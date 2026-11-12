Perú

El pedido de paz detrás del bebé vestido como el papa León XIV que llegó desde Chiclayo para pedir una bendición

Jasiel viajó junto a su familia desde Lambayeque hasta Lima para esperar al pontífice durante sus actividades públicas en el Centro Histórico

Un bebé llamado Jasiel, caracterizado con una vestimenta idéntica a la del papa León XIV, viajó desde la ciudad de Chiclayo
Un bebé llamado Jasiel, caracterizado con una vestimenta idéntica a la del papa León XIV, vino desde la ciudad de Chiclayo por la bendición del santo padre. (Fuente: Exitosa)
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Jasiel, un bebé de Chiclayo vestido como el papa León XIV, llegó a Lima con sus padres para recibir la bendición del sumo pontífice durante la visita apostólica al Perú. La familia se ubicó en los puntos previstos para el recorrido oficial, entre miles de fieles que acudieron al Centro Histórico con pedidos y muestras de devoción.

El menor llamó la atención por una indumentaria que reproducía la que utiliza el jefe de la Iglesia católica. Su presencia formó parte de un viaje organizado por sus familiares desde la región Lambayeque, con el propósito de verlo de cerca durante las actividades del obispo de Roma en la capital peruana. El padre explicó que la decisión reunió a su esposa y otros parientes.

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Los fieles se reúnen en la Plaza Mayor para ver al papa León durante su viaje de 12 días por Sudamérica, en su regreso al país donde ejerció como misionero y, posteriormente, como obispo de Chiclayo, en Lima (Perú), el 12 de noviembre de 2026. REUTERS/Alessandro Cinque
Los fieles se reúnen en la Plaza Mayor para ver al papa León durante su viaje de 12 días por Sudamérica, en su regreso al país donde ejerció como misionero y, posteriormente, como obispo de Chiclayo, en Lima (Perú), el 12 de noviembre de 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

Familia preparó el viaje desde Chiclayo para esperar al pontífice

“Lo hemos preparado con tiempo con mi esposa y mi familia”, manifestó el padre de Jasiel, quien relató la preparación previa al traslado. La familia viajó desde Chiclayo para esperar el paso de la comitiva papal y buscar un acercamiento con León XIV. El plan contemplaba seguir las actividades públicas programadas para la jornada en Lima.

Según el testimonio, había expectativa por un desplazamiento adicional del pontífice en la Plaza de Armas. Ese recorrido no se concretó debido a la agenda protocolar. Aun así, Jasiel permaneció con sus padres en la zona, donde ciudadanos se acercaron a observar su vestimenta y a acompañar la espera de la familia.

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El papa León saluda con la mano al salir de un encuentro sobre los retos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano, celebrado frente a la catedral de Lima durante su viaje de 12 días por Sudamérica, en el que regresa al país donde ejerció como misionero y, posteriormente, como obispo de Chiclayo, en Lima (Perú), el 12 de noviembre de 2026. REUTERS/Daniel Becerril
El papa León saluda con la mano al salir de un encuentro sobre los retos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano, celebrado frente a la catedral de Lima durante su viaje de 12 días por Sudamérica, en el que regresa al país donde ejerció como misionero y, posteriormente, como obispo de Chiclayo, en Lima (Perú), el 12 de noviembre de 2026. REUTERS/Daniel Becerril

El padre de Jasiel pidió paz ante la delincuencia en el Perú

El padre señaló que el viaje tuvo una motivación espiritual vinculada con la situación de seguridad del país. “Muy entusiasmado sobre todo, mucha expectativa con toda la gente, me voy eternamente agradecido.

Muchas gracias Lima. Por todo el Perú que derrame la bendición ya queremos paz con tanta delincuencia que hay y bendiciones para todos”, indicó ante quienes seguían la visita del papa León XIV.

Su pedido se sumó a los reclamos que escuchó el pontífice durante el “Encuentro sobre Desafíos y Esperanzas para el futuro del pueblo peruano”, en la plaza frente a la Catedral de Lima.

Allí, cuatro peruanos expusieron situaciones relacionadas con la salud, la pobreza, el trabajo comunitario, el arte y el comercio, y solicitaron atención para las dificultades que atraviesan sus comunidades.

José Manuel de los Santos y Elena Ruiz recordaron el periodo en que su hijo permaneció más de 15 días en una unidad de cuidados intensivos (UCI) por un problema cardíaco. “El dolor de verlo atravesar aquella situación nos hizo ver nuestra fragilidad”, relataron. La pareja afirmó que encontró apoyo en su fe y en su comunidad parroquial.

La actividad también incluyó a Yenny Sotomayor, presidenta de la olla común Puertas del Cielo, en Chorrillos. La dirigente contó que las familias suben 307 escalones para llegar a sus viviendas en Nueva Generación del Morro Solar, donde no hay acceso vehicular ni servicios de agua, electricidad, gas o desagüe.

María Antonieta Mérida, escultora cusqueña, planteó ante el pontífice la necesidad de que la diversidad cultural ayude a la pacificación y al respeto entre los peruanos. María Poma, comerciante del Mercado de Frutas de La Victoria, relató su experiencia de pobreza, violencia familiar y crianza de sus hijas. Desde 2014, dirige la Junta de Propietarios del mercado. Las intervenciones situaron el pedido de la familia de Jasiel dentro de una jornada marcada por testimonios sobre dificultades cotidianas y fe en distintos puntos de la capital.

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