Gobierno aún no traslada feriados y Defensoría se adelanta con propuesta que los movería a los viernes

El defensor del pueblo de Perú, Josué Gutiérrez, en una foto de archivo. EFE/ Aldair Mejía

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Si bien miles de trabajadores están atentos a los días no laborales que el Gobierno ha aprobado por la visita del papa León XIV, estos no son obligatorios para el sector privado. Pero los que sí son los feriados, y sobre estos hay cambios pendientes.

Luego de difundirse que el Gobierno buscaba eliminar un grupo de estos, como se recuerda, la salida que ha visto el Ejecutivo es trasladarlos a los lunes más cercanos. Es decir, si un día feriado cae martes, miércoles, jueves o viernes, este ya no se descansaría en esa fecha, sino el lunes anterior o el siguiente.

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Pero aún el Gobierno no actúa sobre esto, sigue evaluándose el mecanismo, el cual no aplicaría a todos los feriados. Y mientras el Ejecutivo decide, el Congreso de la República la Defensoría del Pueblo ha pedido que se rescate su propuesta para mover feriados a los viernes, que se presentó en la anterior legislatura y ya había conseguido dictamen entonces, pero que se ha dejado de lado.

El ministro de Economía, Elmer Cuba, ha confirmado que se planea mover los feriados que caen entre semana al día lunes. Esta medida, que aplicaría desde 2027, busca evitar cortar la productividad y crear fines de semana largos.

“Nuevo” proyecto de traslado de feriados

Vamos por partes. En la anterior legislatura del Congreso, la Defensoría del Pueblo había presentado un proyecto de ley para trasladar los feriados (con excepciones) a los viernes, así como para definir la potestad de quiénes declaraban los feriados en el país, dejando ese poder en el Congreso.

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Ese proyecto y otros formaron parte de un dictamen que finalmente resolvió mover los feriados a los lunes, pero este bien se aprobó en la Comisión de Trabajo, nunca pasó al Pleno del Congreso unicameral.

Este año la Defensoría pidió al Congreso rescatar ese y otros proyectos de ley, y retraerlo del dictamen, para que se planteara nuevamente como proyecto. El Congreso aceptó. Ahora es una nueva propuesta que choca con la del Ejecutivo, dado que, a pesar de que el MEF señaló que moverían los feriados a los viernes, cambio de parece para definir que el lunes sería una mejor opción.

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Para 2027 habrían 10 fines de semana largo gracias a la medida de pase de feriados al lunes del Gobierno. - Crédito Andina

“A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, los feriados aprobados por Ley que coincidan con un día laborable se trasladan al día viernes próximo, salvo los que conmemoren Fiestas Patrias, festividades religiosas e inicio de año”, señala la propuesta de la Defensoría del Pueblo.

La propuesta del Gobierno

Por otro lado, el Gobierno busca trasladar los feriados a los lunes. Así funcionaría la medida que aprobarán para que aplique desde el calendario de 2027:

Los feriados que caigan martes a viernes se moverán al lunes más próximo

Esto no aplica para los feriados de Semana Santa, Fiestas Patrias, Navidad y Año Nuevo.

Infobae Perú verifico la lista de feriados que se pasarían al lunes para 2027, según el criterio que ya detalló el MEF en el Marco Macroeconómico Multianual. - Crédito MEF

De esta manera y según el criterio del MEF aplicado por Infobae Perú, este sería el calendario nacional de feriados para 2027, tentativamente:

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Viernes 1 de enero, Año Nuevo, no se toca

Jueves 25 de marzo, Semana Santa, no se toca

Viernes 26 de marzo, Semana Santa, no se toca

Sábado 1 de mayo, Día del trabajo no se toca

Lunes 7 de junio, Día de la Bandera no se toca

Lunes 28 de junio , Día de San Pedro y San Pablo. Antes habría sido martes 29 de junio

Lunes 26 de julio , Día de la Fuerza Aérea del Perú. Antes habría sido viernes 23 de julio

Miércoles 28 de julio, Fiestas Patrias, no se toca

Jueves 29 de julio, Fiestas Patrias, no se toca

Lunes 9 agosto , Batalla de Junín. Antes habría sido viernes 6 de agosto

Lunes 30 de agosto no se toca, Santa Rosa de Lima

Lunes 11 de octubre , Combate de Angamos. Antes habría sido viernes 8 de octubre

Lunes 1 de noviembre no se toca, Día de Todos los Santos

Lunes 6 de diciembre , Inmaculada Concepción. Antes habría sido miércoles 8 de diciembre. Aquí queda la duda, dado que con el criterio del MEF, este y el siguiente se moverían al mismo lunes

Lunes 13 de diciembre , Batalla de Ayacucho. Antes habría sido jueves 9 de diciembre. Esto se aproxima, si es que no queda en el aire dado que el anterior ya ocupa un lunes

Sábado 25 de diciembre no se toca, Navidad.