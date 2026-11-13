Papa León XIV degustará un desayuno con sabor peruano rumbo a Chiclayo: butifarra, sándwich de pollo y wrap caprese

El papa León XIV saluda en una recreación gráfica ambientada frente a la catedral de la ciudad de Chiclayo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El regreso del papa León XIV a Chiclayo también tendrá un sabor especial. Durante el vuelo que lo traslada desde Lima hacia Lambayeque, el Santo Padre contará con un desayuno inspirado en la gastronomía peruana, una propuesta que busca rendir homenaje a una de las tradiciones más representativas de la capital: sus emblemáticos sánguches.

La carta preparada para el trayecto incluye una trilogía de sándwiches con tres alternativas: pollo con apio, la tradicional butifarra peruana y un wrap caprese, una combinación internacional elaborada con queso mozzarella, tomate y albahaca. La propuesta se completa con fruta fresca de estación.

PUBLICIDAD

No se trata de un desayuno convencional. La presentación gastronómica incorpora un mensaje dedicado especialmente al pontífice y establece un vínculo entre la cocina peruana, su historia y el regreso de Robert Francis Prevost al país que considera su patria.

“Este desayuno rinde homenaje a la tradición sanguchera peruana, donde sabores, historia y cultura se encuentran en cada bocado”, señala la descripción incluida en el menú, que presenta la experiencia en español, inglés e italiano.

Un grupo de periodistas de diferentes países aborda el avión de la aerolínea LATAM que llevará al papa León XIV de Lima a Chiclayo. Video: Román Lejtman

Butifarra peruana y pollo con apio: los sabores elegidos para el desayuno papal

La propuesta reúne dos preparaciones tradicionales de Lima y una alternativa internacional. La primera es el sándwich de pollo con apio, una combinación que forma parte de la tradición de las cafeterías y sangucherías limeñas.

PUBLICIDAD

La segunda alternativa es la butifarra peruana, uno de los sánguches más representativos de la gastronomía capitalina. Su ingrediente principal es el jamón artesanal de cerdo, conocido como jamón del país, que tradicionalmente se sirve dentro de un pan acompañado de otros ingredientes.

La butifarra tiene un lugar especial en la cultura gastronómica limeña. Su presencia en desayunos y reuniones familiares la ha convertido en una preparación reconocible para varias generaciones de peruanos. Por eso, su inclusión en el menú del viaje adquiere un significado particular: llevar uno de los sabores más tradicionales del país a una experiencia vinculada con la visita del pontífice.

PUBLICIDAD

El tercer componente es un wrap caprese, una preparación de inspiración italiana que combina queso mozzarella, tomate y albahaca. Esta alternativa aporta un contraste con los dos clásicos limeños y completa la trilogía de pequeños sándwiches.

Como acompañamiento, el desayuno contempla fruta fresca de estación, una opción que complementa la propuesta gastronómica del vuelo.

Una tarjeta impresa detalla las opciones de desayuno en tres idiomas a bordo de un vuelo de LATAM hacia Chiclayo para la comitiva del papa León XIV.

Un desayuno que busca conectar al papa León XIV con el Perú

Más allá de los ingredientes, el menú incorpora un mensaje que explica el sentido de esta selección gastronómica.

La carta señala que el desayuno busca celebrar dos clásicos limeños junto con una preparación internacional, destacando que la gastronomía es también una forma de expresar la identidad cultural de un país.

PUBLICIDAD

La frase que acompaña la presentación resume el propósito de la propuesta: “Bienvenido a ir más alto es conectar al Papa León XIV con el Perú”.

El mensaje cobra especial relevancia por la historia personal del pontífice. Robert Francis Prevost llegó al Perú en 1985 como misionero agustino y, desde entonces, desarrolló una trayectoria religiosa que lo llevó por distintas localidades del norte del país.

Primero estuvo en Chulucanas, Piura, y posteriormente desarrolló una extensa labor de formación religiosa en Trujillo. Años después, en 2014, fue nombrado administrador apostólico de Chiclayo y, en 2015, asumió oficialmente como obispo de esa diócesis.

PUBLICIDAD

Durante ese periodo construyó una relación cercana con las comunidades de Lambayeque, donde fue conocido como el padre Roberto. En agosto de 2015 obtuvo la nacionalidad peruana por naturalización, una decisión que reafirmó su vínculo con el país.

Por eso, su retorno a Chiclayo no representa únicamente una actividad dentro de su agenda internacional. Es también el reencuentro con una ciudad que formó parte de su vida durante ocho años de ministerio episcopal.

La carta de desayuno detalla las opciones gastronómicas servidas durante el vuelo entre Lima y Chiclayo organizado para el Papa León XIV.

La gastronomía peruana como protagonista del viaje hacia Chiclayo

La elección de la butifarra y el sándwich de pollo con apio permite poner en primer plano una tradición gastronómica que forma parte de la identidad limeña.

PUBLICIDAD

Los sánguches ocupan un lugar cotidiano en la alimentación peruana. Se encuentran en mercados, panaderías, cafeterías y establecimientos tradicionales, donde distintas generaciones han mantenido recetas que forman parte de la memoria culinaria de la capital.

La butifarra, en particular, es uno de los representantes más reconocibles de esa cultura. Su preparación con jamón del país y pan es una de las alternativas clásicas que suelen asociarse con los desayunos y las reuniones familiares.

En esta ocasión, la propuesta incorpora esos sabores en un formato de pequeños bocados, acompañados de una preparación caprese y fruta de estación.

La presentación del menú en tres idiomas —español, inglés e italiano— también refleja el carácter internacional del viaje y la intención de destacar una tradición peruana ante el pontífice.

PUBLICIDAD

Así, mientras el avión avanza hacia Lambayeque, la gastronomía se convierte en una forma de representar al país que León XIV ha considerado su patria y al que regresa después de haber alcanzado la máxima responsabilidad dentro de la Iglesia católica.

Cobertura televisiva en vivo desde la carretera Chiclayo-Pimentel, donde cientos de personas forman extensas filas para abordar unidades de transporte hacia las pampas de Pimentel. El reporte muestra a los asistentes esperando en la vía pública con sillas, sombreros y provisiones para asistir a una misa multitudinaria, mientras personal de prensa informa sobre las restricciones de acceso vehicular y la disponibilidad de buses.

León XIV vuelve a Chiclayo, la ciudad que marcó su historia pastoral

El desayuno a bordo antecede a una jornada especialmente significativa para el Santo Padre. Este viernes 13 de noviembre, León XIV regresará a Chiclayo, donde fue obispo entre 2015 y 2023.

Su agenda contempla una celebración eucarística en las Pampas de Pimentel, encuentros con representantes de la Iglesia y una visita a espacios vinculados con su trayectoria pastoral.

PUBLICIDAD

Para miles de fieles, su llegada representa la oportunidad de reencontrarse con quien durante años acompañó a la comunidad religiosa de Lambayeque. Las calles, parroquias y espacios que formaron parte de su vida como obispo volverán a recibirlo, ahora como pontífice.