Perú

¿Ganaste La Tinka? Mira los números del sorteo del 11 de noviembre, la Boliyapa y el ‘Sí o Sí’

Conoce la combinación ganadora del último sorteo, qué bolilla salió en la Boliyapa y los detalles de los dos ganadores que se llevaron S/ 50 mil en el ‘Sí o Sí’

¡Pozo imparable! La Tinka acumula más de S/ 10.7 millones tras el sorteo del miércoles 11 de noviembre. América TV/ La Tinka.
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El fervor por convertirse en millonario volvió a encender las pantallas y los dispositivos de miles de hogares peruanos la noche de este miércoles 11 de noviembre. El tradicional sorteo de La Tinka, bajo la certificación de Intralot, congregó la expectativa general al poner en juego un robusto Pozo Millonario de S/ 10,508,757.

Aunque la ilusión de un nuevo magnate nacional se sintió a flor de piel durante la transmisión oficial, las seis bolillas principales volvieron a esquivar la jugada perfecta de los participantes. Sin embargo, la fortuna no se fue con las manos vacías: la modalidad del ‘Sí o Sí’ repartió importantes premios en efectivo en el país.

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Pasadas las 22:50 horas, bajo la atenta mirada de un notario público y la conducción en vivo a través de la señal de América Televisión, la urna principal comenzó a girar para extraer los números de la suerte. Una a una, las esferas determinaron el destino de la jornada. La combinación oficial de números ganadores quedó conformada por el 12, 24, 4, 53, 13 y 1.

¿Ganaste La Tinka? Mira los números del sorteo del 11 de noviembre, la Boliyapa y el ‘Sí o Sí’. Captura: La Tinka.
¿Ganaste La Tinka? Mira los números del sorteo del 11 de noviembre, la Boliyapa y el ‘Sí o Sí’. Captura: La Tinka.

Ganadores de la Boliyapa y el Sí o Sí del 11 de noviembre

Cuando la jugada principal deja con la miel en los labios a los apostadores, los ojos se posan sobre la ‘Boliyapa’ y el ‘Sí o Sí’. Para la modalidad de la Boliyapa, la esfera extraída fue el número 33. No obstante, el reporte final de Intralot detalló que en esta edición no hubo ganadores con 5 aciertos más la boliyapa, ni tampoco boletos registrados con 5 aciertos simples.

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Por su parte, la dinámica del ‘Sí o Sí’ requirió extraer las bolillas 43, 18 y 26 hasta dar con los boletos premiados, resultando ganadora la bolilla 26. En esta sección, dos afortunados tinkeros —uno mediante venta web y otro en la ciudad de Trujillo, La Libertad— lograron completar la combinación requerida y se embolsarán el premio de S/ 50,000 correspondiente a esta categoría.

¿Ganaste La Tinka? Mira los números del sorteo del 11 de noviembre, la Boliyapa y el ‘Sí o Sí’. Captura: La Tinka.
¿Ganaste La Tinka? Mira los números del sorteo del 11 de noviembre, la Boliyapa y el ‘Sí o Sí’. Captura: La Tinka.

El nuevo Pozo Millonario y cómo reclamar los premios

Debido a que el premio mayor se resistió a salir, el monto acumulado experimentó una notable subida. Intralot informó que para el siguiente sorteo, programado para el domingo 15 de noviembre, el Pozo Millonario de La Tinka ascenderá a la espectacular cifra de S/ 10,703,522.

Para aquellos ciudadanos que lograron raspar algún premio en este sorteo del miércoles, la empresa recordó la importancia de los plazos legales establecidos para el cobro de las ganancias.

Según las directrices institucionales vigentes, los ganadores disponen de un periodo máximo de 180 días calendario contados desde el día posterior a la realización de la jugada para hacer efectivo su dinero. Pasado este tiempo, los montos no reclamados son destinados a la Sociedad de Beneficencia, perdiendo todo derecho de cobro.

¿Ganaste La Tinka? Mira los números del sorteo del 11 de noviembre, la Boliyapa y el ‘Sí o Sí’. Captura: La Tinka.
¿Ganaste La Tinka? Mira los números del sorteo del 11 de noviembre, la Boliyapa y el ‘Sí o Sí’. Captura: La Tinka.

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