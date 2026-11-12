León XIV recuerda sus años en Perú y comparte una reflexión a las autoridades peruanas: “Desear que todos puedan vivir dignamente”

Papa León XIV salió por el balcón de la Nunciatura Apostólica para dar un último mensaje a los jóvenes y personas que se reunieron en los exteriores de la residencia papal | Latina TV

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El papa León XIV expresó su emoción por regresar al Perú con dos mensajes publicados en sus redes sociales, poco después de su llegada al país. El sumo pontífice recordó los años que compartió con la población peruana, las experiencias que marcaron su vida y el cariño de las personas que le abrieron las puertas de sus hogares. En sus palabras, dejó en evidencia que su vínculo con esta tierra va más allá de una visita pastoral y que el tiempo que vivió aquí ocupa un lugar especial en su historia personal.

Papa León XIV dedica emotivo mensaje al Perú tras su llegada: “Regreso también a mi patria”. Captura: ATV.

“Me alegra profundamente volver al #Perú. Este regreso tiene para mí un significado muy especial”, escribió en su primera publicación en la cuenta oficial @Pontifex_es. El mensaje estuvo acompañado de una reflexión sobre los recuerdos que conserva de su paso por el país, donde aseguró que pudo compartir la vida cotidiana de sus habitantes, conocer sus preocupaciones y aprender de su fe.

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Papa León XIV dedica emotivo mensaje al Perú tras su llegada: “Regreso también a mi patria”. Captura: ATV.

Papa León XIV recuerda los años que vivió en Perú y el cariño de sus habitantes

En su publicación, el pontífice explicó que su regreso tiene un significado particular por las experiencias que acumuló durante su permanencia en el país. Recordó que tuvo la oportunidad de conocer de cerca a la población, escuchar sus inquietudes y compartir distintas vivencias que contribuyeron a fortalecer su relación con esta tierra.

“Durante años compartí la vida de su gente, escuché sus preocupaciones, aprendí de su fe”, señaló en el mensaje difundido a través de sus redes sociales. “Muchos me abrieron las puertas de sus casas y me hicieron sentir uno de los suyos”, escribió.

Papa León XIV dedica emotivo mensaje al Perú tras su llegada: “Regreso también a mi patria”. Captura: ATV.

El mensaje también incluyó una reflexión sobre cómo el tiempo vivido en el Perú dejó una huella en su propia identidad. Para el pontífice, los años compartidos con la población no representan solamente una etapa de su trayectoria religiosa, sino una parte de su historia que permanece vinculada a la de quienes conoció. “Hoy comprendo cuánto de esta tierra permanece conmigo y cuánto de mi propia historia les pertenece también a ustedes”, agregó.

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Papa León XIV dedica emotivo mensaje al Perú tras su llegada: “Regreso también a mi patria”. Captura: ATV.

León XIV comparte una reflexión sobre el significado de amar a un pueblo

Junto con su mensaje de carácter personal, el papa León XIV difundió otra publicación en la que desarrolló una reflexión sobre el significado de amar a una comunidad y el compromiso que implica trabajar por su bienestar. En esta segunda intervención, el pontífice amplió el sentido de su regreso al Perú y dirigió una consideración especial a quienes tienen responsabilidades públicas.

“Amar a un pueblo es desear que todos puedan vivir dignamente en él, interesarse por él y estar dispuesto a ofrecer algo de uno mismo por su bien”, escribió.

Papa León XIV dedica emotivo mensaje al Perú tras su llegada: “Regreso también a mi patria”. Captura: ATV.

“Es un sentimiento que he llegado a comprender mejor gracias a ustedes y que hoy deseo compartir con quienes ejercen responsabilidades públicas”, añadió.

Papa León XIV dedica emotivo mensaje al Perú tras su llegada: “Regreso también a mi patria”. Captura: ATV.

El mensaje del papa León XIV también interpela a quienes ejercen cargos públicos

La segunda publicación del pontífice adquirió especial relevancia por el destinatario al que decidió dirigir su reflexión. Aunque el mensaje nació de sus experiencias personales en el Perú, León XIV manifestó expresamente que deseaba compartir ese aprendizaje con quienes ejercen responsabilidades públicas.

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Su planteamiento establece una relación entre el compromiso con una comunidad y la obligación de trabajar para que sus integrantes puedan vivir dignamente. En ese sentido, el papa destacó tres elementos fundamentales: interesarse por la población, reconocer sus necesidades y estar dispuesto a ofrecer algo de uno mismo para contribuir a su bienestar.

La reflexión cobra importancia en el contexto de su regreso al país, debido a que sus palabras no estuvieron dirigidas exclusivamente a los fieles católicos que esperan acompañarlo durante su visita. También incluyeron un mensaje para quienes tienen responsabilidades en la conducción de la sociedad.

Papa León XIV dedica emotivo mensaje al Perú tras su llegada: “Regreso también a mi patria”. Captura: ATV.

León XIV expresa su gratitud al Perú tras regresar al país

Las dos publicaciones difundidas desde la cuenta oficial del papa en la red social X estuvieron marcadas por un mismo sentimiento: el agradecimiento. En una, recordó a las personas que formaron parte de su historia durante los años que vivió en el Perú; en la otra, compartió una enseñanza que, según explicó, comprendió mejor gracias a la experiencia que tuvo con sus habitantes.

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El regreso del pontífice representa así un momento de especial significado personal, además de su dimensión religiosa. Sus palabras permiten conocer cómo recuerda el tiempo que pasó en el país y de qué manera las experiencias compartidas con la población siguen presentes en su vida.

Papa León XIV dedica emotivo mensaje al Perú tras su llegada: “Regreso también a mi patria”. Captura: ATV.

La frase “regreso también a mi patria” resume ese vínculo y explica el tono emotivo de su bienvenida. Para León XIV, volver al Perú significa reencontrarse con una tierra que considera parte de su propia historia y con personas que contribuyeron a que se sintiera acogido.

Papa León XIV dedica emotivo mensaje al Perú tras su llegada: “Regreso también a mi patria”. Captura: ATV.