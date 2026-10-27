Perú

Últimos feriados de 2026 en Perú: estos son los días festivos que quedan en noviembre y diciembre para los trabajadores

A diferencia de los feriados nacionales, las jornadas no laborables pueden exigir la recuperación de horas en el sector público y privado, según lo acuerden empleadores y trabajadores

Un calendario de escritorio de 2026, una bandera de Perú y un reloj analógico sobre una mesa frente a una ventana.
Un calendario de escritorio con los feriados de noviembre y diciembre de 2026 se sitúa junto a una bandera de Perú frente a la Plaza Mayor de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Al cierre del año, el calendario oficial de Perú conserva cuatro feriados nacionales con descanso remunerado para los trabajadores de los sectores público y privado. A ellos se suman jornadas no laborables adicionales en noviembre, decretadas de manera extraordinaria por la visita del papa León XIV al país, que generan un esquema distinto al de un feriado tradicional.

Después del 8 de octubre, fecha en la que se conmemoró el Combate de Angamos, el primer descanso del tramo final del año llega el domingo 1 de noviembre, por el Día de Todos los Santos. Al caer en domingo, esta fecha no genera un fin de semana largo de manera automática, ya que tanto el sábado 31 de octubre como el lunes 2 de noviembre permanecen como jornadas laborables regulares.

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El calendario laboral del Perú ofrece un feriado largo de cuatro días en diciembre de 2025 para el sector público.
El calendario laboral del Perú ofrece un feriado largo de cuatro días en diciembre de 2025 para el sector público. (Andina)

Visita papal suma días no laborables

El panorama de noviembre se amplía por disposiciones específicas vinculadas al itinerario del pontífice en territorio peruano. El Decreto Supremo N.º 020-2026-TR, publicado en el diario oficial El Peruano, estableció días no laborables en distintas regiones entre el 11 y el 16 de noviembre, con alcances diferenciados según la zona.

En Lima y el Callao, el miércoles 11 y el jueves 12 de noviembre tendrán descanso desde la una de la tarde hasta la medianoche, mientras que el lunes 16 de noviembre será jornada completa no laborable. En Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura, el viernes 13 y el sábado 14 de noviembre serán días no laborables de jornada completa. En Cusco y Ucayali, el domingo 15 de noviembre aplica únicamente para el sector privado. A diferencia de los feriados nacionales, estas fechas corresponden a la categoría de días no laborables, sujetos a reglas distintas de compensación.

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Manos que escriben en un teclado, un calendario de noviembre de 2026 con fechas marcadas en rojo y una pantalla con la foto de un papa.
Un calendario de noviembre de 2026 con fechas señaladas y un retrato del papa León XIV ilustran la regulación de los días no laborables en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diciembre tendrá tres feriados nacionales

El último mes del año reúne el mayor número de descansos remunerados. El martes 8 de diciembre se celebra la Inmaculada Concepción y, un día después, el miércoles 9, la Batalla de Ayacucho. El viernes 25 de diciembre corresponde a la Navidad, con lo que se cierra el calendario oficial de feriados nacionales de 2026.

Estas tres fechas, a diferencia de las jornadas no laborables de noviembre vinculadas a la visita papal, tienen respaldo legal pleno como feriados nacionales y garantizan el descanso remunerado sin necesidad de recuperación de horas. En contraste, los días no laborables compensables sí exigen la reposición del tiempo no trabajado: en el sector público, dentro de los diez días posteriores o según lo determine cada entidad, y en el sector privado, conforme al acuerdo entre empleador y trabajador o, en su defecto, según lo que disponga el empleador.

Estos son los feriados nacionales de 2026 y lo que establece la ley si se trabaja en esas fechas. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)
Estos son los feriados nacionales de 2026 y lo que establece la ley si se trabaja en esas fechas. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Feriados que quedan en 2026

Los cuatro feriados nacionales que restan en 2026, con descanso remunerado garantizado para todos los trabajadores, son los siguientes:

  • Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
  • Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
  • Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados 2026: lista completa de días festivos que te darán un día libre de trabajo el próximo año. (Fotocomposición: Infobae Perú/Agencia Andina)
Feriados 2026: lista completa de días festivos que te darán un día libre de trabajo el próximo año. (Fotocomposición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Días no laborables por visita papal

A ellos se suman los días no laborables dispuestos de manera extraordinaria por la visita papal, cuya aplicación varía según la región y que, en algunos casos, requieren recuperación de horas:

  • Miércoles 11 de noviembre: descanso parcial en Lima y Callao (desde la 1.00 p. m.)
  • Jueves 12 de noviembre: descanso parcial en Lima y Callao (desde la 1.00 p. m.)
  • Viernes 13 de noviembre: jornada completa no laborable en Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura
  • Sábado 14 de noviembre: jornada completa no laborable en Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura
  • Domingo 15 de noviembre: no laborable para el sector privado en Cusco y Ucayali
  • Lunes 16 de noviembre: jornada completa no laborable en Lima y Callao
Fotomontaje de un pontífice con mitra y báculo entre la catedral amarilla de Chiclayo y una plaza con quiosco bajo cielo despejado.
El papa León XIV aparece representado frente a la catedral de Chiclayo y una plaza de Cajamarca con motivo de su viaje al norte del Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo precisó que las jornadas no laborables pueden aplicarse en el sector privado previo acuerdo con el empleador, mientras que los cuatro feriados nacionales mantienen su carácter obligatorio en todo el territorio.

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