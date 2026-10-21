Perú

Juan Carlos Orderique deja América TV después de más de 20 años: “Me despido profundamente agradecido”

El periodista cerró una etapa vinculada a coberturas futbolísticas y programas de entretenimiento, aunque aún no informó cuáles serán sus próximos planes profesionales

Juan Carlos Orderique y su paso en la televisión.
Juan Carlos Orderique y su paso en la televisión.
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El periodista y conductor peruano Juan Carlos Orderique anunció su salida de América Televisión tras más de 20 años de trabajo en la señal, donde desarrolló buena parte de su trayectoria frente a las cámaras y se consolidó como una de las figuras vinculadas a la cobertura deportiva y al entretenimiento.

Orderique comunicó su decisión el 20 de octubre a través de sus redes sociales. En un mensaje dirigido a sus seguidores, recordó que el canal representó una oportunidad decisiva para cumplir la aspiración que tenía desde niño de trabajar en televisión.

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“Después de más de 20 años, me despido profundamente agradecido por todo lo vivido en América Televisión. América me dio la oportunidad de cumplir mi sueño de hacer televisión desde niño y desarrollar mi carrera. Por eso, solo puedo decir: gracias”, escribió el comunicador.

Juan Carlos Orderique llegó a la fama gracias a sus ocurrentes previas.
Juan Carlos Orderique llegó a la fama gracias a sus ocurrentes previas.

La despedida abre una nueva etapa para Juan Carlos Orderique, quien hasta el momento no informó las razones de su alejamiento ni precisó si ya tiene un proyecto definido fuera de la televisora. Tampoco hubo un pronunciamiento público de América Televisión sobre su salida.

Su vínculo con los hinchas marcó sus años en la TV

La carrera de Orderique en la señal incluyó distintos formatos, aunque su mayor reconocimiento llegó a través de las secuencias previas a los partidos de fútbol. En “La Previa”, segmento de “Fútbol en América”, entrevistaba a aficionados en las inmediaciones de los estadios, con un registro que combinaba información, humor y cercanía con el público.

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Ese espacio le permitió construir una relación sostenida con los hinchas peruanos, dentro y fuera del país. Su saludo “Papito lindo, reina preciosa” se convirtió en una de las frases asociadas a su presencia televisiva y a las entrevistas que realizó durante coberturas deportivas.

Juan Carlos Orderique en Qatar. Foto: Instagram.
Juan Carlos Orderique en Qatar. Foto: Instagram.

En su mensaje, el conductor destacó precisamente ese contacto con los espectadores. “Gracias al público que durante todos estos años me permitió entrar a sus hogares, que disfrutó de nuestros programas y que tantas veces se reunió en familia frente a la tele para compartir un momento de alegría”, señaló.

También dedicó un apartado a los aficionados que lo acompañaron durante las transmisiones y los viajes vinculados al fútbol. “A los hinchas, gracias por todo su cariño, no solo a los que viven en nuestra tierra, sino también a los que están lejos de ella, con quienes hemos compartido lindos momentos. Y es que siempre hay un peruano por el mundo”, agregó.

De “Fútbol en América” a sus propios formatos

La etapa de Orderique en América TV abarcó programas de deportes y entretenimiento. Además de su participación en “Fútbol en América”, condujo espacios como “¿Puedes con cien?” y “Emprendedor ponte las pilas”.

En los últimos años, estuvo al frente de “Sí va a salir”, formato que tuvo diversas etapas entre 2017 y 2026. El proyecto nació a partir de una expresión popularizada por el conductor durante sus intervenciones televisivas y luego derivó en nuevas propuestas.

La versión más reciente, “Sí va a salir: El show”, contó con la participación de Rafael Cardozo y Rocío Miranda. El programa mantuvo el tono de entretenimiento que caracterizó una parte de su carrera, luego de que su imagen se hiciera conocida entre los seguidores del fútbol peruano.

Antes de llegar a América TV, Orderique tuvo experiencia en televisión desde niño. Nació en Lima el 14 de agosto de 1977 e integró el elenco infantil de “Hola Yola” a los nueve años, como parte de los llamados “Burbujitos”, de acuerdo con la reseña publicada por El Comercio.

El mensaje a su equipo y las reacciones en redes sociales

La publicación incluyó un reconocimiento a los trabajadores que compartieron con él los distintos proyectos que encabezó. “Y, por supuesto, a mi equipo de producción por su lealtad y compromiso de siempre. Gracias por todo. Los quiero mucho... Nos volveremos a encontrar”, expresó.

Juan Carlos Orderique regresa a la conducción en América TV. (Captura)
El último programa de Juan Carlos Orderique fue Sí va a a salir, en América TV. (Captura)

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