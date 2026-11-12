Precio del GNV, GLP, diésel y gasolina en Perú para hoy, jueves 12 de noviembre de 2026

Un conductor consulta su teléfono junto a su automóvil frente a los surtidores de una estación de servicio supervisada por Osinergmin en Lima Norte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los conductores que planean abastecer sus vehículos este jueves 12 de noviembre pueden consultar los valores informados por las estaciones de servicio de Lima y otras regiones mediante Facilito, la plataforma del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin). El sistema permite buscar por región, provincia y distrito, comparar montos y ubicar los establecimientos cercanos.

La consulta resulta útil ante las diferencias que existen entre grifos de una misma zona. Los valores declarados para el gasohol regular, el gasohol premium y el diésel B5 S-50 UV pueden variar varios soles por galón, incluso entre establecimientos separados por pocas cuadras. El monto final también depende de la disponibilidad del producto al momento de llegar.

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Los precios publicados en Facilito tienen carácter referencial y pueden modificarse durante la jornada. Antes de pagar, el conductor debe revisar la hora de actualización de la información y comprobar que el importe mostrado en el surtidor coincida con el valor declarado por el establecimiento.

Cuatro surtidores representan la variación de tarifas de gasohol, diésel y gas en Perú según datos del aplicativo Facilito de Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comas y Lurigancho registraron referencias bajas de gasohol regular

El gasohol regular mostró precios por debajo de S/ 20 por galón en distintos sectores de Lima. Entre las referencias recogidas para esta jornada, los montos más bajos aparecen en Comas, Lurigancho, Breña y San Juan de Lurigancho, aunque cada distrito presenta una diferencia interna entre el mínimo y el máximo declarado.

Los principales rangos informados para este combustible son los siguientes:

San Juan de Lurigancho : desde S/ 19,39 hasta S/ 23,99 por galón.

Lurigancho : desde S/ 18,79 hasta S/ 22,76 por galón.

Ancón : desde S/ 20,00 hasta S/ 22,99 por galón.

Breña : desde S/ 19,15 hasta S/ 21,99 por galón.

Comas: desde S/ 18,56 hasta S/ 23,49 por galón.

La diferencia entre el menor precio consignado en Comas y el máximo registrado en San Juan de Lurigancho alcanza S/ 5,43 por galón. Para un vehículo que carga 12 galones, esa brecha puede representar hasta S/ 65,16. Por ese motivo, la comparación entre grifos cercanos puede reducir el gasto destinado a los traslados cotidianos, el servicio de taxi, el reparto de pedidos y los viajes frecuentes.

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Un usuario abastece combustible junto a un teléfono con la aplicación Facilito de Osinergmin, monedas y una calculadora en una estación de servicio en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ate, Chorrillos y La Molina exhibieron rangos altos de gasohol premium

El gasohol premium presentó una dispersión mayor en los valores declarados por estaciones de Lima. La consulta general ubicó este producto en una franja que parte de S/ 20,39 por galón, aunque algunos grifos de determinados distritos informaron montos de hasta S/ 27,99.

Estos son algunos de los rangos identificados por distrito:

Villa El Salvador : desde S/ 20,79 hasta S/ 24,25 por galón.

Ate : desde S/ 20,39 hasta S/ 26,99 por galón.

Chorrillos : desde S/ 21,48 hasta S/ 26,99 por galón.

El Agustino : desde S/ 21,49 hasta S/ 26,99 por galón.

Jesús María : desde S/ 20,79 hasta S/ 24,99 por galón.

La Molina: desde S/ 21,99 hasta S/ 27,99 por galón.

La distancia entre el valor mínimo de Ate y el máximo de La Molina llega a S/ 7,60 por galón. Una carga de 12 galones puede implicar una diferencia de S/ 91,20. De todos modos, los propietarios deben utilizar el combustible indicado por el fabricante del vehículo, ya que optar por regular o premium depende de las especificaciones del motor y no solo del precio.

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Un teléfono montado en el tablero de un vehículo traza una ruta con puntos de abastecimiento en Perú mientras transita hacia una estación de servicio en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diésel B5 S-50 UV superó los S/ 30 por galón en Ancón

El diésel B5 S-50 UV mantiene un peso relevante en los costos operativos de taxis, camionetas, vehículos de reparto y unidades de carga. Las referencias generales parten de S/ 23,09 por galón, pero la búsqueda por distrito mostró precios superiores a S/ 30 en algunos puntos de Lima.

Los rangos declarados para este combustible incluyen los siguientes valores:

Ancón : desde S/ 24,19 hasta S/ 30,36 por galón.

Cieneguilla : desde S/ 23,90 hasta S/ 26,50 por galón.

Independencia : desde S/ 24,30 hasta S/ 27,99 por galón.

San Juan de Lurigancho : desde S/ 23,89 hasta S/ 27,99 por galón.

San Miguel: desde S/ 25,69 hasta S/ 28,09 por galón.

Entre el menor valor registrado en San Juan de Lurigancho y el máximo de Ancón hay una diferencia de S/ 6,47 por galón. Una unidad que abastece 15 galones podría pagar S/ 97,05 más según el grifo elegido. El eventual ahorro debe evaluarse frente a la distancia que exige trasladarse hacia otra estación, el tiempo de viaje y el combustible que se utilizará en ese recorrido.

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Un teléfono móvil con el mapa de Osinergmin y diversos elementos de viaje ilustran la planificación del abastecimiento de combustible en rutas de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El GNV y el GLP deben compararse con unidades de medida distintas

El Gas Natural Vehicular (GNV) se comercializa por metro cúbico, mientras que el Gas Licuado de Petróleo (GLP) vehicular se vende por galón. Esa diferencia impide contrastar de forma directa sus precios con los del diésel o los gasoholes, que se expresan por galón.

Facilito permite filtrar los establecimientos que cuentan con cada producto y revisar la información de abastecimiento en la zona de interés. Esta opción resulta relevante para los conductores de vehículos convertidos a GNV o GLP, porque no todos los grifos comercializan ambos combustibles ni disponen de existencias de forma permanente.

El precio final que encuentra el consumidor responde a diversos factores: costos de transporte, abastecimiento de cada zona, demanda local, competencia entre estaciones y gastos operativos del establecimiento. Estas variables explican parte de las diferencias que se observan entre distritos e incluso entre grifos ubicados en un mismo sector.

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Una persona compara los precios de combustibles en los distritos de Lima con un mapa físico y una aplicación digital inspirada en la plataforma Facilito de Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo ahorrar gasolina y reducir el gasto de combustible del vehículo

La revisión de precios antes de salir puede ordenar el presupuesto mensual destinado al vehículo. Facilito permite ubicar grifos cercanos y confirmar si disponen del combustible requerido, una consulta que puede evitar desplazamientos innecesarios, sobre todo antes de viajes interprovinciales o recorridos de trabajo.

Entre las medidas que pueden ayudar a reducir el consumo figuran las siguientes:

Comparar el precio por galón o metro cúbico entre estaciones cercanas.

Confirmar las existencias antes de dirigirse al establecimiento.

Revisar la hora de actualización del valor declarado.

Mantener la presión adecuada de los neumáticos.

Verificar el estado de filtros, inyectores y otros componentes del motor.

Evitar llevar objetos pesados que no sean necesarios.

Planificar las rutas para reducir trayectos, desvíos y tiempo en el tráfico.

Una vista aérea de Lima ilustra el cálculo de trayectos hacia distintas estaciones de servicio mediante una aplicación móvil de monitoreo de combustible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La conducción también influye en el rendimiento. Las aceleraciones bruscas, las frenadas repetidas y mantener el motor encendido durante periodos prolongados sin avanzar elevan el consumo. Antes de abastecer, la verificación del precio, la disponibilidad y las condiciones del vehículo puede ayudar a calcular con mayor precisión el gasto de cada recorrido.

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