“¡El papa es peruano!”: Tres millones de personas salieron a las calles para darle la bienvenida a León XIV

Pope Leo XIV waves to the faithful from the popemobile on his way to the Peru's Government Palace in Lima on November 11, 2026. Pope Leo XIV arrived in Peru, marking a return to the country where he spent two decades as a missionary before being chosen to lead the world's 1.4 billion Catholics. (Photo by Connie FRANCE / AFP)

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El Perú le abrió los brazos al papa León XIV. Su regreso al país, después de haber sido elegido como máximo representante de la Iglesia católica, estuvo acompañado por una demostración multitudinaria de cariño que se extendió por las calles de Lima y Callao y llegó hasta Chiclayo, la tierra norteña que ocupa un lugar especial en su historia personal y pastoral.

People hold up their mobile phones to record the arrival of Pope Leo at Plaza Mayor during his 12-day trip to South America, as he returns to the country where he served as a missionary and later as bishop of Chiclayo, in Lima, Peru, November 11, 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

Desde las primeras horas del miércoles 11 de noviembre, miles de personas comenzaron a congregarse en las principales avenidas por donde estaba previsto el desplazamiento del santo padre. Familias enteras, niños, adultos mayores, jóvenes y delegaciones religiosas esperaron durante horas para verlo pasar, con banderas peruanas y del Vaticano, fotografías, carteles y mensajes que expresaban una misma emoción: el papa había vuelto a casa.

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People gather outside the the Government Palace on the day Pope Leo attends a welcome ceremony with Peru's President Keiko Fujimori during his 12-day trip to South America, returning to the country where he served as a missionary and later as bishop of Chiclayo, in Lima, Peru, November 11, 2026. REUTERS/Leslie Moreno

La magnitud de la bienvenida fue extraordinaria. Alrededor de tres millones de personas salieron a las calles de Lima y Callao para recibir a León XIV, de acuerdo con la cifra difundida por Vatican News a partir de información de autoridades locales. La multitud acompañó el recorrido desde el aeropuerto hasta el Centro Histórico de Lima, convirtiendo la llegada del pontífice en una de las movilizaciones religiosas más numerosas de los últimos años en el país.

Pope Leo XIV waves to the faithful from the popemobile on his way to the Peru's Government Palace in Lima on November 11, 2026. Pope Leo XIV arrived in Peru, marking a return to the country where he spent two decades as a missionary before being chosen to lead the world's 1.4 billion Catholics. (Photo by Anthony Nino de Guzman / AFP)

Pero la celebración no se limitó a la capital. En Chiclayo, ciudad donde Robert Prevost ejerció como obispo y construyó profundos vínculos con la comunidad, la noticia de su llegada a territorio peruano desató una verdadera fiesta. Aunque el santo padre tenía previsto viajar a Lambayeque el viernes 13 de noviembre, los chiclayanos no quisieron esperar hasta ese día para expresar su alegría por su regreso.

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Pope Leo XIV waves to the faithful from the popemobile on his way to the Peru's Government Palace in Lima on November 11, 2026. Pope Leo XIV arrived in Peru, marking a return to the country where he spent two decades as a missionary before being chosen to lead the world's 1.4 billion Catholics. (Photo by Connie FRANCE / AFP)

Pope Leo rides in the popemobile as people gather and record his arrival with their mobile phones during his 12-day trip to South America, as he returns to the country where he served as a missionary and later as bishop of Chiclayo, in Lima, Peru, November 11, 2026. REUTERS/Alessandro Cinque TPX IMAGES OF THE DAY

Tres millones de personas acompañaron al papa León XIV en Lima y Callao

La llegada del pontífice a suelo peruano se produjo la tarde del miércoles 11 de noviembre. Su avión aterrizó en la Base Aérea del Callao, en el Grupo Aéreo N.° 8, minutos después de las 5 de la tarde. Desde allí comenzó el desplazamiento que lo llevaría hasta el Palacio de Gobierno y, posteriormente, a sus compromisos oficiales en Lima.

La expectativa se había apoderado de las avenidas Faucett, La Marina, Sucre y Brasil, por donde avanzó la comitiva. En distintos puntos del trayecto, los vecinos salieron de sus viviendas y negocios para encontrar un lugar desde el cual saludarlo. Algunos ocuparon balcones y terrazas; otros permanecieron junto a las rejas de seguridad con sus teléfonos celulares preparados para registrar el momento.

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People gather outside the the Government Palace on the day Pope Leo attends a welcome ceremony with Peru's President Keiko Fujimori during his 12-day trip to South America, returning to the country where he served as a missionary and later as bishop of Chiclayo, in Lima, Peru, November 11, 2026. REUTERS/Leslie Moreno

La espera se prolongó durante varias horas. Sin embargo, el cansancio no apagó el entusiasmo de quienes querían verlo de cerca, aunque fuera por unos segundos. Cuando apareció el vehículo que trasladaba al papa, los gritos, aplausos y cánticos se multiplicaron. Muchos agitaban banderas del Perú y del Vaticano, mientras otros levantaban carteles con frases como “Bienvenido a casa” y “El papa es peruano”.

Pope Leo XIV waves to the faithful from the popemobile on his way to the Peru's Government Palace in Lima on November 11, 2026. Pope Leo XIV arrived in Peru, marking a return to the country where he spent two decades as a missionary before being chosen to lead the world's 1.4 billion Catholics. (Photo by Anthony Nino de Guzman / AFP)

El recorrido también estuvo marcado por un momento especialmente emotivo: el pontífice se mostró entusiasmado al escuchar el himno nacional peruano. Las imágenes de su llegada reflejaron la dimensión afectiva de una visita que tiene un significado distinto al de otros viajes oficiales, pues el Perú fue el país donde desarrolló una parte importante de su vida religiosa.

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Pope Leo arrives at an air base during his 12-day trip to South America, returning to Peru where he served as a missionary and later as bishop of Chiclayo, in Callao, Peru, November 11, 2026. REUTERS/Daniel Becerril

El trayecto hacia el Centro Histórico reunió a una multitud que se extendió a lo largo de aproximadamente diez kilómetros. El papa saludó a los fieles desde el vehículo oficial y continuó parte del desplazamiento en el papamóvil, permitiendo que más personas pudieran verlo y expresarle su cariño.

La recepción oficial en Palacio de Gobierno, con la presencia de las autoridades peruanas, fue otro momento de la jornada. Sin embargo, las imágenes de las calles abarrotadas dejaron una de las postales más representativas de su retorno: miles de personas reunidas para recibir a un pontífice al que muchos sienten cercano por su historia en el país.

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Pope Leo XIV looks at the faithful from the popemobile on his way to the Peru's Government Palace in Lima on November 11, 2026. Pope Leo XIV arrived in Peru, marking a return to the country where he spent two decades as a missionary before being chosen to lead the world's 1.4 billion Catholics. (Photo by Alfredo ESTRELLA / AFP)

Chiclayo convirtió su Plaza de Armas en una fiesta por el regreso del papa

Mientras Lima y Callao vivían la llegada del santo padre, en el norte del país la emoción también se transformó en celebración. Chiclayo, la ciudad que recuerda a Robert Prevost por sus años de servicio pastoral, se convirtió en uno de los principales escenarios de la bienvenida popular.

Pope Leo XIV waves to the faithful from the popemobile on his way to the Peru's Government Palace in Lima on November 11, 2026. Pope Leo XIV arrived in Peru, marking a return to the country where he spent two decades as a missionary before being chosen to lead the world's 1.4 billion Catholics. (Photo by Connie FRANCE / AFP)

Desde la tarde del miércoles, la Plaza de Armas comenzó a llenarse de familias, jóvenes, adultos mayores y representantes de comunidades religiosas que querían seguir en directo la llegada del pontífice al Perú. Banderas peruanas y del Vaticano, globos amarillos, pancartas y fotografías del papa acompañaron una jornada en la que la fe se mezcló con la música y las expresiones propias de una celebración norteña.

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El arco de ingreso a la ciudad, que luce la inscripción “Chiclayo, ciudad del papa León XIV”, se convirtió también en un símbolo de esta bienvenida. Frente a la Catedral de Santa María, los asistentes se reunieron para compartir la noticia de su llegada y recordar los años en los que el entonces obispo Robert Prevost recorrió las comunidades de Lambayeque.

Pope Leo XIV rides in the popemobile on his way to the Peru's Government Palace in Lima on November 11, 2026. Pope Leo XIV arrived in Peru, marking a return to the country where he spent two decades as a missionary before being chosen to lead the world's 1.4 billion Catholics. (Photo by Alfredo ESTRELLA / AFP)

La música fue uno de los ingredientes principales de la jornada. El cantante Donnie Yaipén animó a los asistentes con su acordeón e interpretó temas de cumbia, entre ellos “La cumbia del Papa”, una composición preparada para las actividades relacionadas con la visita pontificia. Los presentes cantaron, bailaron y registraron con sus celulares los momentos de una celebración que convirtió el centro de Chiclayo en un punto de encuentro.

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No se trataba todavía del recibimiento físico del pontífice en la ciudad, pues su llegada a Chiclayo estaba programada para el viernes 13 de noviembre. Sin embargo, para los fieles, verlo regresar al Perú significaba que faltaban pocas horas para reencontrarse con quien consideran parte de la historia de su región.

Pope Leo XIV waves to the faithful from the popemobile on his way to the Peru's Government Palace in Lima on November 11, 2026. Pope Leo XIV arrived in Peru, marking a return to the country where he spent two decades as a missionary before being chosen to lead the world's 1.4 billion Catholics. (Photo by Alfredo ESTRELLA / AFP)

El regreso a la tierra donde Robert Prevost construyó una historia con los peruanos

La emoción que despertó la visita tiene una explicación en la trayectoria de León XIV. Antes de convertirse en el líder de la Iglesia católica, Robert Francis Prevost desarrolló una extensa labor religiosa en el Perú. Su relación con el país se inició mucho antes de su elección como pontífice y se fortaleció durante sus años de trabajo pastoral en distintas comunidades.

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A child wears a Pope costume ahead of the arrival of Pope Leo XIV in Lima on November 11, 2026. Pope Leo XIV arrived in Peru, marking a return to the country where he spent two decades as a missionary before being chosen to lead the world's 1.4 billion Catholics. (Photo by Alfredo ESTRELLA / AFP)

En Chiclayo ejerció como obispo entre 2015 y 2023. Durante ese periodo estableció vínculos con sacerdotes, religiosas, familias, jóvenes y comunidades que hoy esperan volver a encontrarse con él. Su paso por la región dejó recuerdos que se mantienen vivos entre los fieles, quienes todavía lo identifican como el padre Robert.

Por eso, su regreso tiene un significado que va más allá de la agenda oficial. Para Lima y Callao, fue la oportunidad de recibir al papa en su primera jornada en territorio peruano. Para Chiclayo, representa el retorno de alguien que formó parte de su vida cotidiana durante años y que ahora vuelve con una responsabilidad universal dentro de la Iglesia católica.

A view of Lima's Plaza de Armas and Lima Cathedral (C, background) as crowds gather ahead of the arrival of Pope Leo XIV in Lima on November 11, 2026. Pope Leo XIV arrived in Peru, marking a return to the country where he spent two decades as a missionary before being chosen to lead the world's 1.4 billion Catholics. (Photo by Luis ACOSTA / AFP)

La visita apostólica contempla actividades en Lima, Chiclayo, Pimentel, Santa Cruz de Succhabamba, Zaña, Cusco y Pucallpa. En Lambayeque, uno de los momentos centrales será la misa multitudinaria que presidirá en las Pampas de Pimentel, prevista para el viernes 13 de noviembre, además de los encuentros con representantes de la Iglesia y del mundo universitario.

La expectativa por estos encuentros explica la movilización de fieles que ya se preparan para acompañarlo en cada actividad. Chiclayo no solo espera una visita papal: espera volver a recibir a un hombre que conoce sus calles, sus comunidades y la historia de su gente.

People gather at Plaza Mayor ahead of the arrival of Pope Leo during his 12-day trip to South America, as he returns to the country where he served as a missionary and later as bishop of Chiclayo, in Lima, Peru, November 11, 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

Un país unido por una bienvenida multitudinaria

La llegada de León XIV dejó una imagen que atravesó las fronteras regionales. En Lima y Callao, millones de personas se congregaron para acompañar su recorrido; en Chiclayo, la música y las banderas llenaron la plaza principal; y en otras ciudades del país, los fieles también se preparan para participar en las actividades de su visita.

El recibimiento mostró las distintas formas en que los peruanos expresan su vínculo con el pontífice: desde las largas horas de espera en las avenidas de la capital hasta las celebraciones populares en la ciudad que lo recuerda como obispo. En todos esos escenarios se repitió la misma emoción por su retorno.

People gather at Plaza Mayor ahead of the arrival of Pope Leo during his 12-day trip to South America, as he returns to the country where he served as a missionary and later as bishop of Chiclayo, in Lima, Peru, November 11, 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

El papa León XIV ya está en el Perú. Y si las calles de Lima y Callao fueron el escenario de una bienvenida multitudinaria, Chiclayo dejó claro que su regreso también se vive como una fiesta en la tierra que considera parte de su hogar.