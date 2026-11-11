Día 1 de León XIV en Perú: llegada desde Argentina, ruta en papamóvil, reunión con Keiko Fujimori y otras actividades

Reporte periodístico sobre el ensayo de la comitiva de seguridad y la ruta prevista para el papamóvil en las calles de Lima. Las imágenes muestran la transmisión en directo desde el estudio y un despacho informativo en el Centro de Lima, además de tomas vehiculares nocturnas del trayecto escoltado por motocicletas policiales en dirección hacia el Palacio de Gobierno.

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El Papa León XIV llegará este miércoles 11 de noviembre a Lima para iniciar una visita apostólica de seis días en Perú. El avión papal partirá a las 14:00 desde Buenos Aires y tiene previsto aterrizar a las 17:30 en el Grupo Aéreo N.° 8, en el Callao. Desde ese punto comenzará una agenda que incluirá actos protocolares en Palacio de Gobierno y un encuentro con autoridades en el Gran Teatro Nacional.

La llegada marcará el regreso de Robert Francis Prevost al país donde desarrolló parte de su misión pastoral antes de asumir responsabilidades en la Santa Sede. El pontífice nació en Chicago, Estados Unidos, en 1955, ingresó en la Orden de San Agustín en 1977 y recibió la ordenación sacerdotal en Roma en 1982. Entre 1985 y 1998 tuvo actividades de formación y trabajo religioso en territorio peruano, con especial presencia en el norte.

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La visita se extenderá hasta el 16 de noviembre e incluirá actividades en Lima, Callao, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa. Para su primera noche en la capital, el papa se alojará en la Nunciatura Apostólica, ubicada en Jesús María. Las autoridades prevén cierres, desvíos y restricciones temporales en sectores cercanos a los lugares de paso de la comitiva.

Un reporte periodístico de televisión detalla la ruta prevista para el recorrido del papamóvil en Lima, así como los preparativos de seguridad y logística en la Plaza de Armas. Desde el estudio se muestra en un mapa el trayecto desde la avenida Brasil hasta el centro histórico, mientras corresponsales informan desde las calles sobre la instalación de vallas de seguridad y pantallas ante las actividades protocolares del pontífice en la capital peruana.

El avión papal aterrizará a las 17:30 en el Callao

El primer punto de la jornada será el Grupo Aéreo N.° 8, situado en el Callao, donde se realizará la recepción oficial. Tras descender del avión, León XIV se trasladará hacia el centro de Lima en un vehículo cerrado, aunque con las ventanas abiertas para facilitar el saludo a las personas que se concentren en las avenidas incluidas en el recorrido.

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Una escolta policial en motocicleta recorre la vía designada para el traslado de León XIV hacia el Centro Histórico de Lima.

La organización estableció que el pontífice utilizará el papamóvil desde la basílica María Auxiliadora, ubicada en la avenida Brasil, en Breña. Ese cambio de vehículo permitirá un contacto más directo con los fieles que se ubiquen en los tramos habilitados, siempre bajo las medidas de seguridad dispuestas para la visita.

Una delegación oficial y eclesiástica recibe al pontífice sobre una alfombra roja en la base del Grupo Aéreo Número 8 en el Callao, tras descender de su vuelo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos son los horarios confirmados para el miércoles 11 de noviembre:

14:00: salida del papa desde Buenos Aires, Argentina.

17:30: llegada al Grupo Aéreo N.° 8, en el Callao.

18:15: ceremonia oficial de bienvenida en el Palacio de Gobierno.

18:45: visita protocolar y reunión con la presidente Keiko Fujimori .

19:45: encuentro con autoridades del Estado, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional, en San Borja.

Un mapa en un estudio de televisión detalla la ruta del papamóvil por las avenidas de Lima ante la llegada del papa León XIV a Perú para su visita apostólica.

La ruta hacia Palacio de Gobierno incluirá Faucett, La Marina y Brasil

El trayecto inicial desde el Callao hacia Lima tendrá como principales puntos de paso la avenida Elmer Faucett, la avenida La Marina y la avenida Brasil. En ese tramo, León XIV viajará en un vehículo cerrado antes de llegar a la basílica María Auxiliadora, donde abordará el papamóvil para continuar hacia el Centro Histórico.

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Un noticiero presenta el mapa con el recorrido previsto para el papamóvil durante la visita oficial del papa León XIV en las calles de Lima.

Desde Breña, el recorrido público previsto para el papamóvil contempla la avenida Bolivia, la avenida Garcilaso de la Vega, la avenida Nicolás de Piérola y el jirón Conde de Superunda. La caravana llegará por esa última vía a las inmediaciones de la Plaza de Armas y del Palacio de Gobierno, escenario de los dos primeros actos oficiales del pontífice en Perú.

Una caravana oficial con el papamóvil transita por el Centro Histórico de Lima hacia el Palacio de Gobierno frente a los ciudadanos apostados tras las vallas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El operativo de traslado incluye motocicletas de la Policía de Tránsito, vehículos oficiales, patrulleros, unidades médicas y ambulancias. Durante uno de los ensayos previos, la caravana demoró cerca de 50 minutos entre el Grupo Aéreo N.° 8 y el jirón Conde de Superunda. La circulación habitual de autos particulares, autobuses y motocicletas incidió en el tiempo del desplazamiento.

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La Plaza Mayor de Lima luce iluminada durante una cobertura televisiva previa a las actividades oficiales del pontífice en la capital peruana.

El primer día cerrará con un encuentro en el Gran Teatro Nacional

A las 18:15, el papa participará de la ceremonia de bienvenida en el Palacio de Gobierno. Media hora después, mantendrá una reunión protocolar con la presidente Keiko Fujimori. La actividad formará parte de la agenda institucional que abre la estadía de León XIV en el país.

La Plaza Mayor de Lima luce iluminada y vallada durante la espera previa a la visita del papa León XIV al Palacio de Gobierno.

Luego de su paso por la sede del Ejecutivo, el pontífice se dirigirá al Gran Teatro Nacional, en el distrito de San Borja. Allí encabezará, desde las 19:45, un encuentro con autoridades del Estado, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático acreditado en Perú. Será su primera intervención pública ante esos sectores tras su arribo a Lima.

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Las autoridades no difundieron el recorrido que seguirá la comitiva entre Palacio de Gobierno, San Borja y la Nunciatura Apostólica, donde el pontífice pasará la noche. Por razones operativas, las restricciones de tránsito podrían ampliarse o modificarse durante la tarde, en especial en el Centro Histórico, los accesos a la sede presidencial y los alrededores del teatro.

Vallas de seguridad y pantallas delimitan la Plaza de Armas de Lima frente a la Catedral ante la próxima llegada del pontífice.

La Plaza de Armas quedará preparada para la jornada del 12 de noviembre

El jueves 12 de noviembre, el Papa tendrá actividades en el Palacio Arzobispal y la Basílica Catedral de Lima. La agenda también contempla un encuentro en la Plaza de Armas dedicado a los desafíos y las expectativas de la población peruana, con participación de representantes de diversos sectores sociales.

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El papamóvil avanza por la avenida Brasil en Lima en medio de una comitiva de seguridad y de ciudadanos que portan banderas del Vaticano a ambos lados de la vía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los alrededores de la plaza se instalaron pantallas y elementos de bienvenida para la actividad del día siguiente. El dispositivo de seguridad mantendrá presencia policial y controles de acceso, debido a la previsión de una asistencia masiva. Las personas que acudan a las zonas públicas deberán prever demoras por los cortes viales y por la concentración de asistentes.

La Plaza Mayor de Lima luce iluminada durante una transmisión televisiva que anuncia la cuenta regresiva para la llegada del papa Francisco a Perú.

La visita de León XIV continuará el viernes 13 de noviembre en Chiclayo y Pimentel. El itinerario también contempla actividades en Santa Cruz de Succhabamba, Zaña, Cusco y Pucallpa antes de su retorno a Lima. El lunes 16, el programa prevé una misa en la Base Aérea Las Palmas y la despedida oficial en el Callao antes de su partida hacia Roma.

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