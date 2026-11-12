Christian Domínguez dejó los anabólicos para tener una hija con Karla Tarazona: su médico explica cuánto tardaría en recuperar su fertilidad

El cumbiambero dejó de utilizar sustancias para aumentar su musculatura desde enero, luego de decidir que quiere convertirse nuevamente en padre. Según su entrenador, sus resultados todavía no son aptos para buscar un embarazo. ATV/ Magaly TV La Firme.

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El deseo de volver a convertirse en padre habría llevado a Christian Domínguez a cambiar radicalmente sus hábitos y dejar atrás las sustancias que durante años utilizó para desarrollar su musculatura. El cantante de cumbia busca recuperar su fertilidad masculina con la intención de tener una hija con Karla Tarazona, pero el camino no sería inmediato.

Un reportaje de ‘Magaly TV, la firme’ reveló que el artista atraviesa un proceso de desintoxicación después de utilizar testosterona y anabólicos durante aproximadamente seis años, por lo que ahora sigue un tratamiento médico para mejorar la calidad de sus espermatozoides.

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La transformación física del cumbiambero llamó la atención en los últimos meses. Su apariencia actual es distinta a la que mostraba cuando lucía brazos más voluminosos y una musculatura pronunciada. Aunque el cambio podría parecer una simple modificación de su rutina de entrenamiento, detrás existiría una decisión relacionada con sus planes familiares: dejar de consumir sustancias que pueden interferir con la producción natural de espermatozoides.

Christian Domínguez busca recuperar su fertilidad tras años de usar anabólicos: quiere tener una hija con Karla Tarazona. Captura: Magaly TV La Firme.

La información fue presentada en el espacio conducido por Magaly Medina, que recogió las declaraciones de su preparador físico, conocido como ‘La Mackyna’. El entrenador explicó que el cantante lleva varios meses alejado de los productos que utilizaba para aumentar su masa muscular y que esta decisión responde a su intención de tener una niña con su pareja.

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“Ya tiene buen tiempo ya limpiándose, desintoxicándose todo el cuerpo. No consume ni suplementos, no consume fármacos, no consume nada porque quiere tener su hijita con Karla”, explicó el preparador físico durante el informe televisivo.

Christian Domínguez busca recuperar su fertilidad tras años de usar anabólicos: quiere tener una hija con Karla Tarazona. Captura: Magaly TV La Firme.

Christian Domínguez utilizó testosterona y Winstrol durante seis años

Uno de los aspectos que más llamó la atención del reportaje fue la confesión de ‘La Mackyna’ sobre las sustancias que utilizaban durante sus entrenamientos. El preparador físico reconoció que, desde que comenzó a trabajar con el cantante, ambos recurrieron a productos destinados a aumentar la musculatura.

“Yo, desde que empecé con Christian hace seis años, siempre hemos usado testosterona y Winstrol”, manifestó. En el caso de Domínguez, la decisión de abandonar estos productos estaría relacionada con las consecuencias que pueden tener sobre el funcionamiento hormonal y reproductivo masculino. Por ello, el cantante habría iniciado un periodo de recuperación que requiere paciencia y seguimiento especializado.

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Christian Domínguez busca recuperar su fertilidad tras años de usar anabólicos: quiere tener una hija con Karla Tarazona. Captura: Magaly TV La Firme.

El propio artista confirmó que comenzó este proceso en enero, cuando decidió priorizar su deseo de convertirse nuevamente en padre. La determinación implica dejar de lado las sustancias que utilizaba para conseguir una mayor definición y volumen muscular, mientras espera que su organismo recupere su capacidad reproductiva.

La intención de tener una hija con Karla Tarazona se convirtió así en una motivación para modificar su estilo de vida. Sin embargo, el resultado todavía no está garantizado y dependerá de cómo responda su organismo al tratamiento.

Christian Domínguez busca recuperar su fertilidad tras años de usar anabólicos: quiere tener una hija con Karla Tarazona. Captura: Magaly TV La Firme.

Christian Domínguez busca mejorar la calidad de sus espermatozoides, pero todavía debe esperar

El proceso que atraviesa el cantante no consiste solamente en dejar de consumir testosterona y anabólicos. Según lo explicado en el reportaje, también necesita recuperar progresivamente la producción natural de espermatozoides y someterse a evaluaciones para determinar si se encuentra en condiciones de buscar un embarazo.

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El entrenador señaló que Domínguez recibe atención del doctor Luis Noriega, quien lo acompaña durante esta etapa. No obstante, los resultados obtenidos hasta el momento todavía no permitirían que la pareja avance con su objetivo de tener otro hijo.

“Todavía tiene que esperar porque están saliendo todavía no aptos como para que ellos puedan tener la bebé”, explicó ‘La Mackyna’.

Christian Domínguez busca recuperar su fertilidad tras años de usar anabólicos: quiere tener una hija con Karla Tarazona. Captura: Magaly TV La Firme.

Durante el informe también se explicó por qué el uso de testosterona y otros anabólicos puede afectar la capacidad reproductiva masculina. El especialista Luis Noriega advirtió que estas sustancias pueden interferir con la producción hormonal natural del organismo y reducir considerablemente la producción de espermatozoides.

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“Lo primero que una persona que usa testosterona, que usa anabólicos en general para tu belleza corporal física masculina, lo que va a hacer es que tu parte fertilizada la va a tirar al piso. Definitivamente no vas a tener una buena capacidad”, señaló el médico.

El especialista mencionó incluso la posibilidad de que se presente azoospermia, una condición caracterizada por la ausencia de espermatozoides en el semen. Esta situación puede aparecer en algunos hombres que utilizan testosterona o determinados esteroides anabólicos, aunque las consecuencias y posibilidades de recuperación dependen de cada caso.

Christian Domínguez busca recuperar su fertilidad tras años de usar anabólicos: quiere tener una hija con Karla Tarazona. Captura: Magaly TV La Firme.

¿Cuánto tiempo necesita Christian Domínguez para recuperar su fertilidad?

Uno de los puntos que genera mayor expectativa en el caso del cantante es el tiempo que deberá esperar para conocer si su capacidad reproductiva puede recuperarse. De acuerdo con el especialista Luis Noriega, el organismo necesita un periodo variable para restablecer su funcionamiento después de haber recibido testosterona y otras sustancias anabólicas.

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“Hay que darle el tiempo, por lo menos seis meses, nueve meses, un año y medio, para que regrese la fertilidad en aquellas personas”, precisó.

Christian Domínguez busca recuperar su fertilidad tras años de usar anabólicos: quiere tener una hija con Karla Tarazona. Captura: Magaly TV La Firme.

La recuperación depende de distintos factores, entre ellos el tiempo durante el cual se utilizaron las sustancias, las dosis, la respuesta individual del organismo y el estado de salud reproductiva previo. Por eso, el seguimiento médico resulta fundamental para evaluar los avances y determinar los siguientes pasos.

En términos generales, el uso de testosterona externa puede suprimir la producción hormonal que interviene en la espermatogénesis. Al suspenderla, algunos hombres recuperan progresivamente la producción de espermatozoides, aunque el tiempo y el grado de recuperación varían. No todos los casos evolucionan de la misma manera.

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En el caso del cumbiambero, la información difundida señala que todavía debe esperar y continuar con las evaluaciones correspondientes. Por ahora, el objetivo de tener una hija con Karla Tarazona permanece como un proyecto familiar que dependerá de los resultados del tratamiento.

Christian Domínguez busca recuperar su fertilidad tras años de usar anabólicos: quiere tener una hija con Karla Tarazona. Captura: Magaly TV La Firme.

Karla Tarazona mantiene el deseo de tener una hija con Christian Domínguez

El deseo de agrandar la familia no es nuevo para la pareja. Meses atrás, Christian Domínguez ya había hablado sobre la posibilidad de convertirse nuevamente en padre y había dejado abierta la opción de que el embarazo pudiera concretarse durante el próximo año.

Cuando le preguntaron si esperaba tener otro hijo en ese periodo, el cantante respondió: “Lo más probable es que, si Dios quiere, pueda ser el próximo año”.

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En aquella oportunidad, también confirmó que el deseo de ambos era tener una niña. La posibilidad de sumar una hija a su familia se convirtió en un tema que la pareja había mencionado públicamente, aunque todavía no existía una confirmación sobre cuándo podrían concretar ese proyecto.

Karla Tarazona, por su parte, también se había referido a la posibilidad de volver a ser madre. La conductora reconoció que compartir ese anhelo con su pareja no significaba que estuviera dispuesta a vivir pendiente de cuándo podría hacerse realidad.

“Tener un hijo es una gran responsabilidad. Yo puedo tener muchos sueños y anhelos, pero si no se dan, tampoco me roban el sueño”, comentó recientemente.

Christian Domínguez busca recuperar su fertilidad tras años de usar anabólicos: quiere tener una hija con Karla Tarazona. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina comenta el cambio físico de Christian Domínguez tras dejar los anabólicos

El reportaje también generó comentarios de Magaly Medina, quien se refirió a la transformación física que ha experimentado el cantante y a las declaraciones de su entrenador sobre el uso de testosterona y anabólicos.

La conductora relacionó la musculatura que Domínguez mostraba anteriormente con el consumo de estas sustancias y cuestionó que ese aspecto físico pudiera atribuirse únicamente a una alimentación rica en proteínas y al ejercicio.

“Esa era la razón entonces por la que estaba así, ya todo es diferente a como lucía antes, ya que a mí me parecía un poco también desagradable, tremendas musculaturas, pero no es una cosa que solamente le deban a la proteína, a comer mucho pavo, mucho pollo, mucha carne. No, no, no, se la deben, parece, como dice ‘La Mackyna’, pues a la testosterona y al uso de fármacos llamados conocidos como anabólicos”, concluyó Magaly.

Magaly Medina reacciona a la llegada del papa León XIV y recuerda que es chiclayano por adopción. Captura: Magaly TV La Firme.