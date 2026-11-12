Perú

Kenji Fujimori niega ante Andrea Llosa las denuncias de Susana Higuchi contra Alberto Fujimori

En La Capilla, el exlegislador afirmó que las versiones sobre presuntas agresiones surgieron en medio del divorcio público de sus padres y dijo que nunca consultó a la exprimera dama sobre el tema

El excongresista Kenji Fujimori conversa con la periodista Andrea Llosa en el programa La Capilla. Durante la entrevista en un set ambientado con barra de bar, Fujimori aborda las denuncias históricas sobre presuntas agresiones físicas contra su madre, Susana Higuchi, atribuyendo dichas declaraciones a los conflictos mediáticos del divorcio con Alberto Fujimori. Asimismo, el exlegislador relata aspectos de su vida familiar y sus proyectos tras dejar el parlamento. Video: YouTube La Capilla
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Kenji Fujimori rompió su silencio sobre uno de los episodios más controvertidos de la historia familiar de los Fujimori. En una entrevista con Andrea Llosa para el programa ‘La Capilla’, que se transmite por YouTube, el excongresista negó por primera vez de manera directa que su padre, el fallecido expresidente Alberto Fujimori, haya agredido físicamente a su madre, Susana Higuchi, durante el gobierno que este encabezó en la década de los noventa.

La conductora le preguntó sin rodeos sobre las versiones que circularon durante años. “¿Esto del rollo que decían que tu papá pasaba corriente a tu mamá es verdad o mentira?”, consultó Llosa. Ante la pregunta, Fujimori respondió que se trataba de una versión falsa, surgida en el contexto de las disputas propias de un divorcio mediático. “Es parte de la bronca del divorcio”, afirmó.

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La explicación del excongresista sobre las denuncias de su madre

Kenji Fujimori sostuvo que, de haber presenciado algún tipo de maltrato contra su madre, él y sus hermanos habrían intervenido de inmediato. “De ese tema abren una carpeta fiscal donde nosotros tuvimos que ir a declarar. Y si nosotros como hijos hubiéramos visto cualquier caso de abuso físico, psicológico, obviamente hubiéramos parchado al toque”, explicó el hermano de la actual presidenta, Keiko Fujimori.

El exparlamentario insistió en que las acusaciones de su madre formaron parte de los enfrentamientos verbales propios de la separación de sus padres. “Pero no, eso es parte de la bronca del divorcio, del dime y diretes. Como era un divorcio público, mediático, uno decía cosas”, señaló.

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Kenji Fujimori sentado en una barra con una copa, junto a una fotografía circular de Alberto Fujimori y Susana Higuchi
El excongresista Kenji Fujimori aborda en una entrevista las denuncias sobre sus padres, Alberto Fujimori y Susana Higuchi.

Consultado sobre los motivos que habrían llevado a Higuchi a formular esas denuncias, Kenji Fujimori respondió que nunca se lo preguntó directamente a su madre, aunque planteó una posible explicación: “No sé, nunca se lo pregunté, es propio de una bronca de divorcio. Puede ser que lo haya dicho de cólera”.

Susana Higuchi, quien se divorció de Alberto Fujimori y denunció actos de corrupción en 1994, aseguró en su momento que fue secuestrada y retenida en los sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), en el Pentagonito. Según su testimonio ante comisiones del Congreso, la exprimera dama afirmó haber sido sometida a descargas eléctricas que le dejaron quemaduras en el cuerpo, además de golpes e inyecciones de sedantes.

Las investigaciones no llegaron a determinar de manera concluyente si todos los hechos descritos por Higuchi ocurrieron tal como los relató, aunque sí se corroboró que los sótanos del SIE fueron utilizados para realizar detenciones y actos de tortura durante esos años.

El historial judicial de Alberto Fujimori y su fallecimiento en 2024

Las declaraciones de Kenji Fujimori se producen más de dos años después de la muerte de su padre, ocurrida el 11 de septiembre de 2024 en Lima, a los 86 años, como consecuencia de un cáncer de lengua en etapa avanzada. El fallecimiento se produjo en la vivienda de su hija Keiko Fujimori, quien confirmó la noticia a través de sus redes sociales.

Hombre de traje saluda. A su lado, mujer de traje, joven con muletas, dos niñas y un niño. Fondo de edificio de piedra con rejas y decoraciones
En la asunción de Alberto Fujimori en 1990, Keiko Fujimori apareció con saco gris de doble botonadura y permaneció en segundo plano de la familia presidencial.

Alberto Fujimori gobernó el Perú entre 1990 y 2000 y fue la primera figura expresidencial en el mundo en ser juzgada y condenada en su propio país por violaciones a los derechos humanos. En 2009 recibió una sentencia de 25 años de prisión como autor mediato de los delitos de homicidio calificado y secuestro agravado, por su responsabilidad en las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, además de los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer Ampudia.

Ese mismo año fue condenado también por peculado doloso y falsedad ideológica, luego de admitir que entregó 15 millones de dólares del Tesoro Público a su exasesor Vladimiro Montesinos. El expresidente recibió un indulto humanitario en diciembre de 2017, otorgado por el entonces mandatario Pedro Pablo Kuczynski, que fue posteriormente anulado por la justicia.

En 2023, el Tribunal Constitucional restituyó ese indulto y Fujimori recuperó su libertad el 6 de diciembre de ese año, después de más de 15 años en prisión. Murió nueve meses después, sin haber cumplido con el pago íntegro de la reparación civil, que ascendía a aproximadamente 57 millones de soles según cifras conocidas tras su fallecimiento.

El regreso de Kenji Fujimori a la actividad política

La entrevista con Andrea Llosa se produce en un momento en que Kenji Fujimori retoma protagonismo en la escena pública tras anunciar, el pasado 19 de octubre, su regreso a la actividad partidaria. El excongresista confirmó a través de su pódcast ‘Tampoco Tampodcast’ que se integraría a un nuevo movimiento político, sin precisar en ese momento el nombre de la agrupación.

El hermano menor de la actual presidenta Keiko Fujimori quiere volver al 'ruedo político'.

“Después de pensarlo mucho, de escuchar distintas propuestas y de analizar qué es lo que realmente necesita nuestro queridísimo Perú, he decidido seguir un nuevo movimiento político que representa al pueblo”, declaró entonces.

El anuncio marcó un giro respecto de declaraciones previas del exlegislador, quien meses antes había manifestado su intención de mantenerse al margen de la actividad partidaria mientras su hermana ejerce la Presidencia de la República para el período 2026-2031.

El retorno de Kenji Fujimori se conoció además semanas después de que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema precisara que el excongresista debe cumplir una obra de bien social o diez horas de servicio comunitario, como parte de las reglas de conducta de la condena de cuatro años y medio de prisión suspendida que recibió por tráfico de influencias, confirmada en 2024.

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