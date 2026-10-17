Perú

Tomás Gálvez pide crédito suplementario, sino el Ministerio Público no podrá pagar sueldos de noviembre y diciembre

El fiscal de la Nación también calificó de insuficiente el aumento del 16% que el Ejecutivo propone para el presupuesto institucional de 2027

Primer plano del Fiscal de la Nación, Tomás Gálvez Villegas, hablando en una mesa de trabajo con un micrófono, vistiendo un traje azul y una banda bicolor
El Fiscal de la Nación, Tomás Gálvez Villegas, participa en una mesa de trabajo en el Palacio Legislativo para debatir la modernización de la Ley Orgánica del Ministerio Público y sus implicancias en la lucha contra la criminalidad. (Congreso de la República)
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El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, solicitó formalmente al Congreso de la República un crédito suplementario con carácter de urgencia para evitar que el Ministerio Público se quede sin recursos para cubrir las planillas del personal fiscal en los próximos meses.

“Si no, ya no tendríamos dinero para pagar los sueldos de los fiscales en parte del mes de noviembre y para diciembre, y entraríamos en una crisis muy lamentable”, declaró Gálvez en entrevista con RPP Noticias.

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Gálvez señaló que el incremento del 16% planteado por el Poder Ejecutivo en el presupuesto institucional para el año 2027 resulta insuficiente frente a los recortes acumulados en los últimos ejercicios fiscales. “Con este aumento ni siquiera equipara lo que debíamos tener como presupuesto normal”, afirmó.

El fiscal de la Nación remarcó que el Ministerio Público necesita que su presupuesto no solo aumente, sino que se duplique, un planteamiento que ya sustentó ante el Parlamento. Según explicó, la institución enfrenta recortes sostenidos cada año que han limitado su capacidad operativa en distintas áreas.

Oficializan a Tomás Gálvez como Fiscal de la Nación para el periodo 2026–2029
Oficializan a Tomás Gálvez como Fiscal de la Nación para el periodo 2026–2029

El subsistema de flagrancia

Más allá del pago de sueldos, Tomás Gálvez advirtió sobre carencias logísticas que repercuten en la labor fiscal diaria. Explicó que el Ministerio Público unificó los turnos de las unidades de flagrancia a nivel nacional debido a que la institución no cuenta con fiscales ni logística suficiente para cubrir ambos turnos de manera simultánea.

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“Requerimos de un presupuesto adicional, sobre todo para la logística, para los bienes y servicios, especialmente para la movilidad y para la implementación de peritos que tenga que hacer su trabajo de inmediato en los casos de flagrancia”, agregó el fiscal de la Nación. Precisó que el problema de personal se resolvió de manera temporal mediante una directiva interna, aunque esa medida no resuelve la necesidad de fondos adicionales para equipamiento y traslados.

Crisis prolongada

El 27 de marzo, durante el discurso de juramentación a su cargo, Tomás Gálvez exigió en persona al entonces presidente interino José María Balcázar que el Ejecutivo otorgara el presupuesto necesario al Ministerio Público para evitar una parálisis de funciones. “Si no tenemos el presupuesto necesario, iremos cerrando una por una las oficinas del Ministerio Público”, advirtió.

Discurso de Tomás Gálvez al asumir como fiscal de la Nación se refirió al presupuesto de su sector. TV Perú

Gálvez señaló entonces que “los sucesivos gobiernos nunca” habían proporcionado el presupuesto requerido para cumplir con las funciones de la institución y solicitó que se atendieran “las demandas suplementarias” que el Ministerio Público venía presentando. En una entrevista posterior con el medio Exitosa, Balcázar respondió que el Ejecutivo entregaría los fondos solo si se verificaban “resultados concretos” en la gestión fiscal, y cuestionó el manejo de denuncias y la casuística acumulada por la institución.

El exmandatario interino puso en duda que el Ministerio Público hubiera logrado reducir la cantidad de casos pendientes pese a los recursos recibidos: “¿Va creciendo la casuística o va bajando la casuística?”. Agregó que la institución “se han dedicado pues a denunciar a todo el mundo y le ponen todo el código penal. Tiene que prepararse la gente y ver los resultados para que no esté llenándose de denuncias todos los días y no funciona”.

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