifico la lista de feriados que se pasarían al lunes para 2027, según el criterio que ya detalló el MEF en el Marco Macroeconómico Multianual. - Crédito MEF

Así, según explicó, agregar más feriados al calendario anual no tiene un efecto positivo en la economía ya que beneficia únicamente al sector formal, el cual es reducido en el país.

“En el último periodo presidencial y de Congreso se han introducido tres nuevos feriados, lo cual es contraproducente para la productividad y para los ingresos, sobre todo para la gran mayoría de peruanos que no goza de ese beneficio porque efectivamente son informales. Más bien ese día dejan de vender porque trabajan todos los días”, mencionó.

Pero también Elmer Cuba afirmó también que “la idea a largo plazo” del Gobierno actual es una reducción de los feriados, aunque sin detallar cuáles podrían ser los que se eliminen.

En agosto, el titular del MEF había destacado que la medida también generaría beneficios para el sector turismo, debido a que las empresas tendrían mayor previsibilidad para organizar sus servicios y operaciones.

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