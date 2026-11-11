Perú

Susana Baca ensayó hasta la madrugada para cantar ante el papa León XIV

La intérprete peruana realizará una presentación junto al pianista Francisco Haya de la Torre durante la ceremonia de bienvenida en Palacio de Gobierno

Susana Baca realizó una prueba de sonido en Palacio de Gobierno antes de su presentación ante el papa León XIV.
Susana Baca realizó una prueba de sonido en Palacio de Gobierno antes de su presentación ante el papa León XIV.
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Susana Baca realizó la prueba de sonido para la presentación que ofrecerá ante el papa León XIV este miércoles 11 de noviembre en Palacio de Gobierno, como parte de la ceremonia de bienvenida al pontífice durante su visita al Perú. La cantautora peruana ensayó hasta pasada la medianoche, acompañada por el pianista Francisco Haya de la Torre.

La artista, tres veces ganadora del Latin Grammy, llegó al recinto gubernamental el martes 10 de noviembre por la noche para preparar su participación en uno de los primeros actos oficiales que cumplirá el sumo pontífice tras su arribo a Lima. La presentación está prevista para la tarde, antes de la reunión del papa con la presidenta Keiko Fujimori.

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Un equipo de RPP registró parte de los ensayos de Susana Baca, quien repasó el tema que interpretará ante León XIV. La ceremonia de bienvenida en Palacio de Gobierno está programada para las 18:15 horas, según el cronograma difundido para la visita papal.

Susana Baca ensayó hasta pasada la medianoche

La prueba de sonido comenzó alrededor de las 19:00 horas del martes 10 de noviembre y se extendió hasta después de la medianoche. Baca revisó los detalles técnicos de su intervención junto a Francisco Haya de la Torre, pianista que la acompañará durante el acto oficial.

La cantautora interpretará un poema musicalizado para el papa León XIV. La elección de Baca para esta actividad incorpora a una de las voces peruanas con mayor reconocimiento internacional en la música afroperuana y en la difusión de los ritmos tradicionales del país.

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Dos fotografías de Susana Baca cantando y sosteniendo un micrófono, junto a un recuadro circular con un pontífice vestido de blanco
Susana Baca participará en la bienvenida oficial al papa León XIV en la Plaza de Armas de Lima.

La presencia de la artista forma parte de la recepción preparada para el pontífice en la sede del Ejecutivo. De acuerdo con la agenda, León XIV llegará al Perú este miércoles y, tras la ceremonia de bienvenida, ingresará a Palacio de Gobierno para cumplir actividades protocolares.

El Vaticano confirmó que la visita apostólica se desarrollará entre el 11 y el 16 de noviembre. El recorrido incluye actividades en Lima, Callao, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa, ciudades vinculadas con la trayectoria pastoral del papa antes de su elección.

Susana Baca vestida de blanco sobre un bote de madera junto a un recuadro del papa León XIV con túnica y las manos alzadas
La cantante peruana Susana Baca interpretará una pieza musical ante el papa León XIV durante la visita oficial del pontífice a Perú.

La artista calificó como una fortuna su participación

La participación de Baca fue confirmada días antes mediante un mensaje publicado en sus redes sociales. La compositora expresó su agradecimiento por la invitación y vinculó el encuentro con la relación que el pontífice mantiene con el Perú.

Soy una mujer afortunada. Mi camino de hoy tiene luces, paz y alegría”, escribió la intérprete. “Me han pedido que le cante al papa cuando visite nuestro Perú, un país que él conoce en sus esencias más que muchos”, agregó.

En el mismo texto, Baca afirmó que León XIV lleva al país “hasta la raíz”, en referencia a los años que pasó en territorio peruano antes de ser elegido como jefe de la Iglesia católica. La artista no adelantó el nombre del poema musicalizado que ofrecerá durante la ceremonia.

La intervención en Palacio de Gobierno reunirá música y protocolo en uno de los momentos centrales de la primera jornada de la visita. La agenda oficial señala que el encuentro con la mandataria será posterior a la recepción programada en el patio de honor.

Captura de pantalla de una publicación de redes sociales con un mensaje escrito sobre fondo blanco atribuido a Susana Baca
La cantante Susana Baca difunde un comunicado en redes sociales en el que confirma su participación musical durante la visita papal a Perú.

Otros artistas participarán en las actividades por la visita papal

Baca no será la única representante de la música peruana convocada para los actos relacionados con la llegada del papa. También se anunciaron participaciones de Donnie Yaipén, Lita Pezo y Tania Libertad en distintas actividades previstas durante los seis días de la visita.

Tania Libertad adelantó que interpretará el “Ave María”, de Franz Schubert. Cada presentación formará parte de los homenajes culturales y religiosos preparados para el recorrido del pontífice por diversas regiones del país.

La visita tiene además un significado especial por el vínculo de León XIV con el Perú. Antes de asumir el pontificado, desarrolló parte de su labor religiosa en el país y fue obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023. Su llegada ha motivado la preparación de medidas de seguridad y cambios en el tránsito de las ciudades incluidas en la agenda.

La Embajada de Estados Unidos en Lima advirtió que las actividades podrían ocasionar cierres de vías, desvíos y concentraciones de personas en las zonas próximas a los recorridos y sedes oficiales. En Lima y Callao, las principales acciones se concentrarán este miércoles 11 y el jueves 12 de noviembre.

Donnie Yaipén, Susana Baca, Tania Libertad y Lita Pezo, los artistas que le cantarán al papa León XIV en su regreso al Perú
Donnie Yaipén, Susana Baca, Tania Libertad y Lita Pezo, los artistas que le cantarán al papa León XIV en su regreso al Perú

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