Magaly Medina expresa su emoción por la llegada del papa León XIV al Perú: “Todos estamos un poco conmovidos”

La popular ‘Urraca’ reconoció que el regreso del papa León XIV ha generado una emoción especial entre los peruanos. Durante su presentación, recordó que Robert Prevost nació en Estados Unidos, pero obtuvo la nacionalidad peruana. ATV/ Magaly TV La Firme.

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La llegada del papa León XIV al Perú no solo ha generado expectativa entre los fieles católicos, sino que también ha despertado diversas reacciones entre figuras del espectáculo y la televisión nacional. Una de ellas fue Magaly Medina, quien sorprendió al iniciar su programa de este miércoles 11 de noviembre con un comentario dedicado al sumo pontífice. La conductora dejó momentáneamente de lado los habituales temas de la farándula para expresar la emoción que, según reconoció, ha despertado su presencia entre los peruanos.

Magaly Medina reacciona a la llegada del papa León XIV y recuerda que es chiclayano por adopción. Captura: Magaly TV La Firme.

La popular ‘Urraca’ se refirió al significado especial que tiene la visita de Robert Prevost, quien nació en Estados Unidos, pero obtuvo la nacionalidad peruana después de los años que vivió en nuestro país y de su estrecho vínculo con Chiclayo. Para la periodista, esta conexión explica parte del sentimiento de identificación que ha generado el regreso del Santo Padre, especialmente entre quienes reconocen su historia con el norte peruano.

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Magaly Medina reacciona a la llegada del papa León XIV y recuerda que es chiclayano por adopción. Captura: Magaly TV La Firme.

“Definitivamente, el Perú, todos estamos un poco conmovidos y tocados por la presencia del Santo Padre, que es peruano. El papa nació en Estados Unidos, nacionalizado peruano, chiclayano por adopción. Seguiremos viviendo todas las incidencias”, expresó Magaly Medina al comenzar su espacio televisivo.

Magaly Medina reacciona a la llegada del papa León XIV y recuerda que es chiclayano por adopción. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina destaca el vínculo del papa León XIV con Chiclayo y el Perú

Durante su presentación, Magaly Medina recordó que el papa León XIV no es un visitante ajeno a la realidad peruana. Por el contrario, su historia en el país y la cercanía que construyó con sus habitantes han contribuido a que su regreso sea recibido con un sentimiento particular.

Magaly Medina reacciona a la llegada del papa León XIV y recuerda que es chiclayano por adopción. Captura: Magaly TV La Firme.

La conductora destacó que el pontífice es chiclayano por adopción, una referencia a los años que pasó en la región Lambayeque y al vínculo que desarrolló con sus comunidades. Esta relación se ha convertido en uno de los elementos más significativos de su identidad pública desde que fue elegido papa.

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La frase de la periodista también recogió una percepción que se ha repetido entre los ciudadanos desde que se confirmó su visita: el orgullo de recibir nuevamente a alguien que conoce el país, sus costumbres y las preocupaciones de su población.

Magaly Medina reacciona a la llegada del papa León XIV y recuerda que es chiclayano por adopción. Captura: Magaly TV La Firme.

Papa León XIV llega al Perú y recibe una multitudinaria bienvenida de los fieles

El papa León XIV llegó al Perú este miércoles 11 de noviembre, procedente de Argentina, como parte de su recorrido por Sudamérica. Su arribo estuvo acompañado por una recepción de autoridades y representantes de distintos sectores, además de las muestras de afecto de los ciudadanos que aguardaban su presencia.

Desde antes de su llegada, numerosos fieles se habían organizado para participar en las actividades relacionadas con la visita apostólica. La expectativa también se trasladó a las calles, donde las personas esperaban tener la oportunidad de verlo, saludarlo y recibir su bendición.

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Magaly Medina reacciona a la llegada del papa León XIV y recuerda que es chiclayano por adopción. Captura: Magaly TV La Firme.

Uno de los momentos más comentados ocurrió durante su recorrido por Lima. El pontífice subió al papamóvil y pudo observar de cerca las expresiones de cariño de quienes se habían congregado a lo largo de su trayecto. Entre banderas, aplausos y gritos de entusiasmo, los asistentes buscaron llamar su atención y expresarle su alegría por tenerlo nuevamente en el país.

Magaly Medina reacciona a la llegada del papa León XIV y recuerda que es chiclayano por adopción. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina anuncia que seguirá las incidencias de la visita del papa León XIV

Después de expresar su emoción por el regreso del pontífice, Magaly Medina adelantó que su programa continuará pendiente de los acontecimientos relacionados con la visita apostólica.

“Seguiremos viviendo todas las incidencias”, manifestó al cerrar su comentario inicial. De esta manera, la conductora anunció que su espacio televisivo también dará seguimiento a las actividades del papa León XIV, en una cobertura que se suma al interés informativo generado por su llegada al territorio peruano.

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Magaly Medina reacciona a la llegada del papa León XIV y recuerda que es chiclayano por adopción. Captura: Magaly TV La Firme.

¿Hasta cuándo permanecerá el papa León XIV en el Perú?

El papa León XIV permanecerá en el Perú hasta el lunes 16 de noviembre, de acuerdo con la agenda prevista para su visita. Durante estos días tiene programadas actividades pastorales en diferentes regiones, con encuentros que permitirán acercarlo a comunidades y fieles de distintas partes del país.

Entre las ciudades contempladas en su recorrido figuran Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, localidades donde se espera una importante participación de ciudadanos interesados en acompañar al pontífice.

La expectativa es especialmente significativa en Chiclayo, debido a la relación que Robert Prevost construyó con esta ciudad durante su trayectoria religiosa en el Perú. Su regreso representa un acontecimiento especial para quienes recuerdan su labor pastoral y el contacto que mantuvo con las comunidades locales.

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Magaly Medina reacciona a la llegada del papa León XIV y recuerda que es chiclayano por adopción. Captura: Magaly TV La Firme.