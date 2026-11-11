Perú

11 y 12 de noviembre no son feriados: días no laborables por la llegada del papa León XIV al Perú son compensables

La llegada del pontífice modificará temporalmente las jornadas laborales en varias regiones del país. Conoce qué días y horarios contempla la medida, quiénes deberán compensar las horas no trabajadas y cómo se aplicará en las empresas privadas durante la visita de León XIV al Perú

Los servicios esenciales deberán continuar operativos durante las jornadas no laborables para garantizar la atención a la ciudadanía (Imagen Ilustrativa Infobae/AFP).
Los servicios esenciales deberán continuar operativos durante las jornadas no laborables para garantizar la atención a la ciudadanía (Imagen Ilustrativa Infobae/AFP).
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Los días 11 y 12 de noviembre no son feriados nacionales en Perú. El Gobierno los declaró días no laborables compensables en Lima y la Provincia Constitucional del Callao por la visita del papa León XIV, prevista entre el 11 y el 16 de noviembre. La medida rige desde las 13.00 hasta la medianoche en ambas fechas.

La disposición, establecida mediante el Decreto Supremo N.º 020-2026-TR, alcanza a trabajadores del sector público y puede aplicarse también en empresas privadas. Sin embargo, no implica que todos los empleados tengan libre toda la jornada: las labores se desarrollarán con normalidad hasta la una de la tarde.

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Para los servidores públicos de Lima y Callao, las horas que no se trabajen durante las tardes del miércoles 11 y jueves 12 deberán recuperarse. La norma establece que esa compensación se realizará dentro de los 10 días inmediatos posteriores a cada jornada no laborable o en la fecha que determine el titular de la entidad, según las necesidades de su institución.

Montaje con un pontífice que saluda, edificios históricos de Lima y Callao, empleados de oficina e iconos de calendario y reloj.
Lima y Callao tendrán una nueva jornada no laborable el 16 de noviembre, esta vez durante todo el día y también con carácter compensable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo se aplicará la medida en el sector privado?

En el sector privado, la aplicación de los días no laborables requiere un acuerdo entre empleadores y trabajadores. Por lo tanto, la declaración oficial no supone una suspensión automática de las actividades en todas las empresas ubicadas en Lima y Callao.

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El acuerdo debe definir también el mecanismo para recuperar las horas no trabajadas. Si las partes no alcanzan un consenso, el empleador podrá establecer la forma en que se realizará la compensación. De esta manera, las empresas pueden determinar si sus trabajadores dejarán de prestar servicios desde las 13.00, si mantendrán sus horarios habituales o si adoptarán una alternativa de acuerdo con su organización interna.

La diferencia principal con un feriado es que este último no exige la recuperación de las horas dejadas de laborar. En cambio, los días no laborables decretados por la visita papal sí son compensables. Por ese motivo, la medida no modifica el calendario de feriados nacionales ni elimina la obligación de cumplir la jornada laboral correspondiente.

Las entidades públicas y las compañías que desarrollen actividades indispensables para la población deberán asegurar la continuidad de sus servicios. La norma contempla, entre otros, los sectores de salud, agua, electricidad, gas, combustible, limpieza, saneamiento, telecomunicaciones, transporte, seguridad, hospedaje, restaurantes, servicios financieros y venta de alimentos.

Trabajadores de diversos oficios frente a la catedral de Lima con iconos de un mapa de Perú, un reloj a la una y un calendario.
Los trabajadores públicos deberán recuperar las horas no laboradas dentro de los 10 días posteriores o según lo determine el titular de cada entidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) también comunicó horarios diferenciados para sus oficinas durante la visita del pontífice. Mientras tanto, otras entidades estatales reforzarán sus canales virtuales para mantener la recepción de documentos y trámites pese a las restricciones de atención presencial.

El cronograma de días no laborables incluye otras regiones vinculadas con la agenda del papa León XIV. En Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura, la medida regirá durante toda la jornada del viernes 13 y sábado 14 de noviembre, tanto para el sector público como para el privado. En Cusco y Ucayali, en cambio, el domingo 15 será día no laborable únicamente para trabajadores del sector privado.

Además, Lima y Callao tendrán otra jornada no laborable el lunes 16 de noviembre, durante todo el día. Al igual que las fechas anteriores, no se tratará de un feriado: las horas que no se trabajen deberán ser compensadas conforme a las reglas previstas para cada sector.

Relación del papa León XIV con el Perú

El papa León XIV mantiene una relación especial con el Perú, país donde desarrolló buena parte de su trayectoria pastoral y al que considera un lugar fundamental en su vida. Robert Francis Prevost llegó al territorio peruano en la década de 1980 y, durante los años siguientes, desempeñó diversas labores religiosas en Chiclayo y otras localidades.

Su vínculo con esta nación se fortaleció durante su etapa como obispo de Chiclayo, cargo que ejerció entre 2015 y 2023, periodo en el que recorrió comunidades, parroquias y zonas rurales de la región Lambayeque.

También obtuvo la nacionalidad peruana en 2015, por lo que su historia personal y religiosa quedó estrechamente ligada al país. Tras ser elegido pontífice, León XIV ha destacado en diferentes ocasiones su afecto por el Perú y sus habitantes. Su visita de noviembre de 2026 representa, así, un retorno a un territorio que marcó profundamente su camino antes de llegar al Vaticano.

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