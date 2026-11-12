Un viaje de Cajamarca a Lima y una canción para el Papa León XIV: Conoce la historia de Iker quien anhela cumplir un deseo frente al sucesor de Pedro

Iker Pérez, un niño de 12 años que viajó desde Cajamarca a Lima, preparó una canción para dedicársela al papa León XIV durante su llegada al Perú.

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Iker Pérez, un niño de 12 años que viajó desde Cajamarca a Lima, preparó una canción para dedicársela al papa León XIV durante su llegada al Perú. Con un hábito del Señor de los Milagros, el menor aguardó el recorrido del pontífice por el Callao y la capital con la expectativa de poder interpretar en persona “Mi amigo León”, una composición que ensayó durante dos meses.

La presencia de Iker se conoció durante una transmisión en vivo que siguió la llegada de León XIV a Lima y su posterior traslado hacia el Palacio de Gobierno. El Santo Padre fue recibido por la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, en una ceremonia oficial que reunió a autoridades y representantes de la Iglesia católica.

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El menor viajó con su madre desde Cajamarca para ser parte de la bienvenida. La familia decidió trasladarse a Lima ante la oportunidad de ver al sucesor de Pedro, quien regresó al país donde desarrolló una parte de su labor pastoral antes de convertirse en pontífice.

El menor Iker Pérez sostiene una bandera peruana durante una entrevista televisiva mientras los fieles aguardan el paso del papa León XIV por Lima.

Iker Pérez llevó un hábito del Señor de los Milagros para esperar al Papa

Vestido con un hábito morado, asociado a la devoción al Señor de los Milagros, Iker Pérez se sumó a los fieles que se ubicaron a lo largo de las calles por donde pasó la comitiva. El niño quiso expresar su cercanía con la fe católica mediante una imagen reconocible para miles de peruanos que participan cada año en las celebraciones religiosas de octubre.

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Iker Pérez, vestido con el hábito del Señor de los Milagros, declara ante la televisión en Lima durante la espera para interpretar una canción al pontífice.

Su madre señaló que se sintió feliz y orgullosa por la iniciativa de su hijo. Según contó, la preparación de la canción fue parte del entusiasmo que surgió en la familia al conocer que el pontífice visitaría Perú y que su agenda incluiría actividades en distintas ciudades del país.

Para Iker, la llegada del Papa ofrecía una posibilidad distinta a la de una simple espera entre el público. El menor pretendía convertir el encuentro en un momento personal, con una canción escrita para transmitirle afecto y darle la bienvenida con referencias a platos tradicionales peruanos.

Una reportera entrevista en Lima al menor Iker Pérez, vestido con hábito del Señor de los Milagros, mientras en pantalla paralela avanza la caravana del papa León XIV.

“Mi amigo León” recuerda los sabores de distintas regiones del Perú

La canción que preparó el niño se titula “Mi amigo León”. Iker explicó que trabajó en la letra durante dos meses con el deseo de cantársela directamente al Santo Padre. Los versos incluyen el nombre Roberto, en referencia al nombre de pila del pontífice, y destacan la caridad como uno de los valores que quiso mencionar.

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La composición también incorpora alimentos presentes en distintas cocinas regionales. El seco de cabrito, el pan con chicharrón, el ceviche, el tacacho y los picarones aparecen como parte de una bienvenida que busca acercar al papa León XIV a la diversidad gastronómica del país.

Iker pidió que la canción se mantenga dividida en versos, tal como la preparó para su presentación. La letra dice:

“Llegaste como forastero, con fe y amor, Roberto, amigo, expandiste la caridad comiste seco de cabrito, el pan con chicharron, el ceviche, el tacacho y su rico picarón”

Iker Pérez interpreta una canción frente a las cámaras de televisión mientras el papamóvil recorre las calles de Lima con el papa León XIV.

El viaje desde Cajamarca tuvo como meta un encuentro con el sucesor de Pedro

El viaje desde Cajamarca a Lima requirió organización familiar y la decisión de asistir a una jornada marcada por concentraciones de fieles. Iker y su madre se instalaron en la capital con el objetivo de seguir el recorrido del pontífice y esperar alguna oportunidad para que el niño pudiera entregar su mensaje.

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La visita papal generó expectativa entre católicos de diversas regiones. En el caso de Iker, el interés tuvo una dimensión particular porque su ciudad de origen figura entre los lugares contemplados en la agenda de León XIV durante su estadía en Perú.

La madre del menor destacó la devoción religiosa de su hijo y su entusiasmo ante la llegada del Santo Padre. Para ella, la composición representó una iniciativa nacida del niño, quien convirtió las semanas previas al viaje en un período de ensayos y preparación de la letra.

Iker Pérez viste el hábito del Señor de los Milagros durante una entrevista televisiva en Lima mientras espera el recorrido del papa León XIV.

León XIV fue recibido por Keiko Fujimori en el Palacio de Gobierno

El papa León XIV llegó a Lima como parte de su visita apostólica a Perú. Tras aterrizar, recorrió sectores del Callao y de la capital, donde grupos de personas se concentraron para saludarlo antes de su llegada al Palacio de Gobierno.

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La presidenta Keiko Fujimori recibió al pontífice en una ceremonia oficial. La actividad incluyó honores protocolares, la interpretación de los himnos de Perú y de la Santa Sede, y la presentación de las delegaciones de ambas partes.

Durante sus primeras intervenciones en Lima, León XIV habló del vínculo que mantiene con Perú y recordó los años que vivió en el país. El pontífice posee nacionalidad peruana desde 2015 y desarrolló labores pastorales en la diócesis de Chiclayo antes de ser elegido como sucesor de Pedro.

Una transmisión televisiva expone la concentración ciudadana en Lima y el testimonio de Iker Pérez antes del paso del papa León XIV.

La agenda papal incluye actividades en Lima y otras regiones del país

La visita de León XIV contempla actividades en Lima, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa. El itinerario reúne celebraciones religiosas, encuentros con autoridades y actos con comunidades de distintas zonas del país.

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Para Iker Pérez, la llegada del Papa a Perú abrió la posibilidad de mostrar una canción escrita desde su experiencia como niño cajamarquino. Su vestimenta, su viaje familiar y la letra de “Mi amigo León” formaron parte del mensaje que quiso hacer llegar al pontífice.

Una reportera entrevista en Lima al menor Iker Pérez, vestido con hábito del Señor de los Milagros, mientras en pantalla paralela avanza la caravana del papa León XIV.

La expectativa del menor se mantuvo centrada en un objetivo: poder cantar frente a León XIV los versos que preparó durante dos meses. Entre la multitud que siguió el recorrido papal en Lima, Iker esperó que su homenaje pudiera llegar hasta el Santo Padre.