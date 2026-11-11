Perú

Visita del papa León XIV: Conoce cómo te puedes desplazar en el transporte Lima desde HOY, miércoles 11 de noviembre

El operativo incluirá desvíos en el Centro Histórico, refuerzos para la vigilia del Estadio Nacional y recorridos especiales hacia la Base Aérea Las Palmas

Reporte informativo sobre las medidas de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) para facilitar el traslado de asistentes a la misa en la base aérea Las Palmas. La entidad habilitará ocho rutas de transporte convencional y ampliará los horarios y servicios del Metropolitano, la Línea 1 y los corredores complementarios. Además, se detallan desvíos vehiculares y el refuerzo de buses para actividades en el centro de Lima y el Estadio Nacional.
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La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) pondrá en marcha un plan especial de transporte con ocho rutas convencionales y horarios ampliados para los fieles que asistirán a la misa que el papa León XIV celebrará el lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco.

El operativo contempla más de 1.000 buses de transporte público convencional, además de servicios nocturnos de la Línea 1 del Metro de Lima, el Metropolitano y los corredores complementarios. La medida busca atender el desplazamiento de personas desde distintos distritos de Lima y Callao hacia los accesos del recinto.

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Las ocho rutas especiales partirán desde Ventanilla, Ancón, Carabayllo, San Juan de Lurigancho, Ate, Villa El Salvador, Pucusana y el eje de la Vía Expresa Sur. Los recorridos acercarán a los pasajeros hacia zonas próximas a Las Palmas, desde donde deberán continuar a pie hasta las puertas habilitadas.

Un hombre vestido de blanco con la mano alzada junto a religiosos con sotana negra, sobre una franja informativa de televisión en la parte inferior
La ATU dispone ocho rutas de transporte público en Lima ante la congregación de fieles para la misa que presidirá el papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas.

El Metropolitano tendrá puntos de llegada en El Sol y Próceres

Los usuarios procedentes de Ventanilla, Carabayllo y San Juan de Lurigancho podrán usar las rutas troncales y alimentadoras del Metropolitano para acercarse a la zona de Las Palmas. La ATU prevé puntos de llegada en las estaciones El Sol y Próceres, con el objetivo de reducir el tramo a pie hacia los accesos al recinto.

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Un hombre con chaleco señala un mapa digital con calles y estaciones durante una emisión informativa de televisión
El presidente de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao presenta un mapa con las rutas especiales de transporte público para las actividades del papa León XIV en Lima.

También se habilitarán conexiones desde estaciones y paraderos ubicados en Barranco, Chorrillos y Surco. Entre los puntos de referencia figuran Plaza Flores, Balta, Bulevar, Estadio Unión, Escuela Militar, Terán, Rosario de Villa y el terminal Matellini.

Los asistentes deberán considerar que los buses no ingresarán al perímetro de la base aérea. Las rutas especiales y los sistemas masivos dejarán a los pasajeros en paraderos autorizados, por lo que el último tramo deberá realizarse a pie, de acuerdo con las disposiciones de seguridad y control del tránsito.

Un autobús articulado circula junto a la estación de transporte Benavides en una vía exclusiva bajo un puente peatonal
Un autobús del sistema de transporte urbano transita por la estación Benavides en Lima, en el marco del plan de traslado para la misa papal en Santiago de Surco.

Los actos del 11 y 12 de noviembre modificarán los recorridos en el centro

El despliegue de transporte comenzará el miércoles 11 de noviembre, cuando las actividades del papa en el Centro Histórico de Lima generarán restricciones y desvíos en las avenidas Tacna y Abancay. El corredor Azul circulará por la avenida Alfonso Ugarte, mientras que el corredor Morado se dirigirá hacia Huánuco.

El Metropolitano atenderá en las estaciones Jirón de la Unión y Tacna, donde se colocarán buses adicionales sin pasajeros para recoger a quienes participen en las actividades previstas en la Plaza de Armas. Los corredores Azul y Morado también reforzarán su oferta en los alrededores del Centro Histórico.

Ese mismo día, una actividad programada en el Gran Teatro Nacional alterará la circulación en el entorno de la avenida Aviación, en San Borja. El transporte público convencional deberá utilizar vías alternativas, entre ellas las avenidas Canadá, Guardia Civil, San Borja Norte y La Cultura.

Un autobús de color rojo y blanco circula por una avenida urbana junto a otros vehículos, con un rótulo informativo en la parte inferior
Un autobús de transporte público circula por Lima, donde la ATU habilitará ocho recorridos especiales hacia las inmediaciones de la base aérea Las Palmas.

La estación La Cultura no atenderá entre las 17:00 y las 21:00

La ATU informó que el corredor Rojo circulará por la vía expresa Javier Prado debido a las restricciones en el entorno del Teatro Nacional. Además, la Línea 1 del Metro de Lima suspenderá temporalmente la atención en la estación La Cultura entre las 17:00 y las 21:00 del 11 de noviembre.

El jueves 12, los corredores Azul y Morado, junto con los servicios regulares A y C del Metropolitano, comenzarán a funcionar desde las 4:00. La ampliación responde a las actividades previstas en el Centro Histórico y busca permitir el traslado temprano de los asistentes.

Para la vigilia con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional, la ATU reforzará los corredores Azul y Morado, así como los servicios C y Expreso 1 del Metropolitano. La autoridad dispondrá cerca de 20 buses sin pasajeros en la estación Estadio Nacional para atender la salida del público.

La entidad también prevé unidades de transporte convencional en el Paseo de la República, la avenida Isabel La Católica y Bausate y Meza tras el cierre de la vigilia. La recomendación para los asistentes es planificar los viajes con anticipación, identificar los paraderos autorizados y considerar los cambios temporales en las rutas.

Un hombre señala una pantalla digital que muestra un mapa con rutas de transporte público junto a rótulos informativos de televisión
El presidente de la Autoridad de Transporte Urbano señala en una pantalla las rutas y conexiones del transporte público dispuestas para una misa en Lima.

Ocho rutas comenzarán a operar desde la noche del domingo 15

Los buses convencionales iniciarán el traslado de ida a las 21:00 del domingo 15 de noviembre y mantendrán el servicio hasta las 8:00 del lunes 16. Las unidades también quedarán disponibles para facilitar el retorno de los asistentes una vez que termine la celebración religiosa.

El ingreso del público a la Base Aérea Las Palmas está previsto desde las 22:00 del domingo. Por ese motivo, la ATU coordinará la continuidad de los servicios nocturnos para evitar que los pasajeros queden sin alternativas de movilidad durante la madrugada.

La Línea 1, el Metropolitano y los corredores Azul, Rojo y Morado extenderán sus operaciones mediante servicios nocturnos que enlazarán con la jornada regular del lunes. La entidad indicó que los sistemas mantendrán sus rutas y flotas habituales durante los horarios ordinarios de ambos días.

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