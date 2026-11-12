Papa León XIV llega a la Nunciatura Apostólica de Lima y saluda a los peruanos desde el balcón: “Aquí estoy en casa”

Papa León XIV salió por el balcón de la Nunciatura Apostólica para dar un último mensaje a los jóvenes y personas que se reunieron en los exteriores de la residencia papal | Latina TV

Guardar

La llegada del papa a la Nunciatura Apostólica en Lima estuvo marcada por una emotiva bienvenida de cientos de fieles que se congregaron en los exteriores para expresarle su cariño y acompañarlo en su regreso al Perú. Entre aplausos, ovaciones y muestras de entusiasmo, el sumo pontífice salió al balcón del recinto para dirigirse a los presentes, agradecer la acogida y compartir un mensaje centrado en la paz, la reconciliación y la unidad familiar.

“Gracias. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches, Lima”, fueron sus primeras palabras al aparecer ante los asistentes, quienes respondieron con una ovación. El saludo continuó con un mensaje especial para todo el país: “Buenas noches, Perú”, expresó, provocando nuevamente las muestras de alegría de las personas que habían llegado hasta la sede diplomática para verlo.

PUBLICIDAD

Papa pide no prolongar toda la noche la celebración en Lima: “Mañana no va a haber paz”. Captura: ATV.

Uno de los momentos más emotivos de su intervención ocurrió cuando manifestó su agradecimiento por la recepción que encontró en la capital peruana. El pontífice reconoció que las muestras de cariño lo habían conmovido y utilizó una expresión que despertó una respuesta inmediata entre los presentes: aseguró que había regresado a su casa.

“Pues no tengo palabras para agradecer esta acogida tan calurosa al haber vuelto hoy, a hoy a mi casa. Aquí estoy en casa”, manifestó desde el balcón de la Nunciatura Apostólica.

La frase fue recibida con una nueva ovación de los fieles, quienes acompañaron sus palabras con aplausos y expresiones de entusiasmo. Su mensaje reflejó la cercanía que quiso transmitir durante este primer encuentro con quienes lo esperaban en los exteriores del recinto.

PUBLICIDAD

El papa también destacó la alegría con la que había sido recibido y agradeció especialmente las oraciones que los peruanos le habían dedicado. En ese sentido, hizo referencia a la importancia de mantener la fe y la oración, particularmente durante los momentos difíciles. “Y qué hermoso encontrar a todos ustedes aquí con tanto entusiasmo, con tanta alegría y también con tanta oración. Agradezco muchísimo las oraciones de todos ustedes, especialmente en este periodo. Gracias”, señaló.

Papa pide no prolongar toda la noche la celebración en Lima: “Mañana no va a haber paz”. Captura: ATV.

Papa pide a los peruanos convertirse en constructores de paz y reconciliación

Durante su intervención, el sumo pontífice aprovechó la presencia de los fieles para transmitir uno de los mensajes centrales de su encuentro: la necesidad de trabajar por la paz en el mundo y promover la reconciliación entre las personas y las naciones.

PUBLICIDAD

Para introducir esta reflexión, llamó la atención sobre un elemento que se encontraba delante de la Nunciatura Apostólica: una paloma que identificó como símbolo de la paz. El gesto permitió establecer un diálogo con los asistentes, a quienes invitó a reconocer el significado de esta representación.

“Aquí delante de la nunciatura hay esta hermosa paloma, signo de la...”, comenzó a decir el pontífice, dejando que los presentes completaran la frase con una sola palabra: “Paz”. A partir de esa respuesta, continuó con una reflexión sobre el papel que cada persona puede desempeñar para construir una sociedad más unida. “Y queremos ser todos promotores y constructores de...”, preguntó nuevamente, mientras los fieles respondieron al unísono: “La paz”.

PUBLICIDAD

“Así es. Entonces, pido sus oraciones muy sinceramente por la paz en el mundo, por la paz en todos los países. Que sepamos ser constructores de unidad, promotores de reconciliación y que creamos profundamente en la paz”, expresó.

Papa pide no prolongar toda la noche la celebración en Lima: “Mañana no va a haber paz”. Captura: ATV.

La broma del papa sobre los vecinos que querían dormir provocó risas en Lima

El encuentro también tuvo un momento distendido cuando el pontífice anunció que todavía le habían pedido compartir unas palabras adicionales. Su comentario provocó risas entre los asistentes y dio paso a una broma relacionada con las personas que vivían cerca de la Nunciatura Apostólica.

“Ahora, me han pedido que diga todavía una palabra más”, comentó, mientras los presentes reaccionaron con risas. A continuación, explicó que algunos vecinos tenían sus ventanas orientadas hacia el lugar donde se desarrollaba la celebración y que probablemente necesitaban descansar.

PUBLICIDAD

“Es que algunos tienen sus ventanas por este lado y quieren, quieren dormir y quieren un poco de paz”, manifestó, provocando nuevas carcajadas entre los fieles.

El comentario fue acompañado por una advertencia en tono humorístico sobre la duración de la celebración. Aunque reconoció que los asistentes podían continuar compartiendo su alegría durante un tiempo más, también les recordó que al día siguiente las personas necesitarían descansar. “Entonces, por un tiempo todavía puede seguir la fiesta, pero no toda la noche, porque si no, mañana no va a haber paz”, expresó entre risas.

Papa pide no prolongar toda la noche la celebración en Lima: “Mañana no va a haber paz”. Captura: ATV.

Papa reza el Padre Nuestro y dedica una bendición especial a las familias peruanas

Antes de despedirse, el sumo pontífice anunció que impartiría una bendición para todos los asistentes y sus seres queridos. En su mensaje, puso especial atención en las familias y en la importancia de fortalecer los vínculos entre sus integrantes.

PUBLICIDAD

“Pues vamos a dar la bendición para ustedes, para todos sus seres queridos. Una oración especial para sus familias. Muy importante pensar en las familias y buscar también cómo ser promotores de unidad de nuestras familias”, manifestó.

De esta manera, el papa trasladó su llamado a la paz desde el ámbito internacional hasta el entorno más cercano de las personas. Su reflexión planteó que la unidad también debe comenzar en los hogares, donde la reconciliación y el entendimiento resultan fundamentales para mantener relaciones saludables.

Luego invitó a los presentes a participar en una oración compartida, siguiendo las palabras que Jesús enseñó a sus discípulos. “Entonces, vamos a rezar juntos como Jesús nos enseñó”, anunció antes de iniciar el Padre Nuestro.

PUBLICIDAD

Papa pide no prolongar toda la noche la celebración en Lima: “Mañana no va a haber paz”. Captura: ATV.

El pontífice comenzó la oración con la frase “Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo”. Los fieles acompañaron cada una de las palabras y continuaron con la plegaria.

“Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén”, rezaron junto al papa.

Tras finalizar el Padre Nuestro, el pontífice continuó con las fórmulas tradicionales de la bendición. “El Señor esté con ustedes”, expresó, a lo que los fieles respondieron: “Y con tu espíritu”. Posteriormente, pronunció otra de las invocaciones religiosas: “Bendito sea el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Nuestro auxilio es en el nombre del Señor”.

PUBLICIDAD

Los asistentes respondieron nuevamente: “Que hizo el cielo y la tierra”, siguiendo las palabras del sumo pontífice. El momento culminó con la bendición solemne dirigida a todos los presentes. “Y la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén”, manifestó.

Papa pide no prolongar toda la noche la celebración en Lima: “Mañana no va a haber paz”. Captura: ATV.

Papa se despide de los fieles entre ovaciones y agradece el recibimiento en Lima

Después de impartir la bendición, el pontífice volvió a dirigirse a los asistentes para expresar su agradecimiento por la bienvenida que había recibido en los exteriores de la Nunciatura Apostólica.

“Muchas gracias. Buenas noches”, fueron sus palabras finales antes de retirarse del balcón, mientras los fieles respondían con una última ovación.

Papa pide no prolongar toda la noche la celebración en Lima: “Mañana no va a haber paz”. Captura: ATV.