¿Dónde dormirá el papa León XIV en Chiclayo? La residencia que lo recibirá durante su visita

Robert Prevost vivió en esta residencia durante ocho años y cinco meses, mientras ejerció como obispo de Chiclayo (Luis ACOSTA/ FP)

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El papa León XIV se alojará en la Casa Episcopal de Chiclayo durante su visita pastoral a Lambayeque. El inmueble, ubicado en el centro de la ciudad, fue su residencia durante ocho años y cinco meses, cuando ejerció como obispo de esta jurisdicción eclesiástica. El sumo pontífice permanecerá en este lugar durante las noches del viernes 13 y sábado 14 de noviembre.

La elección de este recinto tiene un significado especial para Robert Prevost, nombre de nacimiento del actual líder de la Iglesia católica, debido a los años que pasó en esta región del norte peruano antes de asumir nuevas responsabilidades en el Vaticano. Su regreso representa un reencuentro con uno de los espacios más importantes de su trayectoria religiosa en el país.

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¿Dónde está ubicada la Casa Episcopal de Chiclayo?

La residencia se encuentra en la cuadra ocho de la calle Elías Aguirre, en el centro de Chiclayo. El inmueble pertenece a la infraestructura de la diócesis y fue el hogar de Prevost desde septiembre de 2015 hasta enero de 2023, periodo en el que desempeñó sus funciones como obispo.

Un patio interior exhibe un cartel con un mensaje a la diócesis de Chiclayo y una imagen del papa Benedicto XVI sobre una pequeña figura mariana. (Paula Díaz / Infobae Perú)

El recinto conserva diversos recuerdos relacionados con la vida personal y religiosa del pontífice. Entre ellos figuran fotografías de su infancia, imágenes de sus padres y hermanos, además de registros de momentos importantes de su formación y trayectoria eclesiástica.

También se exhiben objetos que utilizó durante su servicio religioso, como solideos y mitras correspondientes a diferentes etapas de su carrera. La colección incluye recuerdos de su nombramiento como cardenal y elementos vinculados con su relación con el Perú.

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Un panel conmemorativo expone registros fotográficos de las actividades pastorales de Robert Prevost en la diócesis de Chiclayo. (Paula Díaz / Infobae Perú)

Agenda del papa León XIV en Chiclayo: viernes 13 de noviembre

El papa León XIV desarrollará este viernes una jornada de actividades pastorales en Chiclayo, ciudad donde estuvo al frente de la diócesis durante ocho años. El itinerario incluye celebraciones eucarísticas, reuniones con integrantes de la Iglesia católica y un encuentro con representantes del ámbito académico de Lambayeque. Estas son las actividades previstas:

7:40 a. m.: despegue desde la Base Aérea del Callao con destino a Chiclayo.

9:10 a. m.: arribo a la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo.

10:30 a. m.: celebración de la misa en el espacio abierto de las Pampas de Pimentel.

12:40 p. m.: recorrido privado por la capilla San Óscar A. Romero.

4:30 p. m.: reunión con obispos, sacerdotes, religiosos y agentes pastorales en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz.

5:45 p. m.: encuentro con miembros de la comunidad universitaria en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.

7 p. m.: cena con sacerdotes de la diócesis chiclayana en el Colegio Santo Toribio de Mogrovejo.

Agenda del papa León XIV en Chiclayo: sábado 14 de noviembre

La programación del santo padre continuará el sábado con celebraciones religiosas y encuentros con comunidades católicas de Lambayeque y Cajamarca. Durante esta jornada, el pontífice visitará Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba y Zaña, donde participará en actividades vinculadas con la tradición y la fe católica.

8 a. m.: ceremonia de coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María, en Chiclayo.

9:10 a. m.: partida en helicóptero desde la Base Aérea de Chiclayo hacia Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca.

9:50 a. m.: aterrizaje en el helipuerto de Santa Cruz de Succhabamba.

11 a. m.: celebración eucarística en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba.

1:15 p. m.: retorno en helicóptero hacia Chiclayo.

2 p. m.: llegada a la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo, en Chiclayo.

5:30 p. m.: jornada de oración con integrantes de la comunidad católica en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, en Zaña, como parte de la clausura del Año Jubilar dedicado al santo.