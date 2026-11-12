Carlos Alcántara revela las fuertes peleas con su esposa antes de separarse tras 31 años: “Empecé a vivir en el cuarto de huéspedes”

El actor explicó que vive una nueva etapa, defendió su derecho a salir y aclaró que, pese al cambio, mantiene un vínculo por sus hijos: “Eso no se puede perder”. TikTok

Guardar

Carlos Alcántara decidió hablar sobre esta etapa de su vida personal y contar cómo fueron los últimos meses de su relación con Jossie Lindley, con quien compartió 31 años de matrimonio.

El actor llegó a un pódcast para conversar sobre distintos aspectos de su trayectoria, entre ellos el estreno de ‘La gran sangre’. Sin embargo, durante la entrevista también abordó uno de los acontecimientos más comentados de su vida privada: su separación matrimonial.

PUBLICIDAD

Lejos de limitarse a confirmar que ya no estaba con su esposa, el artista ofreció detalles sobre las dificultades que atravesaron, las discusiones que comenzaron a repetirse y el momento en que comprendió que continuar bajo la misma dinámica podía terminar perjudicándolos a ambos.

El actor Carlos Alcántara figura en un retrato individual y en una fotografía junto a Jossie Lindley en un evento social.

Carlos Alcántara revela cómo comenzaron las peleas con Jossie Lindley antes de separarse

Al recordar los años que compartió con Jossie Lindley, el protagonista de ‘Asu Mare’ destacó que ambos construyeron una relación que se mantuvo durante más de tres décadas. Según explicó, desde que se conocieron permanecieron juntos y atravesaron distintas etapas, algunas más difíciles que otras. No obstante, reconoció que la imagen de pareja ideal que proyectaban públicamente no necesariamente reflejaba todo lo que sucedía dentro de su hogar.

PUBLICIDAD

“Nosotros nos conocimos y nunca más nos separamos. Vivimos 31 años sin separarnos, con crisis más que menos, pero todo el mundo nos conoce como una pareja ideal. Hay cosas, dentro de las parejas, que también empiezan a dejar de funcionar o pasan muchas cosas que no tenemos por qué ventilar”, comentó el popular Cachín a ‘Café con la Chévez’.

Con estas palabras, el actor dejó en claro que su matrimonio no estuvo libre de problemas, pese a la percepción que podían tener quienes los veían juntos en eventos públicos o a través de las redes sociales. También hizo una distinción entre la vida que una pareja comparte frente a los demás y las situaciones personales que, por decisión de sus integrantes, permanecen en el ámbito privado.

PUBLICIDAD

Durante la conversación, la periodista le preguntó si podía decirse que habían decidido separarse antes de que ocurriera una posible infidelidad. La interrogante permitió que Alcántara explicara uno de los motivos por los que consideró necesario poner fin a la relación antes de que las circunstancias pudieran empeorar.

“Yo creo que lo que venía más adelante podía pasar eso. Creo que si he sido fiel durante 31 años, por qué tendría que terminar mi relación siéndole infiel”, respondió.

Jossie Lindley dedica mensaje a la madre de su expareja Carlos Alcántara tras su fallecimiento. Captura: Instagram.

Cachín temía que las discusiones con su esposa terminaran en una situación violenta

Uno de los momentos más reveladores de la entrevista llegó cuando Carlos Alcántara describió cómo eran las discusiones durante la última etapa de su matrimonio. El actor aseguró que, pese a los desacuerdos, existía un respeto que ambos habían mantenido durante buena parte de su relación. Sin embargo, reconoció que la forma en que empezaban a comunicarse estaba cambiando.

PUBLICIDAD

“Entonces antes que pase eso y antes que las cosas se pongan, de tanta discusión a diario, nosotros ni siquiera nos hemos dicho ándate a la mierda o cojudo, nada. Había respeto, una admiración y al final cuando había una discusión empezábamos a elevar el tono. Yo dije no, esto termina yéndose de las manos o una cosa violenta”, relató.

Alcántara reconoció que esa transformación fue determinante para evaluar el futuro de la relación. Después de 31 años juntos, consideró que no tenía sentido permitir que el vínculo terminara deteriorándose hasta alcanzar un escenario más complicado. Su testimonio también mostró que la separación no fue una decisión tomada por un desacuerdo puntual, sino después de un periodo en el que las dificultades se habían vuelto cada vez más frecuentes.

PUBLICIDAD

Jossie Lindley dedica mensaje a la madre de su expareja Carlos Alcántara tras su fallecimiento. Captura: Instagram.

“Empecé a vivir en el cuarto de huéspedes”: el difícil periodo que atravesó antes de separarse

Al profundizar en los cambios que experimentó la convivencia con Jossie Lindley, Carlos Alcántara reveló que llegó un momento en el que tuvo que dejar de compartir el dormitorio matrimonial y comenzó a dormir en el cuarto de huéspedes. Esta situación se prolongó durante más de un año, antes de que ambos tomaran la decisión de iniciar el camino hacia la separación.

“Una situación difícil... En mi casa a mí me han dicho ‘te vas’, ‘lárgate’, ‘ya no te quiero ver’ y yo, pero qué, que por qué... porque el problema siempre he sido yo. El problema no ha sido de ella, las cosas empezaron a ponerse más complicadas por otros temas y empecé a vivir en el cuarto de huéspedes y después de más de un año de eso viene esta toma de decisión. No es así de la noche a la mañana”, contó.

PUBLICIDAD

Jossie Lindley dedica mensaje a la madre de su expareja Carlos Alcántara tras su fallecimiento. Captura: Instagram.

Carlos Alcántara descarta una infidelidad y explica cómo afronta su divorcio

Otro de los puntos que el actor quiso aclarar estuvo relacionado con las versiones que podían surgir alrededor del final de su matrimonio. Ante la posibilidad de que su separación estuviera vinculada con una infidelidad o alguna conducta deshonesta, Alcántara fue enfático al rechazar esa interpretación.

“No es ni por infidelidad ni ninguna cosa deshonesta. Es una decisión honesta, importante y, bueno, ahora estamos en el proceso de divorcio, que es largo y espero que la gente sepa comprender y sentir que esto no tiene nada escondido y que es algo honesto y que si me ven los programas de farándula, que se encargan de levantarme y ponerme”, manifestó.

PUBLICIDAD

Carlos Alcántara afirmó que en sus 31 años de matrimonio con Jossie Lindley “siempre” fue fiel. YouTube: 'Aquí entre nos'.

¿Carlos Alcántara quiere volver a enamorarse después de su separación?

La conversación también abordó cómo imagina su vida sentimental después de terminar una relación que se extendió durante más de tres décadas. Consultado sobre si tiene deseos de volver a enamorarse o si prefiere concentrarse en atravesar su proceso de duelo, el actor evitó establecer plazos o anticipar qué ocurrirá en el futuro.

En lugar de anunciar que buscará una nueva relación o que permanecerá solo durante un periodo determinado, explicó que esta experiencia también lo llevó a cuestionar algunas dinámicas que no quisiera repetir en una eventual convivencia.

“No estoy poniendo un tiempo ni nada, simplemente creo que no volvería a tener esa dinámica de estar con una pareja a la que tengo que darle razón de todo, a dónde me voy. Yo hice acuerdos con mi esposa y cumplí todos esos acuerdos, como jugar una pichanga y regresar a casa”, respondió.

PUBLICIDAD

Carlos Alcántara afronta una nueva etapa personal tras finalizar su matrimonio.