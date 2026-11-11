“Vengo con una emoción muy grande por querer ver a mi Papa”: Martita, la mujer de 70 años que pasó la noche en la Plaza Mayor para esperar a León XIV

Martita, de 70 años, aguarda la llegada del papa León XIV en la Plaza Mayor tras pasar la noche en el lugar.

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Con una muleta, una pierna ortopédica, agua, galletas y un gorro para enfrentar las horas de espera, Martita Polo se convirtió en la primera persona en ingresar a la Plaza Mayor de Lima para esperar al Papa León XIV. Tiene 70 años, vive en San Juan de Lurigancho y decidió pasar la noche cerca de Palacio de Gobierno con un solo deseo: verlo de cerca y recibir su bendición.

Su equipaje cabe en pocas pertenencias. Lleva su documento nacional de identidad, el carné del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), un celular y alimentos para resistir hasta que el Pontífice llegue al centro histórico. Con el teléfono espera pedir ayuda a alguna persona para guardar un recuerdo que imagina desde hace días.

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“Yo vengo con una emoción muy grande por querer ver a mi papa”, contó Martita desde la plaza. La mujer sostuvo que su decisión no responde a una curiosidad pasajera. Dijo que llegó hasta allí por la fe que conserva desde hace años y por el pedido que quiere hacer cuando León XIV pase frente a los fieles.

La Plaza Mayor de Lima permanece cercada con pantallas y estructuras temporales ante la próxima visita oficial del papa León XIV.

Martita espera una bendición para ella, su familia y el Perú

“Yo tengo mucha fe en él, mucha fe para que nos dé, derrame sus bendiciones sobre nuestro Perú, nuestro Lima”, afirmó Martita Polo, mientras permanecía en la zona preparada para la visita papal. Su espera comenzó antes de que se habilitara el acceso general al centro histórico y continuará hasta que pueda ver el recorrido del Pontífice.

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El reportero Alex Juárez entrevista en la Plaza Mayor de Lima a Martita Polo, la primera ciudadana en ingresar al lugar para esperar la visita del papa León XIV.

La vecina de San Juan de Lurigancho explicó que desea una bendición para ella y para su familia. También quiere que el mensaje de León XIV alcance a quienes atraviesan dificultades en el país. Para Martita, la posibilidad de ver al Papa no depende de la cercanía que consiga ni de una fotografía: dijo que le basta con estar presente cuando pase por la plaza.

“Es para mí un honor tenerlo frente a mí, que es para mí un orgullo, algo hermoso que nunca lo voy a olvidar”, señaló. Sus palabras quedaron atravesadas por una espera que afronta pese a las dificultades para caminar y a las restricciones previstas alrededor de la Plaza Mayor durante las actividades oficiales.

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El reportero Alex Juárez entrevista en la Plaza Mayor de Lima a Martita, una vecina de San Juan de Lurigancho que aguarda la llegada del papa León XIV.

La fe que la llevó a dormir en la Plaza Mayor de Lima

Martita comparó esta vigilia con las jornadas que antes dedicó a las procesiones del Señor de los Milagros. Recordó que, en esas ocasiones, también permaneció durante varias horas en las calles para acompañar el paso de la imagen y expresar su devoción.

Una mujer declara ante micrófonos de prensa en la Plaza Mayor de Lima durante la espera por la llegada del papa León XIV.

“Así como he podido quedarme para el Señor de los Milagros, igualito al Papa”, expresó. La frase resume el motivo por el cual resolvió pasar la noche fuera de casa, con la muleta a un lado y sus pertenencias cerca, mientras la ciudad se preparaba para una jornada con cortes, controles y accesos delimitados.

La presencia de la mujer abrió una imagen distinta en una plaza marcada por estructuras, vallas y dispositivos de seguridad. Mientras avanzaban los preparativos para el arribo de León XIV, Martita aguardaba sentada, atenta a los movimientos en los alrededores y a cualquier novedad sobre el horario en que podrá ver al Pontífice.

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Una vecina de San Juan de Lurigancho brinda declaraciones en la Plaza Mayor de Lima durante los preparativos para la llegada del papa León XIV.

El Papa llegará a Lima y recorrerá el centro histórico

El papa León XIV tiene previsto llegar a Lima el 11 de noviembre a las 17:30, procedente de Argentina. Su arribo al Grupo Aéreo N.° 8, en el Callao, dará paso al traslado hacia el centro de la capital, donde cumplirá una agenda de dos días con actividades oficiales y encuentros religiosos.

El Pontífice se trasladará primero en un vehículo cerrado y cambiará al papamóvil en la Basílica de María Auxiliadora, ubicada en la avenida Brasil. Desde ese punto, saludará a los fieles durante un recorrido que contempla las avenidas Brasil y Bolivia, la avenida Garcilaso de la Vega y la intersección con Nicolás de Piérola antes de ingresar al perímetro de la Plaza Mayor.

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A las 18:00 está programada una ceremonia de recepción en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno, con la presencia de autoridades políticas, representantes de la Iglesia católica e invitados. Para Martita, ese momento tendrá una dimensión distinta a la del acto oficial: será la ocasión de comprobar que el esfuerzo de permanecer toda la noche valió la pena.

Una mujer declara a un reportero en la Plaza Mayor de Lima durante los preparativos y la espera previa a la visita del papa a la capital peruana.

Mil sillas, accesos peatonales y una plaza bajo vigilancia

La Municipalidad Metropolitana de Lima instaló 1.000 sillas en uno de los sectores de la Plaza Mayor, próximo al Patio de Honor. Desde allí, quienes ocupen esos lugares podrán observar la llegada de León XIV y parte de la ceremonia organizada en el centro histórico.

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El ingreso al área permanecerá restringido desde las 22:00 de la noche previa a la visita. Para las actividades del 11 de noviembre, el acceso peatonal se habilitará desde las 12:00 por los jirones Conde de Superunda, Callao y De la Unión. La prensa contará con entradas por los jirones Ucayali y Carabaya.

En la plaza se instaló un estrado con un toldo negro y amarillo, colores asociados al Vaticano, además de equipos de sonido y dos pantallas LED. Una se ubicó frente a la Basílica Catedral de Lima y otra quedó orientada hacia la plaza y el Patio de Honor. Martita espera que alguna de esas pantallas le permita seguir el momento, aunque su anhelo sigue puesto en verlo pasar frente a ella.

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Una vecina de San Juan de Lurigancho brinda declaraciones en la Plaza Mayor de Lima durante los preparativos para la llegada del papa León XIV.

El segundo día incluirá un acto abierto al público

La agenda del 12 de noviembre comenzará después de que el Papa pase la noche en la Nunciatura Apostólica, ubicada en la avenida Salaverry, en Jesús María. Desde allí se dirigirá al Centro Cívico en un vehículo cerrado y abordará el papamóvil en la avenida Garcilaso de la Vega.

El trayecto continuará por Garcilaso de la Vega, la avenida Tacna y el jirón Conde de Superunda hasta la Plaza de Armas. En ese punto se realizará una actividad abierta al público desde las 9:30, además de las visitas previstas al Palacio Arzobispal y a la Basílica Catedral de Lima.

El papa León XIV visita el Centro Histórico de Lima en el marco de las actividades y operativos de seguridad programados en la capital peruana. (Crédito: Fotocomposición: Infobae Perú/Agencia Andina) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Martita, esas rutas, horarios y controles son parte de una espera que comenzó con una decisión personal. “Yo tengo mucha fe en él”, repitió. A pocos metros de las vallas y de los preparativos para la visita, la mujer de 70 años sostuvo su lugar en la Plaza Mayor con la esperanza de recibir una bendición para ella, su familia y el Perú.

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