Receta de butifarra del 2025 al estilo peruano

Butifarra peruana es el segundo mejor sándwich del mundo. (Captura)

Aprende a preparar la auténtica butifarra de Perú con nuestra receta simple y fácil de seguir.

Ingredientes de la butifarra

Para disfrutar de la auténtica butifarra peruana, necesitarás los siguientes ingredientes. Te permitirán preparar una porción:

- 1 Unidad de pan francés

- 1 Rebanada de jamón del país

- 1 Cucharada de cebolla cortada en pluma

- 1/8 Cucharadita de sal

- 1 Cucharadita de zumo de limón

- 1 Unidad de mandarina

Guía paso a paso para preparar butifarra

1. Mezcla en un cuenco una cucharadita de cebolla, la sal y una cucharada de jugo de limón. Usa esta mezcla para completar tu unidad de pan francés, colocándola sobre la rebanada de jamón del país.

2. Una vez preparada, puedes guardar tu deliciosa butifarra peruana en una lonchera. Para acompañarla, lleva una mandarina.

Información nutricional de la butifarra

Una porción de butifarra aporta 275.4 kcal, lo que equivale a 1,151kj. De este modo, se convierte en una opción saludable para incluir en el menú diario sin desequilibrar la dieta.

Ten en cuenta que esta receta no incluye nueces de árbol, frutos secos ni cacahuetes, pescado, huevo ni crustáceos, característica que la hace adecuada para personas con diversas restricciones dietéticas.

Delicias de la cocina peruana

La butifarra es solo una de las tantas delicias que la gastronomía peruana tiene para ofrecer. Prueba de esta receta y deja que los sabores auténticos de Perú conquisten tu paladar.

¿Qué componen las calorías?

Es importante conocer no sólo el conteo calórico de los alimentos que consumimos, sino también de dónde provienen esas calorías. ¿Son de proteínas, carbohidratos, grasas? Cuidar nuestra alimentación es cuidar nuestra salud. Informarte es un primer paso para un estilo de vida saludable.